"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Nice yıllara

Yasemin GÜLEÇYÜZ
21 Şubat 2018, Çarşamba
İman hakikatlerini geniş çevrelere ulaştırma ulvî bir vazife, bir peygamber mesleği.

Yeni Asya bir şahs-ı manevinin temsilcisi olarak bu vazifeyi 49 yıldır yapıyor. Kitap yayınları, dergileri, internet siteleri, radyosu ve haber portalıyla basın dünyasında  müsbet yayıncılığın örnek modelini oluşturuyor. 

Şüphesiz teknolojinin gelişmesiyle bu listeye başka yayın organları da eklenecek. Bununla birlikte Yeni Asya her zaman hak ve hakikatin yanında olacak. Bu yayın politikası hiç değişmeyecek.  

Gazetemiz, hakka sırtını vererek, tahrip etmeden, zihinleri karıştırmadan saf bir şekilde hakikatleri her gün servis etmekte. Ülkemizde ve dünyada gelişen olaylara Risale-i Nur penceresinden bakılarak yapılan tahliller, faniyi bakileştiriyor. “Habbeyi kubbe yapan gazetecilerin, kubbesini habbe olarak” değerlendiriyor, olayların gerçek yüzünü, madalyonun diğer tarafını anlatıyor. 

“Geçmişimiz geleceğimizin teminatıdır” sözünü ispatlarcasına tereddüt edenler ya da unutanlar için (!) gazete arşivinde yapılacak olan bir araştırma bunun sayısız delillerini önünüze serecektir. Yakın tarihte kara lekeler olarak anılan olaylara karşı atılan sayısız manşetler tarihe düşen övünülecek onurlu bir duruşun delili olarak konuşacaktır sizinle…

VATAN SATHI BİR MEKTEP OLSUN 

Yeni Asya’nın neşriyatında yıllar sonra yüzünüzü kızartacak tek bir haber tahliline bile rastlamanız mümkün değil.

Her ay yayın yelpazesine yeni renkler, konular taşıyan Yeni Asya Neşriyat kitaplarımız, dergilerimiz ve diğer yayınlarımız hep “vatan sathını bir mektep yapmak” amacını taşıyor.

Çocuklara yönelik Can Kardeş dergimiz ve şimdilerde yeni şirin kitapları ile tanıştığımız Can Kardeş Kitaplığı Yayınları, kadın ve aileye yönelik Bizim Aile dergimiz, gençlere yönelik Genç Yorum dergimiz, akademik çizgisiyle Köprü dergimiz, radyomuz…

OKUMAYA VESİLE OLMAK

Sadece kendimiz için değil, başkalarıyla da paylaşmamız gereken yayınlar bunlar. Medyanın görselinden, yazılısından, basılısından ağır yaralar alan ruh ve kalpler için iman hakikatlerini günün ihtiyacına uygun şekilde sunan yayınlarımız şifalı bir merhem ve ilâç gibi. 

Kendimizin, ailemizin tanıması yetmiyor, başkalarına da tanıtmamız, bu şifalı hakikatleri fark ettirmemiz gerekiyor. Bu omuzlarımıza yüklenmiş çok önemli bir vazife. 

İnsanın hayata bakış açısını zenginleştirmekten, donanımlı kişi olmasına katkıda bulunmaktan daha önemli, kıymetli bir hediye düşünebiliyor musunuz?

Daha nice yıllara Yeni Asya!

Okunma Sayısı: 995
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı

    Demirel'e verilen brifing

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    Arakan’da yapılan soykırımdır

    Şimdi de 'nükleer füze' gerilimi

    Sadece 2 kişi ayrılabildi...

    Dört gol, üç kırmızı kart: Gergin kupa derbisinde beraberlik

    Güleçyüz: Aşağılık sözlerini aynen kendisine ve gazetesine iade ediyoruz

    39 asker tutuklandı

    Durum daha da kötüleşti: "Doğu Guta'ya tek bir konvoy dahi gönderemedik"

    'AB üyeliğine hazır değiller'

    Deniz Kuvvetleri Komutanının koruması tutuklandı

    Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum?

    Tüm uğraşlara rağmen yıkılamadı

    Abbas'tan "iki devletli çözüm'' açıklaması

    Türkiye ile imzalanan protokolleri feshetti

    Forbes "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı

    HSK bir yargı organı mı?

    Rusya Suriye'de 200 yeni silah denemiş

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Çamur atanlar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat yapamadı, AKP’ye yaptırılıyor
    Genel

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı
    Genel

    Demirel'e verilen brifing
    Genel

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz
    Armağan Bahtiyar

    İnsanlık ağır yaralı... (Bir şeyler yapmalıyız.)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Samsun’dan Nur’a plâket
    Ülker Yılmaz CABA

    Ders aldık mı?
    Genel

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.