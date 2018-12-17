50. yıla doğru

Yeni Asya, Kur’an’ın bu çağa mesajını aktarmakla vazifeli bir Üstadın yıllar önce “Risale-i Nur matbuat lisanıyla konuşmak zamanı geldi veya gelecek gibidir zannederim” diyerek gösterdiği hedefi tahakkuk ettirme niyet ve kararıyla 21 Şubat 1970’te yola çıkmıştı.

Bu zorlu, çetin, çileli, nurlu ve onurlu yolculuğun 50. basamağına da yaklaşıyoruz.

Her adımı tuzak ve tehlikelerle dolu zor bir yolculuk bu. Şaşırtma, yanıltma ve saptırma amaçlı manipülasyonların hiç eksik olmadığı dehşetli âhirzaman ortamında, maksatlı “üfleme”lerin tesirinde kalmadan ve oraya buraya inhiraf etmeksizin istikamet çizgisinde yürüyebilmek hiç de kolay birşey değil.

Şükür ki, elimizde Risale-i Nur gibi şaşmaz bir Kur’anî pusula, Nurun şahs-ı manevîsi gibi sarsılmaz bir istinadgâh ve istişare gibi yanılmayan ve yanıltmayan sağlam bir prensip bulunuyor.

Yeni Asya bugüne kadar önüne çıkan ve bundan sonraki süreçte de yüz yüze gelebileceği her türlü tuzak ve engeli, bu üç temel dinamiğin belirlediği çizgi ve çerçevede yoluna devam ederek aştı ve aşacak inşaallah.

Zaten Yeni Asya’yı Yeni Asya yapan ve başından beri imkânlarının son derece kıt olmasına rağmen, ölümsüz bir fikir ve idealin bayraktarı olarak 49 yıldır dimdik ayakta kalmasını sağlayan mânâ da bu çizgide mündemiç.

Ki, bunu “tavizsiz istikrar çizgisi” olarak da ifade ediyoruz.

Devirlere ve şartlara göre şekil alma, eğilip bükülme örneklerinin alabildiğine mebzul olduğu kaygan bir zeminde, “Hakkın hatırı âlidir, hiçbir hatıra feda edilmez” prensibinden asla taviz vermeden bu kırıksız, sağlam, şahsiyetli tavrını koruyarak bugünlere gelebilmek dahi başlı başına hamdi gerektiren bir lütuf ve mazhariyet değil mi?

Elbette, “beşer” olmaktan kaynaklanan ve çoğu da imkânsızlıklar sebebiyle vaki olan eksiklerimiz, kusurlarımız, noksanlarımız var.

Bunları giderme, en azından olabildiğince asgarîye indirme gayretimiz devam ediyor.

Ama tahdis-i nimet olarak ifade etmek isteriz ki, temel meselelerin hiçbirinde yanılmadık, yanıltmadık. Gelişmeler hep bizi doğruladı. Çoğu zaman gecikmeli dahi olsa, haklılığımız vaktiyle bize karşı çıkanlarca da tasdik ve teyid edildi.

Şimdi, bu tavizsiz çizgiyi koruma ve Risale-i Nur’un kucaklayıcı perspektifi çerçevesinde yeni açılımlarla geliştirip zenginleştirerek devam ettirme görev ve sorumluluğuyla karşı karşıyayız.

Bu görev kapsamında yapılacak daha çok şey var. Öyle ki, 49 senenin de geride kalmak üzere olmasına rağmen henüz yolun başında olduğumuzu ifade edersek herhalde mübalâğa olmaz.

Çünkü “matbuat lisanıyla konuşturma” idealini gerçekleştirmek için yola çıktığımız Risale-i Nur, Kur’an’ın çağımıza özel dersi ve mesajı olarak, ucu bucağı olmayan engin bir umman.

Yeni Asya’nın Risale-i Nur’daki hakikatleri anlatma babında şimdiye kadar yaptıkları ise, bu ummanın içinde bir damla bile sayılmaz.

Önümüzdeki 21 Şubat’ta karşılamaya hazırlandığımız 50. yılımızın, bilhassa hizmet bayrağını devralıp daha yüksek burçlarda dalgalandırmalarını beklediğimiz gençlerimizle birlikte, bu yolda yeni açılım ve fetih hamlelerine vesile olması niyazıyla...

