Nice yıllara

İman hakikatlerini geniş çevrelere ulaştırma ulvî bir vazife, bir peygamber mesleği.

Yeni Asya bir şahs-ı manevinin temsilcisi olarak bu vazifeyi 49 yıldır yapıyor. Kitap yayınları, dergileri, internet siteleri, radyosu ve haber portalıyla basın dünyasında müsbet yayıncılığın örnek modelini oluşturuyor.

Şüphesiz teknolojinin gelişmesiyle bu listeye başka yayın organları da eklenecek. Bununla birlikte Yeni Asya her zaman hak ve hakikatin yanında olacak. Bu yayın politikası hiç değişmeyecek.

Gazetemiz, hakka sırtını vererek, tahrip etmeden, zihinleri karıştırmadan saf bir şekilde hakikatleri her gün servis etmekte. Ülkemizde ve dünyada gelişen olaylara Risale-i Nur penceresinden bakılarak yapılan tahliller, faniyi bakileştiriyor. “Habbeyi kubbe yapan gazetecilerin, kubbesini habbe olarak” değerlendiriyor, olayların gerçek yüzünü, madalyonun diğer tarafını anlatıyor.

“Geçmişimiz geleceğimizin teminatıdır” sözünü ispatlarcasına tereddüt edenler ya da unutanlar için (!) gazete arşivinde yapılacak olan bir araştırma bunun sayısız delillerini önünüze serecektir. Yakın tarihte kara lekeler olarak anılan olaylara karşı atılan sayısız manşetler tarihe düşen övünülecek onurlu bir duruşun delili olarak konuşacaktır sizinle…

VATAN SATHI BİR MEKTEP OLSUN

Yeni Asya’nın neşriyatında yıllar sonra yüzünüzü kızartacak tek bir haber tahliline bile rastlamanız mümkün değil.

Her ay yayın yelpazesine yeni renkler, konular taşıyan Yeni Asya Neşriyat kitaplarımız, dergilerimiz ve diğer yayınlarımız hep “vatan sathını bir mektep yapmak” amacını taşıyor.

Çocuklara yönelik Can Kardeş dergimiz ve şimdilerde yeni şirin kitapları ile tanıştığımız Can Kardeş Kitaplığı Yayınları, kadın ve aileye yönelik Bizim Aile dergimiz, gençlere yönelik Genç Yorum dergimiz, akademik çizgisiyle Köprü dergimiz, radyomuz…

OKUMAYA VESİLE OLMAK

Sadece kendimiz için değil, başkalarıyla da paylaşmamız gereken yayınlar bunlar. Medyanın görselinden, yazılısından, basılısından ağır yaralar alan ruh ve kalpler için iman hakikatlerini günün ihtiyacına uygun şekilde sunan yayınlarımız şifalı bir merhem ve ilâç gibi.

Kendimizin, ailemizin tanıması yetmiyor, başkalarına da tanıtmamız, bu şifalı hakikatleri fark ettirmemiz gerekiyor. Bu omuzlarımıza yüklenmiş çok önemli bir vazife.

İnsanın hayata bakış açısını zenginleştirmekten, donanımlı kişi olmasına katkıda bulunmaktan daha önemli, kıymetli bir hediye düşünebiliyor musunuz?

Daha nice yıllara Yeni Asya!