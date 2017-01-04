"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Modern zamanlarda avlanmamak için

Yasemin GÜLEÇYÜZ
04 Ocak 2017, Çarşamba
Hemen her alanda kargaşanın olduğu ilginç günlerde yaşıyoruz. OHAL ortamında anarşi, terör, KHK mağdurları, mesleğinden ihraç edilenler, ekonomik sıkıntılar…

Yaşananlara konunun uzmanlarınca getirilen önemli açıklamaların sonu gelmiyor. Bizlerse, Risale-i Nur’dan ders aldığımız üzere “mana-yı harfî” ile baktığımızda, “Rabbimiz bizden ne istiyor? Hangi hallerimizle kadere fetva verdirdik?” sorusunu sorup bir enfüsi tefekkür yaptığımızda ortaya çıkan tablo çok ibretli. 

RÜYADA BİR HİTABE

Bediüzzaman Hazretleri “Rüyada Bir Hitabe” isimli eserinde Osmanlının Batılılarca “hasta adam” olarak nitelendirildiği son dönemlerinde benzer bir tefekkürü paylaşır. Savaş, kıtlık, meşakkatli kıtalar arası göçler, verilen şehitler, yitirilen mallar…

Bunca musîbete kader nasıl fetva vermiştir?

Cevabı ilgi çekici ve ibretli. Bahsedilen konuyu Risale-i Nur’un sayfaları arasında uzunca tefekkür edebilirsiniz. Şu kadarını ifade edelim ki, Rabbimizin yapmakla bizi mükellef kıldığı, ama yerine getirmediğimiz ibadetler; kılınmayan namazlar, verilmeyen zekâtlar, tutulmayan oruçlar, hakkı verilerek yapılmayan haclardır kadere fetva verdiren. Rabbul âlemin yerine getirilmeyen ibadetleri bu şekilde kullarını terbiye ederek yaptırır. 

Şehitlik ve gazilik rütbeleri de çekilen sıkıntılarda ahiret âlemlerine de intikal eden birer müjdeli hediye olur.

AV VE AVCI OLMAK

Bediüzzaman Hazretleri Birinci Dünya Savaşı yıllarında yaptığı benzer bir tefekkürü sürgün olarak gönderildiği Kastamonu’da İkinci Dünya Savaşı yıllarında da yapar. 

Ülkemiz savaşa girmemiştir. Bununla birlikte halkta geçim sıkıntısının yaşandığı günlerdir. Kastamonu Lâhikası’nda geçen bir çok mektupta yaşanan atmosferi soluklamak mümkündür. Risale-i Nur Talebelerinin yaşanan kıtlık ortamını “bir nevi riyazet” olarak değerlendirip, zenginlerinse sıkıntıda olanlara yardımcı olması gerektiğini ifade eder. Rızkın “taahhüd-ü Rabbanî” altında olduğunu muhtelif Kastamonu mektuplarında sıklıkla tekrar eder. 

“Dinsizlerin din ehlini derd-i maişetle dizginlemesi” gibi çok daha hassas bir tefekkürü de benzer cümlelerle Kastamonu Lâhikası’nın çeşitli mektuplarında görmek mümkündür. 

Bu mektuplarda aynı zamanda manevî bir hastalığın teşhis ve tedavisi de sunulur: 

“Derd-i maişet sersemliğiyle ekser halk ahiret işlerini ikinci derecede bakmalarından ehl-i dalâlet istifade edip onları avlıyorlar. Risale-i Nur şakirtleri kanaat ve iktisad düsturlarıyla bu manevî hastalığa da mukabele ederler inşallah.” (Bediüzzaman Said Nursî, Kastamonu Lâhikası, s. 116)

Halk, dünya hayatıyla sersemleşip ahireti ikinci plana alınca dinsizliğin yayıldığını, manevî bir hastalık olan ahireti ötelemenin ancak Risale-i Nur ölçüleriyle iyileşebileceğini söyler. Bu noktada kanaat ve iktisat düsturları vazgeçilmez prensipler olmalıdır.

HÜLÂSA

Dememiz o ki, Rüyada Bir Hitabe, Kastamonu Lâhikası gibi Risale-i Nur’un muhtelif yerlerinde bahsedilen bu tablonun tam da orta yerindeyiz. Kimi zaman din adına da yapılan dinsizlik akımlarına kendimizi ve  sevdiklerimizi yem yapmak istemiyorsak,   dünya hayatımızın merkezine ölümü ve ölüm sonrası hayata imanı yerleştirmemiz gerekiyor.

Öyle ya, “Madem ki dünya var, o halde ahiret de var!”

Okunma Sayısı: 2437
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Adalet

    04.01.2017 18:40:12

    Allah müslümanlara bir çıkış ve kurtuluş yolu nasip etsin.üzüntümüz odurki bizi müslüman kardeşlerimiz bir KHK ile açlığa mahkum ettiler. İnşallah sahili selametle erdiğimizde,Allah bizi sabredenlerden bulur.Bir ferdin hakkı,umumun hakkı için feda edilemez.Allah sizden razı olsun.bizi unutmiyor ve hep dile getiriyorsunuz.inş.bizi yöneten büyüklerimizde bunu görür.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Nerden geçersen geç, Osmangazi’ye para ödeyeceksin!

Erdoğan: OHAL terörün ekmeğine yağ sürer (Yıl 2010)

OHAL çelişkileri

Müslüman karşıtı propagandalar çok güçlü

Nefret dili şiddete meyilli nesiller oluşturur

Günün Osmanlıca Vecizesi

Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 2 şehit

Kayseri'deki terör saldırısına ilişkin 4 gözaltı

Abdullah Gül'den Darbe Komisyonu'na Fethullah Gülen yanıtı

Mescid-i Aksa’da iki yılda 97 kişi Müslüman oldu

"Türkiye teröre teslim oldu'' demek...

Bakan Işık ''milli helikopter''in uçacağı tarihi açıkladı

MHP'de şok istifa!

Türkiye, İncirlik'i sorguluyor

MHP'li Halaçoğlu: Kim onay verirse milleti sevmiyor demektir

ABD'den Türkiye ve El Bab açıklaması

Trol kılıklı gazetecileri ne yapacağız?

Soğuk ve yoğun kar yağışı geliyor

Ortaköy saldırganının kimliği belli oldu

En Çok Okunanlar

Genel

OHAL çelişkileri
Genel

Erdoğan: OHAL terörün ekmeğine yağ sürer (Yıl 2010)
Faruk ÇAKIR

Bin adım sonrası
Genel

Nerden geçersen geç, Osmangazi’ye para ödeyeceksin!
Genel

Türkiye Kamu-Sen: OHAL amacının dışına çıktı
Kâzım GÜLEÇYÜZ

“İnadına yaşayın” diyorsunuz, ama...
Ali FERŞADOĞLU

Bir imamın terörü önleme tedbiri!
Ahmet BATTAL

Dalga beraber geçilir - 2
M. Latif SALİHOĞLU

İki büyük fâcia: Sarıkamış ve Altı Ok
Ali Rıza AYDIN

Endişeli bir sabahım!

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.