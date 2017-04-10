Bir referandum broşürü daha

16 Nisan’da halk oyuna sunulacak anayasa değişikliği için hazırladığımız “Neden Hayır?” başlıklı 32 sayfalık broşürde, niçin “hayır” denilmesi gerektiğinin gerekçeleri geniş ve detaylı şekilde anlatılıyor ve açıklanıyor.

Sizlerden gelen talepler üzerine, paketteki düzenlemelerin ne getirip ne götürdüğünün özlü biçimde anlatıldığı, bir çırpıda okunabilecek 4 sayfalık bir broşür daha hazırladık.

“Oku, düşün, karar ver” başlıklı bu broşürdeki ara başlıklar şöyle:

- Toplumsal uzlaşma sağlanmadan dayatılıyor.

- Bakanlar Kurulu kalkıyor, CB kabinesinin Meclisle bağı yok.

- Kabine üzerindeki Meclis denetimi kısıtlanıyor.

- Bakanlar Meclise değil, CB’na karşı sorumlu.

- CB Meclisi feshedebiliyor.

- CB ve kabinesinin soruşturulması için 360, yargılanması için 400 oy şart.

- Meclisin bütçe yetkisi sınırlanıyor.

- CB’na tek başına OHAL ilan etme yetkisi veriliyor.

- Sınırsız yetkiye sıfır Meclis denetimi.

- Yargıyı şekillendirme yetkisi de CB’nda.

- Askerî yargı kalkıyor, ama yargının tümü CB’na bağlanıyor.

- Partili CB ile tek adam rejimi.

- Denge-denetimin kalktığı bir sistem.

Bu ara başlıklardaki tesbitler çok kısa açıklamalarla izah ediliyor.

Broşürün arka sayfasında da “Bediüzzaman diyor ki” başlığı ile Üstadın şu sözleri yer alıyor:

- Riyaset-i şahsiyenin (şahsa dayalı reisliğin) kat’iyen aleyhindeyim.

- Meşrutiyetin (demokrasinin) sırrı, kuvvet kanundadır, şahıs hiçtir. İstibdadın esası, kuvvet şahısta olur, kanunu kendi keyfine tâbi edebilir.

- Şimdi meşrutiyettir (demokrasi); hâkim şahs-ı mütehakkim (baskıcı şahıs) değil, meşveretin ruhu olan efkâr-ı ammedir (kamuoyu).

- Meşrutiyet (demokrasi) hâkimiyet-i millettir (milletin hâkimiyetidir). Mevcudiyet-i milleti (milletin var olduğunu) göstermek lâzımdır. Mevcudiyetinizi (varlığınızı) ittihadla (birleşerek) gösteriniz.

Referandum sürecinin son haftasına girerken yayınladığımız bu broşür için de taleplerinizi bekliyoruz.

Ve hafta sonunda yapılacak referandumdan, ülkemizin, demokrasimizin, hukuk devletimizin önünü açacak hayırlı bir netice çıkmasını diliyoruz.

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Yalova ve Bursa panelleri

Üstadı anma etkinliklerimize yönelik keyfî engellemeler Yalova panelimizin Valilik tarafından iptali, Bursa panelimizin de belediyeye ait salonun tahsisinden vazgeçilmesiyle devam etti. Ama Bursa panelimizi şehirdeki kendi mekânımızda gerçekleştirdik ve yoğun bir katılımla maksat hâsıl oldu. Ardından Ulu Cami’deki mevlidle de faaliyetlerimiz taçlandı. Emeği geçen ve katılan herkesi tebrik ederken, keyfî engellemeleri ve sorumlularını kınıyoruz.

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Ramazan sayfamız

Bir Ramazan’a daha yaklaşıyoruz. Yani: Ramazan sayfamıza katkıda bulunmak isteyenler için zaman daralıyor. Hatırlatırız.