"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Ümitvar olmak ve Bediüzzaman Hazretleri

Yasemin GÜLEÇYÜZ
26 Eylül 2018, Çarşamba
Yıllar önce lise talebesiyken o yıllarda aylık çıkan Köprü dergisi’nde yer alan küçük bir hikâyecik okul derslerim de dahil olmak üzere zorlandığım bütün konularda bana çözüm yolunu göstermişti.

Çiftlikte süt dolu kova içine düşen iki küçük kurbağanın öyküsüydü bu: Kurbağalardan biri çırpınmanın işe yaramadığını düşünüp koyvermişti kendini ve ölümü seçmişti. Diğeri ise kovadan çıkabilmek için halsiz düşene kadar öylesine çırpınmıştı ki, sütün üzerinde oluşan yağ tabakası onun kurtuluşuna vesile olmuştu.

Kıssadan hisse: Demek ki problemler karşısında elimizden gelen bütün gayreti göstermek gerekiyordu. Netice hiç ummadığımız şekilde bizi kurtuluşa götürebilirdi. İnsana yakışan önüne çıkan problemleri son ana kadar çözebilmek için bütün gayretiyle çalışmaktı. Zaten âyet ‘’İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır’’ demiyor muydu?

Şimdilerde genç kardeşlerime okumalarını ısrarla tavsiye edebileceğim Zübeyir Gündüzalp’in ‘’Nefis Muhasebesi’’ ve Prof. Dr. Ali Fuat Başgil’in ‘’Gençlerle Başbaşa’’ isimli kitapları da ‘’İrademizi insana yakışır vaziyette nasıl kullanabiliriz? Bizi ulaşmak istediğimiz hedeflerden alıkoyan nefsimizi nasıl terbiye edebiliriz?’’ sorularının cevaplarını verdi.

MÜCESSEM ÜMİT: BEDİÜZZAMAN SAİD NURSÎ

Risale-i Nurlar’ı düzenli şekilde okuyup devrettiğimde ise tarihî olaylar da dahil olmak üzere kişinin gerek şahsî hayatında, gerekse sosyal hayatta önüne hedefler koyup gayret etmesinin en karamsar ortamlarda bile nasıl mu’cizevî neticeler doğurabileceğini gördüm.

Koca bir imparatorluğun parçalanmasını, hilâfet ve saltanatın kaldırılmasını gören Bediüzzaman Hazretleri’nin her durumda ümitvar kalmasını ve bu konuda halkı uyarmak için nasıl son nefesine kadar mücadele ettiğini okudum.

Bediüzzaman Hazretleri mücessem ümitti sanki. Yani ümit beden elbisesi giyse sanki ona benzerdi. Onun yaptığını yapar, onun sözleriyle seslenirdi insanlığa...

Bediüzzaman’ın hayatında ümitsizlik yoktur. 

Onun iki dâvâsı vardır:

Birincisi: Kur’ân’ın sönmez ve söndürürlemez bir Nur olduğunu bütün dünyaya ispat etmek.

İkincisi: Medresetüzzehra yani din ve fen bilimlerinin birlikte okutulacağı muazzam bir eğitim projesi.

Bütün hayatını zehirlenmeler, hapisler, işkencelerle bu yolda geçirmiştir.

HÜLÂSA

Bediüzzaman Hazretleri nefis ve irade terbiyesi, bütün insanlığa faydalı olabilmek için gayretle çalışmak noktasında Kur’ân kaynaklı şifalı reçeteler hazırlayan manevî bir doktordur.

O Kur’ân ve Peygamberimizden (asm) aldığı derslerle bizi dünyanın imtihanlarına çözümler bulmaya ve ahiret yolculuğuna hazırlar.

Okunma Sayısı: 229
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Af suçluları aklamasın herkes âdil yargılansın

    Bize de örnek olsun

    Bizim Aile’den kesintisiz yayın

    Krizi hukukla aşarız

    Macron: İsrail, barışı tehlikeye atacak adımları bırakmalı

    Bir ceza bütün yayınları durdurabilecek

    Mekke-Medine arası 1 saate indi

    Sınır Tanımayan Gazeteciler'den Alman hükümetine Türkiye çağrısı

    'MHP'nin af teklifi Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı'

    BM'nin Filistin yardımları tehlikede

    AB'den İran yaptırımlarına karşı ortak tavır kararı

    Eski rektör Sedat Laçiner'e hapis

    Erdoğan ve Trump, BM Genel Kurulu'nda kısaca görüştü

    Moody's, Türkiye'nin notunu yine düşürdü

    Trump: Esad kimyasal silah kullanırsa harekete geçeceğiz

    Enfeksiyonlar en çok okulları sever

    Matematikçi Prof. Dr. Majewski İstanbul'daki camileri böyle yorumladı

    Merkel'den ABD-Çin gerilimi açıklaması

    Afganistan'da siviller bombalanıyor

    İş cinayetlerinde dünya üçüncüsüyüz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Af suçluları aklamasın herkes âdil yargılansın
    Süleyman KÖSMENE

    Celcelutiye’nin dili ve mesajı
    Mustafa ORAL

    Hüseyin’sen Yezidlere, fesleğensen Cennete hazırlan
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Fırat’ın doğusu ve ötesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Yönetenler işin farkında mı?
    Genel

    Bize de örnek olsun
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Ümitvar olmak ve Bediüzzaman Hazretleri
    Risale-i Nur'dan

    İnsan, kendine karşı işlenen suçu affedebilir
    Genel

    12 Eylül ahlâkı bozdu, insanları robotlaştırdı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.