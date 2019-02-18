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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

50. Yıla sayılı günler kaldı

Yeni Asya'dan Size
18 Şubat 2019, Pazartesi 02:00
Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin başlattığı iman ve Kur’ân hizmetinin medyadaki dili olmak maksat ve gayesiyle Zübeyir Gündüzalp’in önderliğinde yayın hayatına başlayan Yeni Asya’nın zorlu, çetin, çileli, nurlu ve onurlu yolculuğun 50. Yılına girmeye sayılı günler kaldı.

Bu kutlu yolculuğun yıl dönümünde, her yıl olduğu gibi, siz kıymetli okuyucularımızla biraraya geleceğiz. 24 Şubat Pazar günkü buluşmamızı değerli kılan bir başka şey de Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin anma programı olacak.

İstanbul Pullman Hotel’de yapacağımız Bediüzzaman Said Nursî’yi anma ve Yeni Asya’nın 50. Yılı programı ile ilgili hazırlıklarımız tamamlandı. Dâvetiyelerimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı bütün okuyucularımıza teşekkür ediyoruz. Bu hafta içinde gelen dâvetiye taleplerinizi de karşılamaya çalışacağız.

Bu arada, program öncesi ve sonrasında yazar ve çizerlerimiz kitaplarını imzalayacak. Ayrıca karikatür ve  gençler tarafından hazırlanan Üstadın talebelerini tanıtan sergimiz de fuaye alanında yer alacak. Kitaplarımızın sergi alanında 50. Yıl hatırası için özenle hazırlanan; anahtarlık, kupa, saat, çanta gibi hediyelik eşyalar da bulunacak. 

Kaynaşma, hasret giderme, bir araya gelme fırsatlarımızdan biri olan programımıza bütün okuyucularımızı ve dostlarımızı sevinç ve heyecanla bekliyoruz.

FUARLAR

24 Şubat’a kadar devam edecek 2019 “13. Ankara kitap fuarı” ile Samsun’daki “5. Karadeniz Kitap Fuarı”nda Yeni Asya Neşriyat olarak yerimizi aldık. 23 Şubat-03 Mart 2019 tarihleri arasında da İstanbul’da “1. Uluslararası Avrasya Kitap Fuarı”nda olacağız. Teşhir ve ilânat yerleri olan fuarlar hizmetimiz için önemli bir vazife görüyor. 

Bu değerli fırsatları okuyucularımızla birlikte en iyi şekilde değerlendirmeye. Çok şükür bu fuarlarda standlarımıza olan ilgi memnuniyet verici. Bunu daha üst seviyelere çıkarmak da hepimizin görevi.

Yeni bir haftada buluşmak duâsıyla…

***

İstanbul Pullman Hotel:

Etiketler: İstanbul, Yeni Asya, Pullman Hotel
Okunma Sayısı: 1174
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