Bayram haftası

Sayılı günler hızla geçerken, bir Kurban Bayramı haftasına daha eriştik. Önümüzdeki Perşembe Arefe, Cuma Kurban Bayramı.

Şimdiden okuyucularımızın ve bütün Müslümanların bayramını tebrik ediyor, hayırlar ve saadetler getirmesini diliyoruz.

Geçen bayramda ve önceki bayramlarda aramızda olup da bu bayrama erişemeyen bütün ehl-i imanı da rahmet dualarıyla yad ediyoruz.

Dualarımızı, ilk günü Cuma’ya tevafuk ettiği için “hacc-ı ekber” manasının tecellî ettiği hac farizasını ifa etmek maksadıyla mukaddes topraklarda bulunan Müslümanların o mübarek beldelerdeki dualarına katarak Rabbimize takdim etmeye hazırlanıyoruz.

Bu vesileyle, Arefe günü (Perşembe) sabah namazıyla başlayan ve her farz namazdan sonra getirilmesi vacip olan teşrik tekbirlerinin bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam edeceğini şimdiden hatırlatıyoruz.

Kurbanla ilgili olarak da Yeni Asya Vakfı ile Avustralya Nur Vakfı’nın konuya ilişkin hayli zamandır gazetemizde çıkan duyurularını bir kez daha hatırlatalım.

İsteyenler, bayramın dördüncü gününe kadar bu vakıflarımıza, duyurularda belirtilen iletişim telefonlarıyla ulaşarak kurbanlarını kestirebilirler.

Yeni Asya Vakfı sitesindeki online bağış butonu kullanılarak, kredi kartıyla da ödeme yapmak mümkün.

Yurt içi kurbanlarında hisse bedeli 990, yurt dışı kurbanlarda 350 TL.

Avustralya Nur Vakfı’nın Afrika ülkelerinde kestiği kurbanların etleri, tamamen oralardaki ihtiyaç sahibi fakirlere dağıtılıyor. Vakıf ayrıca o ülkelere temel ihtiyaç malzemeleri ve sağlık hizmeti de götürüyor.

Allah kurbanlarınızı kabul etsin.

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Gazetemizde bayramlaşma

İstanbul’daki okurlarımızla bayramlaşmanın, her zamanki gibi gazetemiz mescidinde kılınacak bayram namazının ardından gerçekleşeceğini ve Yeni Asya’nın, bayram günlerinde çıkmaya devam edeceğini de belirtelim.

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Yoğun bir döneme girerken

Bayramdan sonraki haftadan itibaren yoğun bir döneme girmiş olacağız.

Önce, 11 Eylül’de erkekler, 18 Eylül’de hanımlar için düzenlediğimiz gazetecilik seminerleri.

Ardından 24 Eylül’de, yıl boyunca yapılacak panel, konferans, seminer, okur buluşması, okuma programı, kitap fuarı v.s. gibi faaliyetlerin müştereken planlanacağı ortak toplantı.

Ankara’da yapılacak olan bu toplantıda, neşriyat, eğitim ve sosyal faaliyet komisyonlarının temsilcileri ile müesseselerimiz adına katılacak arkadaşlarımızla birlikte 2017-18 dönemindeki hizmet faaliyetlerini birlikte programlayıp takvime bağlayacağız.

Herkesin bu çok önemli toplantıya hazırlıklı gelmesini rica ediyoruz.

Ve...

Yeni Asya’nın öncüsü İttihad’ın 50. yılı Ekim’in son haftasında doluyor.

Bununla ilgili sürprizlerimizi bekleyiniz.