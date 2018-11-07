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7 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Risale-i Nur ve kadın

Yasemin GÜLEÇYÜZ
07 Kasım 2018, Çarşamba
Bilirsiniz çeşitli araştırma çalışma teknikleri vardır.

Konu seçip, bölümler ve alt başlıklara ayırarak çalışmak da bunlardan biridir. Hele bu çalışma ortak bir akılla meşveret edilerek seçilmiş ve planlanmışsa, gönüllülük esasıyla paylaşılmışsa harika sunumlar dinlemeye hazırlanmak gerekir.

ŞAHS-I MANEVÎ

İstanbul Yeni Asya hanım okuyucuları olarak geçtiğimiz yıl çok keyifle dinlediğimiz şahs-ı manevî konulu dizi seminerler hazırlamıştık. Konu ile ilgili dört ana başlık ve yirmiye yakın alt başlığı genç kardeşlerimiz ekipler halinde bizlere sunmuşlardı. Yıl boyu İstanbul’un iki yakasında gerçekleştirilen bu dizi seminerleri yaza girerken şehir dışından dâvetli şefkat kahramanı hanımlarla düzenlediğimiz bir panel ile noktalayıp, taçlandırmıştık.

KADIN VE TOPLUM

Bu seneki çalışma konumuzsa ‘’Risale-i Nur ve Kadın’’ başlığını taşıyor. ‘’Kadın ve Toplum’’ alt başlığını taşıyan ilk seminerler dizimizi 2 Kasım Cuma günü Ümraniye’de ve 5 Kasım Pazartesi günü Süleymaniye Yeni Asya Vakfı’nda geniş bir katılımla gerçekleştirdik.

Genç kardeşlerimizden İslâmın kadına verdiği değeri, sefih medeniyetin kadını nasıl bir sermaye olarak kullandığını, kapitalizm ve feminizm akımlarının kadın üzerindeki etkilerini, kadınları ifsad eden komiteleri, İslâma göre kadının hakları ve vazifelerini, Sahabe hanımların ilim öğrenmedeki gayretlerini dinledik.

Dört genç kardeşimizin Risale-i Nur ve Neşriyatımızı tarayarak hazırladıkları sunumlar bittikten sonra dinleyicilerden gelen sorular cevaplandırıldı.

Seminer aralarında verilen molalarda çay ikramı dostların sohbetlerine vesile oldu. Gıda kermesimiz maharetli hanımların leziz ellerinden mutfak harikalarıyla doluydu.

Şimdilerde şefkat kahramanı genç kardeşlerimiz önümüzdeki aylarda sunacakları ‘’Kadın ve aile’’, ‘’Risale-i Nur’da Kadın’’, ‘’Günümüzde Kadın’’ başlığını taşıyan seminerler dizisine hazırlanıyorlar.

Bekleriz sizleri de....

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