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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Mukaddes sözleşme: Nikâh

Yasemin GÜLEÇYÜZ
16 Ağustos 2017, Çarşamba
“İnsanın, hususan Müslümanın tahassungâhı ve bir nevi Cenneti ve küçük bir dünyası aile hayatıdır. Bu da mı bozulmaya başlamış?” (Bediüzzaman Said Nursî, Hanımlar Rehberi)

Geçtiğimiz günlerde yapılan “müftüler de nikâh kıysın-kıymasın” tartışmaları nikâh kavramını tekrar inceleme ihtiyacını ortaya çıkardı. Nikâhsız beraberliklerin, boşanmaların, şiddetin arttığı bir ortamda, asıl meselemiz aile kurumunun tamiri iken nikâhı kimin kıydığının “gündem değiştirmekten başka” ne önemi var ki?

RAKAMLAR KONUŞUYOR

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) neticeleri aile kurumunun yıllar geçtikçe derin yaralar aldığını gösteriyor. Resmî kayıtlara geçmiş istatistiğe göre; 2016’da her 100 evliliğe karşı 21.22 boşanma olmuş, 2007 yılındaysa boşanma oranı sadece 14.76. Türkiye’de son 10 yılda 1 milyon 151 bin 590 boşanma gerçekleşmiş.

Boşanma sebeplerinin ilk sıralarında ise ekonomik zorluklar, kredi kartı borçları var.

TÜİK 2015 neticelerine göre, boşananlarda her yüz kişiden 40’ı ilk beş yıl içinde ayrılıyor. Her yüz boşanmadan 21’i ise evliliğin ilk 6-10 yılında gerçekleşiyor.

Kısaca boşanan her yüz çiftten 61’i ilk on yılı çıkaramıyor.

Okuma yazma bilmeyen kadınların sayısı erkeklerden beş kat fazla. Evlilik yaşı ortalaması 23,9. (Yani “çocuk gelinler” meselesi abartılıyor.)

TÜİK 2016 neticelerine göre (“Gücü yeten gücü yetene” dercesine) eş ile anlaşmazlık durumunda erkeklerin % 3,6’sı, kadınların ise % 2,4’ü eşlerine fizikî şiddet uyguluyor.

Görüldüğü gibi rakamlar tablonun iyiye gitmediğini gösteriyor.

MİSAK- I GALİZ

Dolayısıyla böyle bir ortamda nikâhı kimin kıyacağının pek bir önemi yok. Asıl mesele nikâh sözleşmesinin mahiyetini kavramakta. Nikâh ne anlam ifade eder? Taraflara nasıl hak ve sorumluluklar yükler? Evliliği nasıl devam ettirebiliriz? Boşanmaları nasıl azaltabiliriz? Ailenin ekonomik problemlerini nasıl çözeriz? Öncelikle bunların konuşulup, neticeye bağlanması gerekir.

Ailenin temeli olan nikâh Hz. Adem’le (as) başlayan bir müessese. Oğulları Habil ve Kabil arasında neticesi ölümle biten hadisenin de nikâh ile ilgili yönleri var. Nikâhsız beraberlikler bütün semavî dinlerde hayvanî duyguların esareti olarak tanımlanıyor.

Nikâh, âyette “misak-ı galiz” yani zor dönemlere has ağır anlaşma olarak ifade edilmekte. (Nisa Sûresi 21) Gerçekten de nikâh sözleşmesi her iki tarafa da hak ve sorumluluklar yükler. Hukukî, sosyal, ahlâkî, mâlî yönleri vardır. Neseb, miras, nafaka, boşanma, mehir, iddet gibi sorumluluklar ve haklar dinimize göre nikâh sözleşmesiyle belirlenir.

Boşanma ise Allah’ın hoşuna gitmeyen helâl olarak tanımlanır.

HÜLÂSA

Osmanlı Devleti’nin yıkılmak üzereyken bile 1917’de Aile Hukuku Kararnamesi çıkardığını düşünürsek aileyi güçlendirme konusunda devletin yapacağı her destek çok önemlidir.

Bu destek “müftüler de nikâh kıyabilecek” müjdesinden (!) çok daha derindir.

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