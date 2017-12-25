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25 ARALIK 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

2017: Dolu dolu bir yılı uğurlarken

Yeni Asya'dan Size
25 Aralık 2017, Pazartesi
Bu haftanın bitiminde uğurlayacağımız 2017’ye girerken, bu sene için “Risale-i Nur yılı olsun” dilek ve temennîmizi dile getirmiştik. Allah’a şükür, öyle de oldu. 666 günlük bandrol engelinin kalkmasının hatırası olarak hazırladığımız özel külliyatı tamamladık, bu takıma Zülfikar ve Tılsımlar’ı ilave ettik.

Peşinden, malûm süreçte Risalelere karşı oluşturulmak istenen “yasak kitap” algısını Türkiye genelinde yaptığımız billboard ilanları ve akabinde ard arda özel bir önem ve ağırlık vererek girdiğimiz kitap fuarlarındaki tanıtım ve ilanatlarımızla kırdık; Risale-i Nur’un bir numaralı adresi olduğumuzu bir defa daha dost-düşman herkese gösterdik.

Keza konjonktürden istifade ile Üstada ve Risale-i Nur’a yöneltilen itham ve iftiralara bizzat Üstadın verdiği cevapları, yeni bir derleme ve tanzimle hazırladığımız “Bediüzzaman Cevap Veriyor” kitabıyla tekrar nazarlara sunduk.

Kimi cezaevlerindeki keyfî Risale-i Nur yasağını gündeme taşıyarak yetkilileri ve yargıyı harekete geçirdik. 

Yeni Asya’ya uygulanan keyfî engellemeleri aşmaya yönelik gayretlerimiz ise devam ediyor.

Eşzamanlı olarak Yeni Asya’ya yapılan saldırıları gerek yayınlarımızla, gerekse hukuk yoluyla püskürttük.

OHAL sürecinde iyice artıp yaygınlaşan hukuksuzluklara karşı kararlı mücadelemizi yayınlarımız ve sosyal faaliyetlerimizle sürdürdük; masumların, mazlumların ve mağdurların hukukunu savunmaya devam ettik.

(Bu mazlumlardan biri olan arkadaşımız Nur Ener Kılınç’ın da 10 aydır gasp edilen hak ve özgürlüklerine kavuşması için mücadelemizi sürdürüyoruz.)

Ve yıl boyunca ses getiren, gündem oluşturan yayınlara imza attık.

Her hal ve şartta haktan yana, haksızlığa karşı dengeli ve sağlam duruşumuz her kesimin takdirini kazandı.

Yeni Asya’yı bütün bayilerde bulundurma noktasında yazın İstanbul ve Ankara ile taşralarına yönelik olarak yaptığımız denemeden ümit verici sonuçlar aldık. Şimdi bunu Türkiye genelinde uygulamaya hazırlanıyoruz.

Bu proje kapsamındaki son gelişme, gazetemizin Şok ve Kim marketleriyle D&R kitabevlerine girmesi. Ardından Migros ve Carrefour da sırada.

Bu arada, 2017’nin son aylarında İstanbul’la başlayıp diğer illerde devam eden İttihad programlarımız, her yerde büyük bir şevk ve heyecan dalgasına ve toparlanmaya vesile oluyor.

İlk İttihad programında startını verdiğimiz gençlik buluşmaları da gençlerimizi ateşleyip harekete geçirdi. Genç potansiyelimizin neşriyat hizmetlerimiz için aktif şekilde devreye girmesine vesile oldu. Bu süreç gelişerek devam ediyor.

2017’yi bu coşku ve heyecanla ve ard arda gündeme getirdiği, birbirini tetikleyen yeni projelerin hazırlığı içinde uğurluyoruz.

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