Gazetecilik seminerlerine kayıt için son gün

11-14 ve 18-21 Eylül günlerinde erkekler ve hanımlar için ayrı ayrı yapacağımız ve yoğun başvuru alan gazetecilik seminerlerimize kayıtlar bugün sona eriyor.

Dört günlük programlarda Bediüzzaman ve neşriyat, Yeni Asya’nın serencamı, yayın esaslarımız, haber toplama ve muhabirlik, araştırma teknikleri, haber fotoğrafçılığı, internet yayıncılığı, editörlük, dergicilik, mülâkat teknikleri, radyo-TV yayıncılığı başlıklı seminerler verilecek.

Bu seminerlerle, dünya durdukça inşaallah devam edecek olan Yeni Asya’nın 48 yıldır en zor şartlarda bile dalgalanmaya devam eden bayrağını bundan sonraki süreçte daha yüksek burçlara dikecek genç kadroları keşfederek hizmete dahil etmeyi hedefliyoruz.

Katılmayı düşünenler için bugün son gün.

Gazetecilik seminerleri için geri sayım başladı: Son başvuru tarihi 21 Ağustos

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Kurban

Allah nasip ederse 1 Eylül’de idrak edeceğimiz Kurban Bayramına iki haftadan az bir zaman kaldı.

Daha önce yazdığımız ve duyurularımızda da ifade edildiği üzere, her sene olduğu gibi bu bayramda da yurt içi ve dışı kurbanlarda Yeni Asya Vakfı ile Avustralya Nur Vakfı hizmetinizde.

Yurt dışı kurbanlar Avustralya Nur Vakfının ehl-i hizmet ve tecrübeli ekipleri tarafından Afrika’da kestiriliyor ve etleri oradaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Yurt içi kurban fiyatları 990, yurt dışı ise 350 TL.

Okuyucularımız durumlarına ve şartlarına göre tercihlerini yaparak duyurulardaki irtibat telefonları ve mail adresi üzerinden bildirebilir ve ödemeyi de belirtilen hesap numaralarına bankamatiklerden ayrıca havale ücreti ödemeksizin yapabilirler.

Yeni Asya Vakfı sitesindeki online bağış butonu kullanılarak, kredi kartıyla da ödeme yapmak mümkün.

Allah şimdiden kurbanlarınızı kabul etsin.

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Van mevlidi

Geçen yıl 15 Temmuz fitnesi sebebiyle yapılamayan Van Bediüzzaman Mevlidi, önceki Cumartesi günü okundu. OHAL sürecinin kısıtlamalarına ve geneldeki korku ortamına rağmen icra edilebilmiş olması dahi başlı başına önemli bir hadise ve başarı olan mevlidin yoğun katılımla gerçekleşmesi ayrıca takdire şayandı. Gerek Van’dan, gerek bölge il ve ilçelerinden, gerekse Marmara, Ege, Karadeniz ve Akdeniz başta olmak üzere diğer bölgelerden hanımlı-erkekli katılımlar ve kucaklaşmalar, ülkemizin, İslam âleminin ve insanlığın huzur ve barışa hasret olduğu bir ortamda bir kez daha bu kavramların gerçek adresini ve somut, örnek uygulamasını gözler önüne serdi.

Organizasyonda emeği geçen fedakârlara ve katılımlarıyla bu manaların tahakkukuna katkıda bulunan herkese teşekkür ve tebriklerimizi iletiyor, “Allah razı olsun” diyoruz.

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Güz Temsilciler Toplantısı 4 Kasım’da

2017 güz dönemi temsilciler toplantımızın 4 Kasım Cumartesi günü yine İstanbul’da yapılacağını şimdiden duyuruyoruz.

