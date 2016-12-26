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28 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA - YIL: 47

2016’yı uğurlarken Risale-i Nur neşriyatı

Yeni Asya'dan Size
26 Aralık 2016, Pazartesi
Bir yılı daha geride bırakmamıza sayılı günler kaldı. 2016’nın son altı gününe girdik. 1 Ocak Pazar günü 2017’ye girmiş olacağız inşaallah.

Geriye dönüp baktığımız zaman, ilk günlerinden itibaren çok yoğun, hareketli ve mücadele ile dolu bir seneyi uğurlamak üzere olduğumuzu görüyoruz.

2016’nın hizmetlerimiz açısından en önemli olayı, Risale-i Nur basımına 2014 Nisan’ından itibaren getirilen keyfî bandrol engelinin 28 Ocak’ta kalkmasıydı.

Bu noktaya geliş sürecinin kilometre taşları, Risale-i Nur’u devlet tekeline alan düzenlemenin AYM kararıyla iptali ve ardından, bu düzenlemeye istinaden çıkarılıp eserleri basma ve basım selâhiyeti verme yetkisini Diyanet’e veren hükümet kararnamesinin yürürlüğünün Danıştay tarafından durdurulması olmuştu.

Ve iki kararın alınmasında da, Yeni Asya’nın hukuk zemininde tek başına verdiği kararlı mücadelenin büyük payı vardı.

Bir diğer husus da, yasal vârislerden Saadet Kaynak Hanımın, yine Yeni Asya’nın yoğun gayretleri neticesinde, eserlerin “aslına uygun olmak kaydıyla,” isteyen herkes tarafından basılabilmesi için muvafakatname verme iradesini ortaya koymasıydı.

Diğer vâris Seyda Ünlükul’un tavrı zaten başından beri bu istikametteydi.

Böylece, bandrol engeli ve devlet tekeli yanlışı sona ermiş ve Yeni Asya’nın 29 Ocak manşetinde “...Ve Risale-i Nur özgür” müjdesiyle duyurulan netice ortaya çıkmış oldu.

Aynı gün, hazır olduğu halde keyfî bandrol engeli sebebiyle 3 Nisan 2014’ten beri depoda bekleyen “Vesvese Bahsi”nin bandrollü olarak okurlara sunulduğu haberini de duyurduk.

Ardından, 666 günlük bandrol ve tekel keyfîliğinin kalkmasıyla yaşanan “Nurun bayramı”na özel bir “hatıra külliyat” hazırlığına giriştik.

Şimdiye kadar Asâ-yı Mûsa, Sözler, Sikke-i Tasdik-i Gaybî, Muhakemat, İman-Küfür Muvazeneleri ve Emirdağ Lâhikası çıktı.

Kalan eserler de, yakında çıkacak olan Lem’alar’ı takiben, en geç Şubat sonuna kadar tamamlanacak inşaallah.

Bir evvelki külliyattaki tanzimlerle ilgili olarak okuyuculardan gelen görüş ve teklifler dikkate alınarak yeniden düzenlenen hatıra külliyattaki tertip ve tanzimle ve eşzamanlı olarak basılan diğer külliyatımız da satış servisimizin başlattığı kampanya çerçevesinde okurlara sunuluyor.

Son dönemdeki malûm gündem sebebiyle Risale-i Nur hakkında oluşturulmaya çalışılan “yasak kitap” algısını daha fazla yayılmadan kırmak ve nazarları tekrar eserlere çevirmek maksadıyla Çorum’da başlayıp Kütahya ile devam eden ve Burdur başta olmak üzere diğer illerde de çalışmaları yapılan “Dünya bu eserleri okuyor. Ya siz?” mesajlı afiş-bilboard kampanyası da bu çerçevede manidar bir tevafuk oldu.

İnancımız o ki, Nur eksenli bu hizmetler manevî bir sadaka hükmüne geçerek, ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın üzerinde toplanan kara bulutların ve karanlıkların dağılmasına vesile olacak inşaallah.

Allah yardımcımız olsun.

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  • Toygar

    26.12.2016 13:55:52

    Rabbim muhafaza etsin! Daha nice hayırlı hizmetlere birlikte, el ele ve gönül gönüle iştirak edeceğiz, inşallah!

  • Kübra ÇAKIROĞLU

    26.12.2016 10:19:01

    Allah yardımcın olsun YENİ ASYA'M.Allah sizi hizmetinizde muvaffak eylesin. Âmin.

Risale-i Nur Külliyatı

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