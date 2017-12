Diyarbakır şefkat kahramanları

Geçtiğimiz hafta sonu Diyarbakır şefkat kahramanlarıyla birlikteydik.

Cizre’den, Elazığ’dan gelen dostlarımızla birlikte Risale-i Nur’dan dersler, sohbetler yaptık. Kıymetli ablalarımızın yöresel şiveleriyle aktardıkları tatlı Nur hatıralarını hep birlikte tebessümle dinledik. Samimî ve ihlâslı hallerinden, tavırlarından çok feyizlendik, istifade ettik.

Risale-i Nur’dan ahir zamanın fırtınalarında, sabırla, sebatla, soğukkanlılıkla iman derslerine devamın ehemmiyetini anlatan satırları paylaşırken ablalarımızın anlattıkları yaşadıkları coğrafyadaki tabloyu ibretle nazarlara sunuyordu.

Cizre’den gelen ablamız terörün çok canlar yakıp, ortalığı tahrip ettiği bir ortamda hanımların Nur sohbetlerini hiç aksatmadığını anlatırken Nur’un ne kahraman talebeleri olduğunu hep birlikte tefekkür ettik: “Bombalar patlayıp, evler harap olurken biz derslerimizi hiç aksatmadık. Çocuklarımızla birlikte Nur derslerine geldik. Rabbim işlerimizi kolaylaştırdı. Kalbimize sürur, bedenimize sağlık ihsan eyledi. Sohbet mekânlarımız da Allah’ın korumasıyla hiç zarar görmedi”

Risale-i Nur’da sitayişle bahsedilen “Cezire âlimleri”nin torunlarına da böyle bir metanet ve sebat yakışırdı zaten!

Bunları dinleyip Bediüzzaman Hazretlerinin “Bu kadar fırtınalı hadiseler içinde, Risale-i Nur’u muattal bırakmadınız, sön- dürmediniz; belki öyle parlattırdınız ki, bizi de ışıklandırıp gayrete getirdiniz.”(Bediüzzaman Said Nursî, Kastamonu Lâhikası) satırlarını hatırlamamak mümkün mü?

EĞİL’E MUTLAKA GİDİN!

Genç hanım kardeşlerimiz bir sürpriz yapıp kendi arabalarıyla bizi Peygamberler mekânı Eğil’e götürdüler. Bu güzel cennet köşesine mutlaka gitmelisiniz. Urfa Peygamberler şehri diye anılır, ama Diyarbakır kendi tanıtımını pek iyi yapamamış anlaşılan.

Hz. Elyas (as) ve Hz. Zülküfl’ün (as) türbelerini ziyaret ettik. Hz. Harun-u Asefi (as), Hz. Hürmüz (as), Hz. Harut (as), Hz. Zünnun (as), Hz. Danyal (as) mekânları da burada. Hz. Zülküfl (as) ve Hz. Elyasa’nın (as) mezarları baraj yapılırken göl altında kalmasın diye bir tepe üzerine taşınmış. Taşıyanların aktardığına göre vücutları sanki derin bir uykuda imiş gibi taptaze bir halde bulunmuş.

Türbeye girişte bir tabelâ üzerinde yer alan hadis-i şerifte bunun sırrı şöyle anlatılıyor: “Cenâb-ı Hak Hazretleri toprağa, peygamberlerin cesedini çürütmeyi haram etmiştir.”

Etrafımızda uhrevî bir sükûnet ve büyüleyici bir koku hakim. Sanki zamanın içinden gelen birilerini görecekmişçesine üzerinde sayısız mağaraların bulunduğu dağların çevrelediği, muhteşem bir tabloyu tefekkür ettik. Dönüşte Havaalanında polis memurunu güldüren bir avuç Eğil toprağını çantama yerleştirdim.

HÜLÂSA

Diyarbakırlı kardeşlerimizin de söylediği gibi medyada her daim, her semtinde kan gövdeyi götürüyormuşcasına takdim edilen bu güzel şehre büyük haksızlık yapılıyor. Problemli küçük bir semtte yaşananlar, sanki bütün şehirde yaşanıyormuş gibi gösteriliyor.

İçinden Dicle Nehri’nin süzülerek aktığı, Hz. Ömer (ra) zamanında İslâmla tanışan bu güzel şehre mutlaka gidin! O dönemde yapılan Hz. Süleyman Camii ve yirmi yedi sahabenin şehit düştüğü mekânları ziyaret edin. Restore edilmiş Diyarbakır surlarını gezip bu muhteşem şehri surlar üzerinden temaşa edin.

Siz de benim gibi “Allahım cennet vatanımızı ve bu güzeller güzeli Diyarbakır’ı fitnelerden, afetlerden, kem gözlerden koru! Bizlerin imanını, ferasetini ve basiretini ziyadeleştir!” diye duâ edin.