"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Cağaloğlu mağazamızı yeniliyoruz

Yeni Asya'dan Size
26 Kasım 2018, Pazartesi
Matbuatın henüz medya olarak anılmadığı ve yayın organlarının plazalara taşınmadığı dönemlerde basının merkezi Cağaloğlu idi.

Bütün gazeteler oradaydı. Yeni Asya da. 1967’de Şerefefendi Sokak’ta İttihad yayın hayatına atılmıştı.

1970’te kurulan Yeni Asya, Molla Fenari Sokak’ta devam etti.

Daha sonra Kâzım İsmail Gürkan (Yerebatan) Caddesindeki kendi binasına taşındı.

Ardından Yenibosna...

1990 başında tekrar Cağaloğlu’na döndü ve Hamam Sokak’taki yerinde yola devam etti.

1992 Kasım’ından beri de, yani 28 yıldır şimdiki binasında hizmetini sürdürüyor.

Ama Cağaloğlu dönemleri, bilhassa o günleri yaşayan bizlerin burnunda tütüyor.

Orası tarihî yarımadanın ve merkezî semtlerin içindeydi ve herkes için uğrak yeriydi.

Üniversite öğrencileri ve öğretim üyeleri okul çıkışında, esnaf müsait olduğu zamanlarda gelir, yazarlarımızla sohbet ederlerdi.

Yakın yerlerde çalışanlardan, vakit namazını kılmak için gelenler de vardı. Sağlık Müdürlüğünde görevli rahmetli Hakkı Yavuztürk bunlardan biriydi.

Keza hizmet, iş veya gezmek için Anadolu’dan gelen okuyucularımızın ilk durağı Yeni Asya olurdu.

Semtin Eminönü vapur iskelelerine çok yakın oluşu, karşıdan gidip gelenler için bir avantajdı.

Velhasıl, Cağaloğlu’nda oluşumuz, “müfritane irtibat” düsturunun tatbikini çok kolaylaştırıyordu.

Zaman içinde durum değişti. Cağaloğlu ve Babıali, gazeteleri çağrıştıran kelimeler olmaktan çıktı ve onun yerine bir dönem “İkitelli” denildi. Çünkü büyük gazetelerin çoğu oraya gitti. Biz de şartların gereği olarak Cağaloğlu’nu bırakmak zorunda kaldık.

Cağaloğlu bugün bütün medya için olduğu gibi Yeni Asya açısından da nostaljik bir anlam taşıyor. 

Keşke onun ötesine geçilip, basın tarihinde çok önemli yeri olan semtin bu tarihî özelliğini koruyacak şeyler yapılabilse...

Günümüzde bazı yayınevleri hâlâ orada. Eski havayı devam ettirmeye yönelik bazı fikrî ve kültürel etkinlikler de yapılıyor. Bunların daha da çeşitlendirilip zenginleştirilerek devamına ihtiyaç var.

Cağaloğlu mağazamızı yenileme ve daha aktif hale getirme yönünde İstanbullu okurlarımızın aktif ve yoğun gayretiyle yapılan çalışmalar, aynı zamanda bunlara da bir katkı anlamını taşıyor.

Bu gayretlerle yenilenen mağazamız hanımlara da, erkeklere de hizmet verecek çok fonksiyonlu bir buluşma, sohbet ve etkinlik mekânı olarak yenilenmiş şekliyle çok yakında hizmete girecek.

Yakında duyuracağımız açılışına beklediğimiz okurlarımızla beraberce hem müfritane irtibat düsturunun gereklerini çok daha dinamik bir şekilde hayata geçirmeyi, hem eski hatıraları canlandırıp onlardan aldığımız şevkle geleceği kucaklamayı ve yeni hizmetlere kucak açmayı diliyoruz.

Okunma Sayısı: 231
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kriz kalıcı hasar bıraktı

    Erzurum'da gece tefekkürü

    İran'da şiddetli deprem: Yaralı sayısı 413'e yükseldi!

    İran'daki deprem Irak'ta ölüme sebep oldu

    Ukrayna savaş gemileri hakkında Rusya’dan açıklama

    ‘En yumuşak karnımız eğitim’

    “Avrupa Bilal’ini arıyor”

    Savaşta bile ihlal edilemez

    Ukrayna: Rusya savaş gemilerimize ateş açtı

    EGM'den 'hız tespit silahı' iddiası ile ilgili açıklama

    Düşünce hürriyeti yoksa üniversite olmaz

    ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lee'den flaş açıklama

    'Büyük bir insanlık suçudur'

    Trabzonspor, Fenerbahçe'den 3 puanı kaptı

    Gümülcine Medrese-i Hayriye öğrencilerinden 'Türkçe dersi' protestosu

    Devlet adaletle yaşar

    Paris'te tansiyon yükseliyor: Gözaltı sayısı 101 oldu

    Çıray: İşte size bir beka sorunu

    ‘Baskınlarla ekonomiyi düzeltemezsiniz’

    İsveç'te Müslümanlardan örnek hareket

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kriz kalıcı hasar bıraktı
    Genel

    Savaşta bile ihlal edilemez
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Cemaatleri hedef tahtasına koymak kimin işine yarar?
    Süleyman KÖSMENE

    Dinimizde resim sanatının sınırları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Cağaloğlu mağazamızı yeniliyoruz
    Risale-i Nur'dan

    Dert benimdir, deva Kur’ân’ın
    Genel

    “Avrupa Bilal’ini arıyor”
    Genel

    ‘En yumuşak karnımız eğitim’
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cihad-ı Ekber ilânı; sonun başlangıcı-4

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.