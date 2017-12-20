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20 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Mersin şefkat kahramanlarından: Kadriye Yaşar

Yasemin GÜLEÇYÜZ
20 Aralık 2017, Çarşamba
Geçen haftalarda gerçekleşen CNR Mersin Kitap Fuarı ile ilgili notlarımız devam ediyor.

İmza gününde Yeni Asya Neşriyat standında bizi yalnız bırakmayan tatlı sohbetiyle gönlümüzü Nur iklimlerinde gezdiren değerli bir hanımefendiyle tanıştırmak istiyorum sizleri: Kadriye Yaşar. 

Standın önünde başlayan sohbetimiz, davetimiz üzerine stand arkasında da devam etti. Sevgili Nurdan Demirdöğmez’in annesi, gazetemizin genç kalemlerinden Cemil Demirdöğmez’in anneannesi. Demirdöğmezler malumunuz Nur hizmetine her ferdiyle gönül veren geniş bir aile…

Hanımlara yaş sorulmaz ama sorumu cevapsız bırakmıyor. “Yetmiş yaşındayım” diyor. Kadriye Abla’nın etkileyici bir konuşma tarzı var. Hitabeti güçlü, gür sesiyle kelimeleri tane tane telaffuz ediyor. Konuşmanın akışına göre yer yer ezberinden Risale-i Nur’dan vecizeleri aktarıyor: 

“Yaseminim iman ilmine  çalışacağız! Başka çaremiz yok… Kalbin sadefinde din-i hakkın cevheri bulunmazsa, beşerin başında maddî, mânevî kıyametler kopacak ve hayvanatın  en bedbahtı, en perişanı olacak...’’ 

Konuşmasını sık sık Risale-i Nur’dan vecizelerle zinetlendiren böyle bir hanımla daha önce hiç tanışmamıştım. İçimden “Maşallah!” diyerek şaşkınlıkla dinliyorum onu. Bu yönüyle tanıdığım ilginç Nur Talebesi hanımların ilk sıralarında geliyor. 

Bunu kendisine de gülümseyerek ifade ettiğimde “Biz Nur hizmetinde çok sıkıntılı zamanlar geçirdik. Benim ezberimdekiler ne ki Teyp Tahir ağabeyimiz ezberinden Risale-i Nur dersi yapardı. Neden mi ezberlerdik Risale-i Nur’u? Eğer kitaplarımızı alır götürürlerse zihnimizdekilerle birbirimizle sohbet etmek için ezberlerdik” diyor. 

Kadriye Ablamız Afyonlu. Malatyalı olan eşi Aydın Bey’in dayısı vesilesiyle gencecik bir hanımken Risale-i Nurla tanışıyor ve Nurlara gönül veriyor. Yetmişli yıllarda yapılan Nur Talebelerinin ailecek katıldığı Bediüzzaman Mevlidlerinin tadını unutamıyor. Van Mevlidinde misafir kaldıkları evin sahibesinin ikram sırasında şahit olduğu bereketi de… “Hepsi inayet-i İlâhîye” diyor. 

ZEYNEP MÜNTEHA POLAT

Hanımlara yaptığı nur sohbetleriyle tanıdığı merhum Zeynep Münteha Polat’ı anlatıyor. İttihad gazetesi yazarlarından olan Münteha Polat gazetenin genel yayın yönetmeni olan Nezihi Mustafa Polat’ın da süt kardeşidir. Münteha Polat’ın henüz bir İlahiyat Fakültesi talebesi iken Zübeyir Gündüzalp Ağabeyin kendisine söylediği “Kızılay Meydanında başörtülü yürümen bile ila-yı kelimetullahtır, hizmettir” sözünü sohbetlerinde sık sık aktardığını ifade ederek lisan-ı halin en etkili dil olduğunu söyleyip rahmetle anıyor. 

Hayırla yad edilmek güzel bir nimet! 

HÜLASA

Akdeniz Bölgesinin incilerinden Mersin’de düzenlenen fuarın meyveleri anlatmakla bitecek gibi değil! 

Havası, suyu, toprağı gibi insanları da güzel!

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