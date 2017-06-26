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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Bayram

Yeni Asya'dan Size
26 Haziran 2017, Pazartesi
Bir Ramazan-ı Şerifi daha uğurlamanın hüznünü yaşarken, bir Ramazan Bayramını daha idrak ediyoruz.

Okurlarımızın ve bütün Müslümanların bayramını tebrik ediyor, hayırlar ve saadetler getirmesini diliyoruz.

Geçen bayramda aramızda olup da bu bayrama erişemeyenlere de, rahmet-i Rahman’a kavuşmuş bütün sevdiklerimizle birlikte rahmet niyaz ediyoruz.

Ülkemizde 15 Temmuz fitnesiyle girilen sıkıntılı OHAL sürecinde hukuksuz uygulamalarla işten çıkarılan veya tutuklanan ve aileleriyle birlikte bayrama bunun burukluğuyla giren bütün masumların mağduriyetinin artık daha fazla devam etmeyip sona ermesini ve feraha ermelerini diliyoruz.

Onlarla birlikte, dünyanın farklı yerlerinde zulme maruz, huzur ve barışa hasret Müslüman kardeşlerimizin de gerçek bayramları gönüllerince yaşayabilecekleri günlere bir an önce erişmeleri için dua ediyoruz.

Daha nice Ramazan ve bayramlara, bu zulüm ve mağduriyetleri geride bırakmış olarak hep birlikte ulaşmak dileğiyle.

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Ramazan sayfamız için teşekkür

Her sene olduğu gibi, bu Ramazan’da da ilginç ve faydalı bilgilerle bezenmiş güzel Ramazan sayfaları ile karşınızda olduk. Sayfalarımıza yazı ve şiirleri ile katkıda bulunan değerli okuyucu ve yazarlarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. 

***

Zekâtlar için de teşekkür

Ramazan ayı başından itibaren yaptığımız “Zekâtlar hizmetlere ve manevî cihada” vurgularımıza duyarlılık göstererek gereğini yapan ve zekâtlarını hizmetlere yönlendiren okuyucularımıza da teşekkür ediyor, “Allah razı olsun” diyoruz.

Çok zor şartlarda, kimseden birşey istememeyi, karşılıksız birşey almamayı ve kabul etmemeyi gerektiren istiğna düsturuna hassasiyetle riayet ederek ve prensiplerden taviz vermeden sürdürülen Risale-i Nur hizmetlerinin bütün birimlerine zekâtlarla da omuz vermek, elbette ki bu hizmetlere gönül vermiş ve ömrünü vakfetmiş ihlâs kahramanlarının işi olmalı.

Allah zekâtlarınızı kabul etsin.

***

Merkezi takviyeye devam

İçinden geçtiğimiz sürecin olağanüstü şartları ve zorlukları, desteğinizin kesintisiz ve daha da artarak devamını gerektiriyor.

Yaz durgunluğunun ilave sıkıntı ve zorluklar getireceğinin şimdiden kendisini göstermeye başladığı bir tabloda, zaten her koldan yoğun taarruz altında hizmeti devam ettirmeye çalışan ve imkânsızlıklarla ters orantılı muvaffakiyetlere imza atan merkezin zaafa düşürülmemesi gereğini şahs-ı manevînin hakkıyla değerlendireceğinden ve herhangi bir boşluğa meydan vermeyeceğinden eminiz.

***

2. gazetecilik seminerlerimiz Eylül’de

Geleneksel gazetecilik seminerlerimizin üçüncüsünü Eylül’de, Kurban Bayramından sonra yapmayı düşünüyoruz. Kızlar ve erkekler için ayrı ayrı düzenleyeceğimiz seminerlerle ilgili detayları yakında duyuracağız.

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