Şefkât kahramanları ve çocuk taziyenamesi

Ne geniş kanatları olan bir duygudur şefkat. Sadece kendi evlâdınızı değil hayvan yavruları da dahil olmak üzere bütün yavruları, bitkileri kuşatan ‘’nübüvvet makamına’’ lâyık eşsiz bir mücevher gibidir.

Şefkat duygusu aşırı kullanıldığında çaresizlik duygularıyla yakar kavurur insanı. Uğruna göz kırpmadan hayatınızı feda edeceğiniz evlâdınız elinizden kayıp gittiğinde hiçbir şey yapamıyor olmak ne dayanılmaz bir duygudur.

Aksine şefkat duygusu hiç kullanılmadığında da zulüm ve tahakkümü çıkarır ortaya...

Şefkatin suistimali ise özellikle annelerin dünya ahiret mutluluğunu tehdit eden tehlikeli bir durumdur.

Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur Külliyatı’nda şefkat duygusunu derinlemesine tahlil eder, gözler önüne serer. Zira Risale-i Nur mesleğinin dört esasından biridir şefkat.

ÇOCUK TAZİYENAMESİ

Bediüzzaman Hazretleri, haşre imanı anlattığı 10. Söz haricinde ayrıca, evlâdını farklı sebeplerle ahirete uğurlayan anne babaları teselli etmek için de bir eser kaleme alır: ‘’Çocuk Taziyenamesi’’

Kısacık bir Risale olmasına rağmen içinde uhrevî âlemlerden sonsuz müjdeler taşıyan bu eser kavrulan yürekleri ahirete imanın uhrevî tesellisi ile tedavi eder, ruhu ve kalbi ferahlandırır.

Evlâdını kara toprağa gömdüğünde derin acılarını kendilerine hediye edilen ‘’Çocuk Taziyenamesi’’ ile tedavi eden, bu vesileyle Kur’ân ve iman hakikatleriyle tanışan Risale-i Nur’la kucaklaşan bir çok hanım tanıyorum: Hepsi de sağlam, mütevekkil, olayları hep bir pencere arkasından izliyormuşcasına soğukkanlılıkla karşılayan, kahkaha atamayan, ancak tebessüm ettiğinde yüzünde bakmaya doyamayacağınız anlamlı çizgiler oluşan, haşir sabahındaki o büyük buluşmayı bekleyen samimî ihlâslı anneler....

MİSRA HANIM VE NİCELERİ...

Geçen gün sosyal medyada attığı bir mesajla tanıştım Misra Hanımla.

Geçtiğimiz günlerde Çorlu’da gerçekleşen o üzücü tren kazasında biricik Oğuz Arda’sını toprağa teslim etmişti ve fotoğrafını paylaşarak ‘’şimdi o yok neden Allah’ım neden?’’ diye soruyordu.

Teselli mesajlarında ise bir beyefendi ‘’Bizim Aile’’ dergimizde bir vesile ile paylaştığımız ‘’Çocuk Taziyenamesi’’ linkini ‘’acınızı biraz olsun hafifletir’’ cümlesiyle gönderdiğinde Misra kardeşimiz ‘’Kırk gündür her gün defalarca okudum’’ diyerek teşekkür ediyordu. Oğlunun bir Cennet kuşu olarak meleklerle arkadaşlığına olan inancı, emaneti sahibine teslim etme emniyeti, sonsuz âlemlerdeki mutlu beraberlik belli ki onun yanan yüreğine merhem oluyordu.

HÜLÂSA

Duâlarımız Misra kardeşimiz ve yüreği evlât acısıyla kavrulan bütün anneler için...

Evet, madem ki dünya var, elbette ahiret de var...

Not: Şükrolsun ki, dergilerimiz ve internet sitelerimiz geniş çevrelere iman hakikatlerini anlatma açısından büyük hizmetlere vesile oluyorlar.