Gençlerimizi heyecanla bekliyoruz.

Ankara’daki 2. gençlik buluşmalarımızın ardından, 14 Mayıs’ta köşemizde “Gençler! 50. yıla birlikte hazırlanalım” başlığı altında şunları yazmıştık:

“Toplanıp beyin fırtınası yapmak, fikir ve proje üretmek elbette ki çok güzel.

“Ama bunları uygulamaya yansıtmak için, fiilen işin içine girmek, çalışma süreçlerine aktif şekilde dahil olmak lâzım.

“Meselâ gazetenin hazırlanış safahatında görev almak; haber seçmek, bunları yayına hazırlamak, başlık çıkarmak, sayfaya ne şekilde konulacağını belirlemek; uygun fotoğraf seçimi; yazıların incelenmesi, kontrolü ve editasyonu; çizim, sayfa tasarımı...

“Keza dergi muhtevalarının hazırlanması; kapak dosya ve tasarımları; diğer sayfaların tanzimi; yazılarla görsel malzemelerin uyum içinde yerleştirilmesi...

“Ve kitap neşriyatında, gelen dosyaların ön incelemeleri; yayınlanmasına karar verilenlerin editörlük ve tashih çalışmaları, kapak ve iç sayfa düzenlemeleri...

“Web sitelerimiz, sosyal medya hesaplarımız, radyomuz, görüntülü yayına geçiş hazırlıklarımız; diğer dillere çeviriler...

“Bunların yanında, gazete, dergi ve kitap neşriyatımızın tanıtım, reklam, abone, satış ve pazarlama faaliyetleri; fuarlar ve sergiler; müesseselerimizin idare, işletmecilik, finans ve muhasebe boyutlarına taallûk eden çalışma ve hizmetler.

“Hepsinde Risale-i Nur’u da çok iyi bilen, hizmet şuuruna sahip, kabiliyetli ve kendi alanlarında uzman genç, dinç, aktif ve dinamik kadrolara ihtiyacımız var.

“Hizmete talip gençlerimizi, Ramazan Bayramı’ndan sonra bir bakıma deneme ve staj niteliğindeki çalışma programları için İstanbul’a, gazetemize bekliyoruz.

“Daha yakın tanışıp birlikte çalışalım.”

Bugünden itibaren başlayıp Kurban Bayramı öncesinde sona erecek olan iki aylık süreyi kapsamasını öngördüğümüz yaz çalışmalarımız için kayıt formları hazırladık.

Yeni Asya için çalışmaya talip gençler bu formları doldurup bize iletsinler, biz de ona göre çalışma programlarımızı oluşturalım.

Şimdi Ramazan’ı ve bayramı geride bırakmış bulunuyoruz. Sınavlar da her halde bitmiş durumda. Ve İstanbul dışındaki arkadaşlarımızın çoğu seçimi bekliyor.

Hepinizden ricamız, seçim de tamamlandıktan sonra, net takvimlerle bize ulaşmanız ve gazetedeki çalışmalara olabildiğince fazla zaman ayırmanız.

Kayıt formunu doldurmamış olanlar bir an önce doldurup bize iletsinler.

Gençlerimizi heyecanla bekliyoruz.

Kayıt Formu İçin Tıklayınız:

https://docs.google.com/forms/d/1RGdWcAZLfBZGA10MY6kruBj7qlfRjymbWr70xFF_-IY/edit

«

Ramazan sayfası için teşekkür

Her sene olduğu gibi bu yıl da değerli çalışmalarıyla Ramazan sayfamıza katkıda bulunarak gazetemizin muhtevasını zenginleştiren yazarlarımıza teşekkür ediyor, katkılarının devamını diliyoruz. Gerçi sayfa sayımız azaldığı için yer sıkıntımız yine arttı... Dileğimiz ilk fırsatta tekrar 20’ye çıkmak.

49. yıla girerken ilk kez bu çapta bir denemesini yaptığımız hamlemizi bir sonraki etapta çok daha hazırlıklı ve donanımlı bir şekilde gündeme taşıdığımızda inşaallah.