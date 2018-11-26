Cağaloğlu mağazamızı yeniliyoruz

Matbuatın henüz medya olarak anılmadığı ve yayın organlarının plazalara taşınmadığı dönemlerde basının merkezi Cağaloğlu idi.

Bütün gazeteler oradaydı. Yeni Asya da. 1967’de Şerefefendi Sokak’ta İttihad yayın hayatına atılmıştı.

1970’te kurulan Yeni Asya, Molla Fenari Sokak’ta devam etti.

Daha sonra Kâzım İsmail Gürkan (Yerebatan) Caddesindeki kendi binasına taşındı.

Ardından Yenibosna...

1990 başında tekrar Cağaloğlu’na döndü ve Hamam Sokak’taki yerinde yola devam etti.

1992 Kasım’ından beri de, yani 28 yıldır şimdiki binasında hizmetini sürdürüyor.

Ama Cağaloğlu dönemleri, bilhassa o günleri yaşayan bizlerin burnunda tütüyor.

Orası tarihî yarımadanın ve merkezî semtlerin içindeydi ve herkes için uğrak yeriydi.

Üniversite öğrencileri ve öğretim üyeleri okul çıkışında, esnaf müsait olduğu zamanlarda gelir, yazarlarımızla sohbet ederlerdi.

Yakın yerlerde çalışanlardan, vakit namazını kılmak için gelenler de vardı. Sağlık Müdürlüğünde görevli rahmetli Hakkı Yavuztürk bunlardan biriydi.

Keza hizmet, iş veya gezmek için Anadolu’dan gelen okuyucularımızın ilk durağı Yeni Asya olurdu.

Semtin Eminönü vapur iskelelerine çok yakın oluşu, karşıdan gidip gelenler için bir avantajdı.

Velhasıl, Cağaloğlu’nda oluşumuz, “müfritane irtibat” düsturunun tatbikini çok kolaylaştırıyordu.

Zaman içinde durum değişti. Cağaloğlu ve Babıali, gazeteleri çağrıştıran kelimeler olmaktan çıktı ve onun yerine bir dönem “İkitelli” denildi. Çünkü büyük gazetelerin çoğu oraya gitti. Biz de şartların gereği olarak Cağaloğlu’nu bırakmak zorunda kaldık.

Cağaloğlu bugün bütün medya için olduğu gibi Yeni Asya açısından da nostaljik bir anlam taşıyor.

Keşke onun ötesine geçilip, basın tarihinde çok önemli yeri olan semtin bu tarihî özelliğini koruyacak şeyler yapılabilse...

Günümüzde bazı yayınevleri hâlâ orada. Eski havayı devam ettirmeye yönelik bazı fikrî ve kültürel etkinlikler de yapılıyor. Bunların daha da çeşitlendirilip zenginleştirilerek devamına ihtiyaç var.

Cağaloğlu mağazamızı yenileme ve daha aktif hale getirme yönünde İstanbullu okurlarımızın aktif ve yoğun gayretiyle yapılan çalışmalar, aynı zamanda bunlara da bir katkı anlamını taşıyor.

Bu gayretlerle yenilenen mağazamız hanımlara da, erkeklere de hizmet verecek çok fonksiyonlu bir buluşma, sohbet ve etkinlik mekânı olarak yenilenmiş şekliyle çok yakında hizmete girecek.

Yakında duyuracağımız açılışına beklediğimiz okurlarımızla beraberce hem müfritane irtibat düsturunun gereklerini çok daha dinamik bir şekilde hayata geçirmeyi, hem eski hatıraları canlandırıp onlardan aldığımız şevkle geleceği kucaklamayı ve yeni hizmetlere kucak açmayı diliyoruz.