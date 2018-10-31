Risale-i Nurlar ile hep pozitif kalmak

Peygamberimiz (asm) şefkatli bir elçi olarak, afakî ve enfüsî âlemde bize Rabbimizi tanıttı.

Onun (asm) yolundan gidenler de pek çok dersin yanında Peygamberimizden (asm) ‘’müsbet hareket’’ eğitimini de aldılar.

RİSALE-İ NUR’UN DÖRT ESASI

Bediüzzaman Hazretleri de bu dersi alanlardan biri. O, telif ettiği Risale-i Nur Külliyatı ile Rahîm ve Hakîm isimlerine dayanarak acz, fakr, şefkat ve tefekkür yollarını “esas” yaparak Rabbimizi bize tanıtmakta. Risale-i Nur mesleğinin sair mesleklerden farkı da bu dört esasta. O, istibdat dönemlerinde Kur’ân hakikatlerinden taviz vermeden, ama şiddet de uygulamadan sosyal bilimcilerin “sivil itaatsizlik” olarak isimlendirdiği bir yolu tercih etti. “Müsbet hareket” formülü ile problemlere çözümler sundu.

Kendisine yapılan resmî ve gayr-i resmî bir çok keyfî muamele karşısında, “Nur mesleğinin bir esası olan şefkat düsturu” gereğince bedduâ dahi etmediğini belirtti.

Kafaların İslâm konusunda karmakarışık olduğu günümüz ortamında İslâmiyete lâyık doğruluk ve doğru İslâmı anlama, anlatma, hayatıyla örnek olma noktasında model bir şahsiyet oldu.

SUÇ ŞAHSÎDİR

İhlâsı kazanmaya çalışmak, müsbet hareket etmek, suçun şahsîliği kavramları vasiyeti hükmünde ölümünden önce verdiği son derslerdeki mesajlardan birkaçıdır. Onun hayatına ve eserlerine şahitlik edenler bütün baskılara ve korkutma politikalarına rağmen gönül bağlarını koparmadılar, irtibatlarını kesmediler, yoğun bir şekilde çalışmalarıyla, yazılarıyla, duâlarıyla destek verdiler. Çobanlar, çiftçiler, askerler, öğretmenler, doktorlar, ihtiyarlar, çocuklar, gençler…

LÂHİKALARDA MÜSBET HAREKET PRENSİBİ

Risale-i Nur Külliyatı’nda bilhassa Lâhikaların satırları arasında “ihlâs, uhuvvet, tesanüt, muhabbet, sadâkat” esaslarına dayalı bu muhteşem atmosferi soluklamak, gözleri yaşartan gönül bağına şahitlik etmek mümkündür.

HÜLÂSA

Bizler düşen vazife Bediüzzaman Hazretleri’nin Resulullah (asm) rehberliğinde Kur’ân eczahanesinde hazırladığı reçeteleri titizlikle uygulamaya çalışmak.