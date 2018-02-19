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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

49. yıl yeniliklerimiz

Yeni Asya'dan Size
19 Şubat 2018, Pazartesi
Yeni Asya’nın 48. yılını da tamamlamak üzereyiz. Son iki günündeyiz. Ve 21 Şubat Çarşamba günü 49. yılımıza girmiş olacağız inşaallah.

Anonslarımızda duyurduğumuz gibi, gazetede yeniliklerimiz var:

* LÂHİKA sayfası

Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak Yeni Asya’ya has ve orijinal bir sayfa olan, külliyattan bölümlerin, Üstadın cezaevi mektuplarının, şerh yazılarının ve her gün bir Osmanlıca vecizenin yer aldığı Lâhika bundan böyle 8 ve 9’da iki sayfa olarak devam edecek.

* AHİRET sayfası

“Madem dünya var, elbette ahiret var”

Uzun zamandır düşündüğümüz bu sayfa da tıpkı Lâhika gibi bize has bir çalışma olacak ve bu sayfada ölüm, kıyamet, berzah,  mahşer, Cennet, Cehennem...  bahisleri Risale-i Nur üslûbuyla, popüler ve bilimsel bir yaklaşımla işlenecek. Nazarların tamamen dünyaya çevrildiği bir zamanda, hepimize ahiret gerçeklerini hatırlatacak.

Şimdilik haftada bir, Perşembe’leri.

* ENSTİTÜ sayfası

Risale-i Nur Enstitüsünün hazırladığı ve külliyat eksenli akademik tahlillerin yer aldığı bu sayfa yeniden başlıyor.

Her Cuma gazetemizde.

* GENÇLİK sayfası

“Ebedî bir gençlik var, gelecek”

Gençlik buluşmalarının meyvelerinden biri olan bu sayfada gençlerimizin dinamik ve enerjik katkılarını hep birlikte takip edeceğiz. Cumartesi günleri.

* Dizi yazı

İslâm Yaşar’ın kaleminden Demokrat Başbakan Adnan Menderes’in hayatını ve hizmetlerini okuyacağız.

* PAZAROLA sayfası

Yıllar öncesinde kalan bu sayfamızı da kaliteli ve seviyeli mizah örnekleriyle tekrar ihya ediyoruz.  Her Pazar.

* AİLE-KADIN-SAĞLIK sayfası

Her gün

* BULMACA

Her gün tam sayfa.

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49. YIL EKİMİZ

49. yılımıza özel olarak hazırlanan “Manşetlerle 2017” ekimizi 21 Şubat günü gazetenizle birlikte bayinizden isteyiniz. Dağıtılmak üzere fazla olarak alınacak toplu taleplerinizi maliyet fiyatı üzerinden temin  edebilirsiniz.

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BAYİLERDE YENİ ASYA VE DUYURULARI

“Bütün bayilerde Yeni Asya” kampanyamız da 21 Şubat’ta başlıyor. Okuyucularımızın gazetelerini düzenli olarak en yakın bayiden almalarını rica ediyoruz. Kampanyamızla ilgili afiş, billboard ve sosyal medya reklamlarımız bugün başlıyor. Temsilci ve okuyucularımızın özellikle sosyal medya reklam kampanyamıza destek olmalarını bekliyoruz.

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24 ŞUBAT’TA BEKLİYORUZ

24 Şubat Cumartesi akşamı gazetemizdeki 49. yıl programına ailecek davetli olduğunuzu da tekrar hatırlatıyoruz.

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