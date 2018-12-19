Yüzde bir (% 1) olmak

Geçen günlerde okuduğumda beni tefekküre sevk eden, halen de manalarını düşünmekte olduğum bir hadis öğrendim.

Kütüb-ü Sitte’de geçen ve Abdullah İbni Ömer’den (ra) rivayet edilen bu hadise göre, Peygamberimiz (asm):

“İnsanlar, aralarında soylu ve binmeye elverişli bir tek deve bulmakta güçlük çekeceğin yüz deve(lik sürü)ye benzer”1 demiştir.

ÂLİMLERİN HADİS YORUMU

Âlimler hadiste geçen ”yüz” rakamının değişmez bir rakam olmadığını, çokluk ifade etmek için kullanıldığını belirtiyorlar.

Hadis imamlarından Taberanî bu hadisi, “İyi cins deve ile benzetmeye en uygun insan, başkalarının verdiği ağırlık ve sıkıntılara dayanan ve üzerine aldığı işi yapan adamdır. Böylesi insan gerçekten az bulunur” şeklinde açıklamıştır.

Yine hadis imamlarından Nevevî aynı hadisi, “Durumları memnûniyet verici ve üstün vasıflı, kâmil insanlar az bulunur” diyerek izah etmiştir.

Hadis âlimlerinden İbni Battal el Kurtubi ise bu hadisi, “Hadisteki insanlardan maksat, sahabîler, tabiînler ve bunları takip eden nesilden sonra gelenlerdir. Çünkü bu üç nesilden sonra gelenler arasında hıyânet hastalığı yayılmış, güven fevkalâde zayıflamıştır” şeklinde yorumlamıştır.

Hadisten genel manası ile anladığımız insanların gerçek değeri ya da gerçekten değerli insanların bütüne nisbeti hakkında ibretli bir tablo ortaya çıkarmış bulunmaktadır: % 1

ÂYETLERDE ‘’KAHT-I RİCAL’’

Ecdadın ‘’kaht-ı ricâl’’ diye ifade ettiği insan kıtlığı, bu hadiste net biçimde ortaya konulmuş bulunmaktadır.

‘’Kaht-ı ricâl’’ gerçeğine bazı âyet-i kerimelerde de işaret edilir:

“Kullarımdan şükredenler ise pek azdır” 2

“İnsanların çoğu birbirinin hakkına böyle tecavüz eder. Ancak iman edip güzel işler yapan kimseler bundan müstesnadır ve onlar da pek azdır!” 3

“(Cennetliklerin) çoğu öncekilerden, birazı da sonrakilerdendir..” 4

‘’AZ’’LARDAN OLMAK

Anlatıldığına göre, bir gün Hz. Ömer (ra) mescidde “Rabbim, beni azlardan kıl” diye duâ eden birine rastlar. Adama yaklaşıp niçin böyle duâ ettiğini sorar. Adam; ‘’Duydum ki Allah, ‘Benim kullarımdan şükreden gerçekten azdır’ buyurdu. Beni de işte o azlardan biri kılması için duâ ediyorum” cevabını verir. Bunun üzerine Hz. Ömer (ra) ‘’Herkes Ömer’den daha bilgili!’’ diyerek o zatı tebrik eder. 5

HÜLÂSA

Yukarıdaki âyetlerde ve hadiste ‘’azlığına dikkat çekilen nadir ve kıymetli insanlar’’dan olmak, elbette her mü’min için büyük bir şereftir.

Manevî hastalıkların bulaşarak hızla arttığı bu fırtınalı ahirzamanda, şüphesiz tek şifalı reçete iç dünyamızı kuvvetlendirecek eserlere sımsıkı sarılmaktır. Kendi imanımızı kuvvetlendirdikten, manevî yaralarımızı sardıktan sonra başkalarının da manevî dertlerine derman bulmasına yardım etmektir.

Bediüzzaman Hazretleri ‘’Her şakirdin vazifesi, yalnız kendi imanını kurtarmak değil, belki başkasının imanlarını da muhafaza etmeye mükelleftir. O da hizmete ciddî devam ile olur’’ der. 6

Başka bir çaremiz var mı?