İslâm’da kadın ve fıtrat haberleri

İslâm fıtrat dinidir.

Dini, dili, rengi, ırkı, cinsiyeti ne olursa olsun bütün insanların yaradılıştan gelen donanımlarına uygundur.

Arşivimizden ‘İslâm ve Kadın’ konusu üzerine derlediğimiz bu iki haber de İslâm’ın ‘insaniyet-i kübra’ dini olduğunun en açık delilleri hükmündedir:

FEMİNİZM VE MÜSTEHCENLİK

“Müstehcenlik, bütün kadınlara zarar vermekte, aşağılık duygusunun yerleşmesinde yardımcı olmaktadır.”

Bu sözler Batıda ortaya çıkan feminizm akımının önemli isimlerinden Catherine MacKinnon’a ait. 1960-1970’li yıllarda bir feminist olarak ‘cinsel özgürlük’ taraftarı iken ‘Feminism Unlashed’ isimli kitabında MacKinnon feminizm hareketinin çözülüşünü ve başarısızlığını anlatıyor. “Bir kadın müstehcen bir şekilde kameraya poz verince hür iradesini mi yerine getirdiğini zannediyor?” diye soruyor.

Batıda yayınlanan çok satan müstehcen dergilerin ve bu dergileri satın alanların kadınları bir meta olarak kullandığını hatırlatıyor: “Burada verilmek istenen mesaj, kadınları kullanmanın bir şirket kurmak kadar meşrû olduğudur” diye de ekliyor.

İşte bu yüzden, MacKinnon bütün kadınların müstehcenlik aleyhinde olması ve bu yönde çalışmaları gerektiğini söylüyor. Fıtratını konuşturuyor.

HIRİSTİYAN DİN ADAMI GÖZÜYLE ‘İSLÂMDA KADIN’

1980’li yıllarda Yeni Asya Yayınları arasında ‘Eğer Allah İsteseydi’ isimli kitabı çıkan Hıristiyan din adamı Michel Lelong “İslâm ülkelerinde çok kötü şartlarda olduğu söylenen kadının bizde çok iyi durumda olduğunu kim söyleyebilir?” diye soruyor.

Cevabı şöyle:

“Ben burada serbest olduklarını söyleyen, ama üzerlerinde yeni köleliklerin ağırlığını taşıyan kadınlarla sık sık karşılaştım. Bu kölelik zincirleri belki daha ince, daha kapalı, ama daha az tehlikeli değil.”

“Başörtüsünü hiç çıkarmayan, bir meslek sahibi olmayan, bütün hayatını yakınlarına vakfeden bir Müslüman kadın hür mü? Evet. Hiç şüphesiz hür! Genç-ihtiyar, okumuş-okumamış, kendilerini tamamen hür sanan, ama başka bozulma ve baskıların esiri haline gelen bazı Batılı kadınlardan çok daha hür! Bu Batılı kadınlarsa, başkasına benzeme tutkusunun, modanın, reklâmın, işin ya da en azından sigara içmenin tutkunu ve kölesidirler.”

İsevî bir din adamı olan Michel Lelong’un gözlemleri ibretli. Öyle değil mi?

HÜLÂSA

Bütün dünyada İslâm dinini kabul eden kadınların sayısı hızla artarken ‘İslâm ve Kadın’ üzerine fıtrat haberlerini ibretle izlemekte fayda var... Zira araştırmalara göre çoğu mühtedi kadın “İslâm ahlâk’ından etkilenerek dinimizi seçmiş. Müslümanların komşuluk ilişkileri, yardımlaşma, doğruluk, şefkat gibi ahlâkî davranışlarından etkilenmişler.

Bize düşen doğru İslâmiyeti ve İslâmiyete lâyık doğruluğu yaşamaya gayret etmek.

Öyle değil mi?