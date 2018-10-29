Geçen toplantıdan bu yana

Geçen 5 Mayıs’ta yapılan 2018 Bahar Dönemi Temsilciler Toplantımızdan bu yana gazetemizle ilgili olarak yaşanan gelişmeleri hatırlayacak olursak:

* 24 Haziran seçiminde, meşveretimizin aldığı karar çerçevesinde Millet İttifakını destekleyen yayınlar yaptık ve bu desteğin prensipler ekseninde işlendiği bir broşür yayınladık.

* Demokrasi, hukuk ve adalet eksenli çizgimiz çerçevesindeki yayınlarımızı devam ettirdik.

* 15 Temmuz olayının ardından 20 Temmuz’da ilan edilen ve hukuksuz uygulamalarıyla vahim mağduriyetlere yol açan OHAL’in kaldırılması için yaptığımız ısrarlı yayınlar 24 Haziran seçiminden sonra karşılığını buldu ve OHAL tekrar uzatılmadı.

* Bizim ısrarlı çağrılarımızla kaldırılan Öğrenci Andı dayatmasının tekrar gündeme getirilmek istenmesine karşı çıktık.

* Türkiye’nin hukuk ve demokratikleşme için AB kriterleri çerçevesinde ilerlemesi gerektiğini savunmaya devam ettik ve şartlar, hem Ankara’yı, hem Brüksel’i, yıllardır askıya alınmış olan AB sürecini yeniden canlandırmak mecburiyetinde bıraktı.

* Risale-i Nur’a bandrol engeli ile devlet tekelini desteklemiş isimlerce gündeme getirilen “Diyanet Risale basımını durdurdu” haberi, bu konuda şahs-ı manevî ile birlikte tek başımıza verdiğimiz ve hukuk zaferiyle sonuçlandırdığımız mücadelenin haklılığını bir kez daha herkese gösterdi.

* Gençlere yaptığımız “50. yılımıza birlikte hazırlanalım” çağrısı çerçevesinde, yaz döneminde çağrımıza icabet eden gençlerimizle verimli ve istikbal vaad eden çalışmalar yaptık.

* Gazetecilik seminerlerimizin 5.’sini Eylül ayında gerçekleştirdik.

* Kutlular Ağabeyin “İşte Hayatım” adıyla çıkan kitabındaki hizmet hatıralarından geniş bir özeti dizi yazı olarak yayınladık.

* AİHM’in Risale-i Nur’la ilgili olarak verdiği karar sonrasında, Rusya’daki Risale-i Nur davaları için yaptığımız çalışmaların arkaplanını Cevher İlhan’ın kaleminden anlatan bir dizi yazıyı da neşrettik.

* Ağustos’ta rahmet-i Rahman’a tevdi ettiğimiz Nureddin Tokdemir’in muhtelif konuşma kayıtlarından derlediğimiz hizmet hatıralarını yayınlamaya devam ediyoruz.

* Cemaatleri devlet kontrolüne alma projesine yönelik duruşumuzu, konunun tekrar gündeme getirilmesi üzerine, yine izhar ettik.

* Temmuz ayında maruz kaldığımız yeni saldırı, iftira ve provokasyon dalgasını yine müsbet hareket çerçevesindeki duruşumuz ve cevaplarımızla püskürttük.

* Dövizdeki yükselişin getirdiği yeni zorluklara karşı, Kutlular Ağabeyin “Bugüne kadar bütün sıkıntıları hep cemaatimizle birlikte aştık” sözüyle ifade ettiği mana çerçevesinde gazetemize ve Külliyat kampanyalarımız başta olmak üzere neşriyatımıza çok daha farklı bir hassasiyetle, bir seferberlik anlayışı ile sahip çıkılması gereğini her vesileyle ve sürekli gündemde tuttuk, tutmaya devam ediyoruz.

50. YIL HAZIRLIKLARIMIZ

* Geçen yıl özel yayın ve programlarla idrak ettiğimiz İttihad’ın 50. yılının ardından, o faaliyetlerle oluşturduğumuz altyapı üzerinde, Yeni Asya’nın 50. yılını kutlamaya hazırlanıyoruz.

* Düşündüğümüz projeleri ekonomik imkânların ve şartların elverdiği ölçüde gerçekleştirmeye çalışacağız.

* Üstadın vefat yıldönümü ile gazetemizin 50. yılı programını birleştirerek yapmayı planlıyoruz. Detaylarını, kesinleştikten sonra duyuracağız.

3 Kasım Cumartesi temsilcilerimizi bekliyoruz.