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6 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Mersin Fuar Notları

Yasemin GÜLEÇYÜZ
06 Aralık 2017, Çarşamba
Geçtiğimiz hafta sonu CNR Mersin Kitap Fuarı Yeni Asya standındaydık.

Yüzlerce yayın evi ışıl ışıl standları, cıvıl cıvıl kalabalığıyla okumayı sevenleri kucaklıyordu. Mersinlilerin de genci yaşlısıyla kitapsever oldukları belliydi. Fuar binası çevresindeki seyyar satıcılar da kalabalıktan memnundu. Mersin’e has yiyecekleri içecekleriyle tam bir bayram havası vardı.  

Kitap fuarları ülkemizin kültür ve eğitim hayatına katkıları açısından çok önemli bir yere sahip. CNR Kitap Fuarı Organizasyonu’nu İstanbul’daki faaliyetlerinden de tanıyoruz. Bu işi iyi bildikleri bir hakikat. Seminer salonları, teşrifatçıları, organizasyon plânlarıyla tebrike değer bir iş çıkarıyorlar.

Belli ki, dinî yayınların hele de Risale-i Nurlar’ın standa çıkarılmasından korkulduğu bir ortamda Yeni Asya Neşriyat’ın Bediüzzaman Hazretleri’nin ve Risale-i Nur Külliyatı resminin yer aldığı bir sütun etrafında Külliyatı farklı boyut ve ebatlarda sergilemesi gurur verici. 

MERSİN ŞEFKAT KAHRAMANLARI

Seminer ve imza programından bir gün önce gittiğimiz Mersin’de hanımların Risale-i Nur sohbetine iştirak ettik. Birlikte hizmetlerimizi değerlendirdik. Fikir alış verişi yaptık. 

Ertesi gün kitap fuarında da yalnız bırakmadılar bizi. Çevre ilçelerden gelenlerle de birlikte seminer ve imza programlarımız verimliydi. 

Tarih boyu farklı kültürlere beşiklik yapan Mersin Risale-i Nur tarihinde de önemli yere sahip. Risale-i Nur aleyhine açılan ve hep beraatla neticelenen yüzlerce hukuk dâvâsı içinde Mersin’in adı da sıkça geçmekte. Çoğu rahmet-i Rahmana kavuşan o Nur Kahramanlarını rahmetle hatırlıyoruz. 

Ablalarımızdan onlarla ilgili hatıraları dinledik. Kadriye Yaşar Ablamız onlardan biriydi. Kendisiyle fuardaki kitap standında yaptığımız mini sohbeti bir sonraki yazımızda aktaralım. 

GENÇLER

Stanta gelenlere hizmet verebilmek için pervane gibi dönen genç kardeşlerimizin fedakârlığını anlatmadan olmaz. Her şeyi eksiksiz yapma gayreti ile hepsi taleplere cevap verebilmek koşturuyorlardı. Anneleri sevinçli. Bir anne “Oğlum okuldan geliyor, çantasını bıraktığı gibi aksatmadan her gün fuar standına koşturuyor. Hafta sonları zaten sabahtan akşama kadar burada. Hayret içindeyim sevinçten içimden ağlamak geliyor” diyor. 

Bir diğer genç kardeşim kendisini tanıtıyor. İki kız kardeşinin de, hanımların neşriyat hizmetinde çok faal olduğunu bildiğimden “Siz ailecek Risale-i Nur’un hanedanlarındansınız” diyerek tebrik ediyorum. Babaları bizi dinlerken  gülümsüyor “Biz duâdan başka bir şey yapmadık” diyor. 

Evet, Mersin’de  ailecek Nur’a çalışanlar bizi sevindiriyor, umutlandırıyor.

HÜLÂSA

Kur’ân ve iman hakikatlerini neşretme bir peygamber mesleğidir. Son peygamber olarak da Peygamberimizin (asm) Âl-i Beytinin  asıl vazifesidir. İmansızlık yangınının cazibedar yayın vasıtalarıyla alabildiğine yayıldığı ahir zaman fırtınalarında iman hakikatlerini tebliğ etmek büyük bir cihaddır. 

Yeni Asya Neşriyat gazetesi, radyosu, kitabı, dergisiyle elli yıldır “vatan sathını bir mektep yapma” amacıyla hizmet etmek gayretinde. 

Bu önemli cihada destek verelim ve beldelerimizde yaygınlaştıralım inşallah. 

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