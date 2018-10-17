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17 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Kur’ân’dan kadınlara mesajlar

Yasemin GÜLEÇYÜZ
17 Ekim 2018, Çarşamba
Hayat rehberimiz Kur’ân ilim öğrenmeye önem verir.

Peygamberimiz (asm) bir çok hadisinde ilim meclislerini Cennet bahçelerine benzetir. Halis ilim talebelerinin vefatı dahi bir nevi şehadet olarak kabul edilir.

Meselâ Peygamber hanımlarına—ve onların şahsında bütün mü’min hanımlara—seslenen Ahzab Sûresi’nin 34. âyeti:

“Evlerinizde okunan Allah’ın âyetlerini ve hikmeti anın” der.

NASIL ANLAŞILMALI?

Çok farklı zamanlarda yaşayan müfessirlerin bu âyetten çıkardıkları mânâlar şöyledir:

ELMALILI HAMDİ YAZIR: “Evlerinizde tilâvet olunup duran âyâtullahı ve hikmeti anın. Toplanıp müzakere edin. Kur’ân’ı ve Peygamberin sünnetini belleyin, düşünün. Bu suretle Allah’ın ve Peygamberin emirlerini belleyin. İlmi tahsil edin ve bu yüzden mazhar olunduğunuz şeref ü şânı hatırdan çıkarmayıp şükrünü bilin.”

KONYALI MEHMED VEHBİ EFENDİ: “Evlerinde tilâvet olunan şeyle murad, Kur’ân ve ehadis-i nebeviyedir. Hikmetle murad, Kur’ân’ın ahkâmıdır. Bunları zikirle emir, ahkâmı düşünmek ve muktezasıyla amel etmekle emirdir.”

KURTUBÎ: [Âyette geçen “Anın” mânâsındaki] “Zikir” lâfzında üç mânâ yar. Birisi, size verilen nimeti hatırlayın. Allah size öyle bir nimet verdi ki evlerinizde Kur’ân ve hikmet okunuyor. İkincisi, Allah’ın âyetlerini anın. Bu nimetin kadir ve kıymetini bilin. Ondaki hikmetleri düşünerek kendinize hisseler çıkarın. Bu hal üzere yaşayıp, hayatınızı güzelleştirin. Üçüncüsü, Allah’ın emir ve yasaklarını muhafaza edin. Bunlar da evlerinizde okunan Kur’ân âyetleridir. Ayrıca bunları diğer Müslümanlara anlatın ve öğretin.”

İBN-İ ARABÎ: “Cenâb-ı Hak Resulullahın hanımlarına, evlerinde Resulullah bulunurken inen Kur’ân âyetlerini, Resulullahın söz ve fiillerinin gördüklerini insanlara öğretmelerini emretti. Böylece insanlar o öğrendikleri ile amel ederler ve uymaya çalışırlar.”

HÜLÂSA

Görüldüğü gibi, Allah Peygamber hanımlarına ve dolayısıyla onların şahsında bizlere ilim öğrenmemizi, öğrendiklerimizi düşünüp beraberce müzakere etmemizi ve hayatımızı buna göre düzenlememizi emrediyor. Ayrıca, öğrendiklerimizi başkalarına öğretmek, neşretmek de biz hanımlara düşen bir vazife.

Bediüzzaman Hazretleri’nin ‘’Hanımlar Rehberi’’ isimli eserinde ‘’Evleriniz bir medrese-i nuriye olsun’’ ifadeleri de Ahzab Sûresi’nin ilgili âyetinin bir başka tefsiri!

Sizce de öyle değil mi?

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