Bediüzzaman heyecanı

Üstadın 58. vefat yıldönümü vesilesiyle gerek yayın, gerek konferans, panel gibi sosyal faaliyetlerle Türkiye çapında esen Bediüzzaman rüzgârı, ulaştığı her yerde yeni bir şevk ve heyecan dalgasına vesile oluyor.

23 Mart için gençlerimizin hazırladığı “Bediüzzaman ve Gençlik” eki çok beğenildi.

24 Mart’ta gazetemizde hanımların gerçekleştirdiği “Şahs-ı manevî” konulu panel ve ertesi gün Pullman Otel’de yoğun ve coşkulu bir katılımla yapılan “Hürriyet ve Demokrasi Ekseninde İslam Kardeşliği ve Dünya Barışı” panelinin ardından, birçok farklı yerde eşzamanlı olarak benzer faaliyetler düzenleniyor. Bunların duyuru ve haberleri gazetemizde yayınlanıyor.

Cuma akşamı Yalova’da yapılan panel bunlardan biri. Bu şehrimizde geçen yıl yapmak istediğimiz programa Valilik engel olmuştu. Bu defa, yapılacağı günün öğle saatlerine doğru “olur” verdi. Ama öncesinde toplantı afişlerinin asılmasına müsaade etmedi. Engeli çok geç de olsa kaldırmak suretiyle attığı olumlu adım için “takdir”lerimizi ifade ederken, toplantımızın duyurulmasına çıkardığı engeli esefle karşılıyor ve artık bu tür keyfîliklerin son bulmasını diliyoruz.

Yalova’dan sonra, ertesi akşam Bursa panelimiz ve dün de Ulu Cami’de geleneksel Bursa Bediüzzaman Mevlidimiz icra edildi.

Eşzamanlı olarak diğer illerimizde de farklı yazarlarımızın katıldığı Bediüzzaman programları devam ediyor ve edecek inşaallah.

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Okur buluşmalarında 3. durak

İlkini Ümraniye’de, ikincisi geçen Salı akşamı Kocasinan’da yaptığımız İstanbul okur buluşmalarına 4 Nisan Çarşamba akşamı Çekmeköy’le devam edeceğiz nasipse. Yer: Merkez mh, Çavuşbaşı sk, No: 59, Gülnur Et Mamulleri’nin üstü. Saat 20:30. İrtibat tel: 0533 9534949 (Yılmaz Demirel). Mahal ve civarındaki okurlarımızı bekliyoruz.

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Bayilerde gazete

49. yılımıza girdiğimiz 21 Şubat’ta başlattığımız “gazetemizi bütün YAYSAT bayilerinde bulundurma” projemiz devam ediyor, ama gelinen nokta itibarıyla öngördüğümüz hedefe henüz ulaşamadık. Günlük yaptığımız takip ve değerlendirmelerle, talep olmayan bayileri listeden çıkarıyoruz. Burada, özellikle hafta sonlarında bayi satışlarında hatırı sayılır düşüşler olduğunu da kaydetmemiz gerekiyor.

Son derece sınırlı ve dar imkânlarla ilk kez yaptığımız bu boyuttaki kampanyamızla, gazetemizi bayilerde arayıp da bulamayanlara ulaşmayı hedeflemiştik. Ama fazla sayıdaki gazete basıp bayilere ulaştırmanın ve ayrıca 16 sayfadan 20’ye çıkmış olmanın getirdiği ilave yükü ilânihaye taşıyabilmemiz ve kampanyayı sürdürebilmemiz, hele ekonominin bilinen şartları içinde mümkün değil. Okurlarımızdan ricamız, bu kampanyaya çok daha fazla sahip çıkmaları.

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Denizli Kitap Fuarındayız

Yeni Asya Neşriyat olarak şimdi de 30 Mart’ta açılan Denizli Kitap Fuarındayız. 8 Nisan Pazar günü akşamına kadar açık kalacak olan fuardaki standımıza bütün Denizli ve civarı okuyucularımızı bekliyoruz.