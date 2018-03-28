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28 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Risale-i Nur’un bayramı

Yasemin GÜLEÇYÜZ
28 Mart 2018, Çarşamba
Her sene Mart’ın son haftası bütün yurtta Bediüzzaman Haftası olarak bilinir.

Onun vefat yıl dönümü vesilesiyle paneller, seminerler, yarışmalar düzenlenir. Risale-i Nur ve Bediüzzaman Hazretleri ile ilgili görsel sunumlar  hazırlanır. Bir ülke gündemi oluşturulur. İlginçtir onun ölüm yıl dönümü baharın başlangıcına tevafuk eder. “Ben acele ettim kışta geldim. Sizler Cennet asa baharlarda geleceksiniz” sözünü tasdik edercesine bir bahar bayramı gibi değerlendirilir bu zaman dilimleri. 

25 Mart’ta Risale-i Nur Enstitüsünün hazırladığı kongre tam da bu manaya uygundu. Tek kelimeyle muhteşem bir programdı. 

RİSALE-İ NUR`DA ŞAHS-I MANEVÎ KAVRAMI 

İstanbul Yeni  Asya hanımlar cemaati olarak biz de 24 Mart’ta gazetemizde düzenlediğimiz “Risale-i Nur’da şahs-ı manevî” paneli ile bu haftaya iştirak ettik. Anadolu’nun farklı şehirlerinden gelen hanım kardeşlerimizle hem hasret giderdik, hem de değerli panelistlerimizden Nesibe Ersoylu eşliğinde Yasemin Yaşar, Meryem İlhan, Gülden Beşiroğlu, Nurbanu Şen’den tadı damağımızda kalan sunumlar dinledik. 

Meryem İlhan tesanüt ile ilgili Risale-i Nur’dan Lâhikalardan seçme mektupların analizini yaptı.  Gülden Beşiroğlu’nun uhuvvet sunumu zaman zaman gözlerimizi yaşarttı. Yasemin Yaşar’ın İhlâs Risalesi üzerine yaptığı analiz zihnimizde çok farklı pencerelerin açılmasına vesile oldu. 

Nurbanu Şen’in meşveret sunumu istişarelerimizin aslî ruhu üzerine tefekkürümüzü ziyadeleştirdi. 

Abartısız tadı damağımızda kalan sunumlardı. İnşallah sunumlarını makale halinde kendileri kaleme alırlar ve gazetemizde yayınlanır. En azından Yasemin Hanımdan o sözü aldık. 

RİSALE-İ NUR’UN HANIM TALEBELERİ 

İstanbul’un ahirzamanda Nur Talebesi hanımlar tarafından yeniden fethedileceği öteden beri Nur’un saff-ı evvel talebeleri tarafından aktarılan bir hatıradır.  Bediüzzaman Hazretleri bu hakikati rahmetli Ahmet Aytimur Abiye “İstanbul’u hanım talebelerimle fethedeceğim”  mealinde ifade etmiştir.

Nurbanu Şen konuşmasında bu hatıraya atıf yaptı. “Fatih Sultan Mehmed uleması ile birlikte İstanbul fethi üzerine değerlendirme yaparken  hocası Akşemseddin İstanbul’un ahirzamanda geleceği beklenen Kur’ân hizmetkârı ve talebeleri tarafından ikinci kez fethedileceğini söylemiştir.

“Risale-i  Nur hizmeti üzerine bu düşüncelerle yoğunlaşmamız gerekir”  sözleri önemliydi. Zaten Bediüzzaman Hazretleri’nin Hanımlar Rehberi’nde bahsettiği ahirzamanla ilgili hadislerden çıkardığı bir müjde de bu hatırayı teyit eder mahiyettedir.  

HÜLÂSA 

Çok çalışmamız gerek çok!

Not: Fatih Sultan Mehmed ile ilgili hadise farklı bir açıdan yaklaşarak gelecek yazımızda da devam edelim inşallah. 

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