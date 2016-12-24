"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 ARALIK 2016 CUMARTESİ - YIL: 47

Neden imanı amele dökemiyoruz?

Yasemin YAŞAR
24 Aralık 2016, Cumartesi
Günümüzde ehl-i iman diyebileceğimiz birçok insan, iman noktasında problem taşımıyorsa da, amel noktasında problemli gözükmektedir.

Bu konu kelâm âlimlerinin de üzerinde durduğu bir meseledir. Mutezile imamları amelin imana dahil olmadığını kabul etmeyerek günah-ı kebâireyi işleyen bir insanın imansız olduğuna hükmetmişlerdir. Bu ifrat yaklaşım bir de tefriti doğurmuş ve imansız amelin kurtuluşa vesile olacağına dair görüşler ortaya atılmıştır.

Bediüzzaman kelâmcıların bu problemini, amelin imana dahil olmadığı ve amelsiz imanın kâfî gelmediği formülüyle çözmüştür.

İman ile amel arasında hem bir bağ, hem de aralarında mesafenin olduğu da unutulmamalıdır. Zira şeytan bu noktadan hareketle insanları ümitsizliğe atıp, imanından edebilecek vesveseleri bu kanal ile yapmaktadır. 

Şöyle ki: İnsan imana ait bir meseleyi öğrenip, kavrayabilir. Fakat bu öğrendiğini tatbik etmesi gecikebilir. Doğru olan öğrenilen ile hemen amel edilmesi gerçeğidir. Fakat inanma ile inandığını yaşama arasında zaman farklı olabilmektedir. İşte bu mesafeye bakıp, hemen hakikatleri yaşamadığı için, ümitsizliğe veya şüpheye düşmek doğru değildir. Vesvese bahsinde şeytanın insanın kuvve-i hayaliyesini nasıl aldatıp, önce ümitsizlik, sonra da imansızlığa götürdüğü anlatılır.

İnandığı ile inandığını tatbik arasındaki mesafeye bakıp, “Bu kadar bildiğim halde neden zihnimden imana muhalif şeyler geçiyor, ben ne biçim Müslümanım, bile bile yapmıyorum, benden adam olmaz” diyerek ümitsizliğe düşmekte ve bu düşüncesine ehemmiyet verirse de, mânevî hastalığa kapılıp, imanından dahi olmaktadır. Veya amelinin güya daha iyisini aramak sûretiyle düştüğü şüphe, bıkkınlık ve ümitsizlik ile mühim tehlikelere atılmaktadır. Zaten şeytanın istediği de budur, yani insanı ye’se atarak, bu mesafenin (iman ile amel) daha da açılmasına sebep olmaktır.

İman ettiğimiz hakikatleri hemen tatbik edemememizin altında yatan sebep, Mesnevî-i Nuriye’de geçtiği şekliyle “hâsse ve lâtifelerin ayrı ayrı tevhidleri” olmasıdır. Yani hakikatleri akıl ve kalp tasdik ettiği halde, nefis bu hakikate teslim olmamış olabilir. Akıl ve kalp kabul ettiği halde, hevâ ve heves kendi arzularının tatmini peşinde olabilir. Ancak akıl ve kalp, nefse tam anlamıyla gâlip geldiğinde yani nefis terbiye olduğu vakit amelleri yapmak kolaylaşacaktır. 

Kur’ân-ı Kerîm’de onlarca defa namaz hakikati hatırlatılır. Zira ibadet emr-i İlâhîsi, zihinleri Sani-i Hakim’e çevirtmek içindir. Cenâb-ı Hakk’ın emirlerine ve nehiylerine itaati, tesis ve temin için Saniîn azametini zihinlerde tesbite ihtiyaç vardır. Bu tesbit de, iman hükümlerinin tecellisi ile olur. İman hükümlerinin tecellisi, takviye ve inkişaf ettirilmesi ise, tekrar ile teceddüt eden ibadetle olur.

Hâsılı, bu zamanda ehl-i imanın önemli bir problemi olan inandığı ile inandığını yaşamak noktasındaki mesafenin azalması, imanı tahkikleştiren Risâle-i Nur eserlerini okumakla mümkün olacaktır. Bıkmadan, usanmadan ve hakikatleri anlama ve yaşama niyeti ile yapılan okumalar Allah’ın izniyle netice verecektir. Bu çaba ve gayret, tevfik-i İlâhînin celbine vesile olacaktır. Elbette duâ etmeyi ve kalbin hastalanmasına mânî olan istiğfarı da ihmal etmemek gerekir.

Okunma Sayısı: 684
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye hakikaten büyük bir savaş veriyor

    Yaralı komando, El Bab'daki çatışmayı anlattı

    IŞİD'in elinde bulunan askerlerimizin son durumu nedir?

    Cep telefonu fiyatları artacak

    Ronaldo'dan Suriyeli çocuklara mesaj: Yanınızdayım!

    Kuzey Suriye'de yeni bir devletin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz

    Mehmetçik Bab operasyonunda tek başına

    El Bab için TSK'dan son dakika açıklaması

    İsrail'den BM'nin kararına ilk tepki: ABD İsrail'i terk etti, kalbimiz sızlıyor

    Dünya büyük bir buhran geçiriyor

    OHAL var diye kurunun yanında yaş da yakılamaz

    Nurları tanıdı, Müslüman oldu

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    BM İsrail'e "derhal ve tamamen dur" dedi; ABD ilk defa çekimser oy kullandı

    1 Ocak itibarıyla geçiş ücretleri açıklandı

    Bakan Işık: 3 askerimiz IŞİD'in elinde

    Bir kilometre boyunca sırtında taşıdı...

    Genelkurmay: IŞİD'in sözde üst düzey yöneticileri etkisiz hale getirildi

    Başka botu yokmuş: Bir çocuk 5 bin Halepliyi giydirdi...

    En Çok Okunanlar

    Genel

    OHAL var diye kurunun yanında yaş da yakılamaz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Değer miydi?
    Ahmet BATTAL

    Adalet, AB ve AİHM
    Faruk ÇAKIR

    Suriye soruları çoğalıyor
    Genel

    Dünya büyük bir buhran geçiriyor
    Genel

    İsrail'den BM'nin kararına ilk tepki: ABD İsrail'i terk etti, kalbimiz sızlıyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    5. Şuâ’daki Serasker: Fevzi Paşa
    Süleyman KÖSMENE

    Gülmekte ölçümüz nedir?
    Genel

    İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan 'Halep' açıklaması
    Risale-i Nur'dan

    Karşımda müthiş bir yangın var!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2016, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.