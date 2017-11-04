Gençlerle buluşuyoruz

Yeni Asya’nın öncüsü, haftalık İttihad gazetemizin kuruluşunun 50. yıldönümü vesilesiyle önceki Cumartesi akşamı İstanbul’da, geçen Salı akşamı da yenilenen Ankara Büromuzda düzenlediğimiz kutlama programları büyük şevk ve heyecana vesile oldu.

İstanbul’da gazetemizin hizmet binasındaki programa ailecek katılan okurlarımızla bir araya gelmemiz, 25 Şubat’taki 48. yıl buluşmasında olduğu gibi coşkulu bir atmosfer oluşturdu.

İttihad’ın çıktığı günlerden itibaren bugünlere kadar bu nurlu kervanın içinde yer alan isimsiz kahramanlardan kürsüye çıkanlar, duygularını ve hatıralarını davetlilerle paylaştılar.

Ankara Büromuzdaki buluşmada da İstanbul programındaki atmosferi mekânın elverdiği ölçüde orada bir araya gelen okurlarımızla paylaştık.

Her iki programa da coşkuyla katılan gençlere hizmet bayrağını devralmaya hazırlanmaları çağrımızı tekrarladık.

Ve hemen ardından, seslendirildiği anda hemen mâkes bulan bu çağrıyı hayata geçirmeye yönelik yeni ve özel buluşma programları organize ettik.

Gazetede duyurusunu yaptığımız bu toplantılarda gençleri konuşturacak ve “Yeni Asya için ne yapabilirim?” sualine cevap vermelerini isteyeceğiz.

Konu başlıklarımız gazete, kitap, dergi, radyo, televizyon, internet, sosyal medya, tanıtım-satış ve pazarlama.

Bunların çok sayıda alt başlıkları da var: Haber, araştırma-inceleme, makale, dizi yazı, tashih-editörlük, resim-çizgi-fotoğraf, grafik-sayfa tasarımı, web tasarımı, arşiv, animasyon, film-belgesel, seslendirme, metin yazarlığı, seslendirme, görsel efekt ve kurgu, reklam ve daha niceleri.

Bu programları düzenleme amacımız neşriyat hizmetlerinde görev alacak genç kabiliyetleri keşfetmek ve hizmete aktif şekilde katılmalarını sağlamak, onlarla birlikte fikir üretmek ve yeni projeler geliştirmek.

Davetimize icabet edecek genç kızları 12 Kasım, erkekleri 19 Kasım Pazar günleri saat 11:00’da Yeni Asya Vakfı seminer salonuna bekliyoruz.

http://www.yeniasya.com.tr adresimizdeki başvuru formunu doldurarak şimdiden kaydınızı yaptırın.

Katılım Formu için tıklayınız:

Yeni Asya için ne yapabilirim?

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Risale-i Nur’un Medyadaki Dili

Genel Yayın Müdürümüz Kâzım Güleçyüz’ün hazırladığı İttihad’dan Yeni Asya’ya Risale-i Nur’un Medyadaki Dili kitabı çıkmak üzere. Yarım asırlık zorlu, nurlu ve onurlu yürüyüşün serencamını, verilen çetin mücadelelerin ve aşılan engellerin hikâyesini, özgün Yeni Asya çizgisinin sağlamlığına ilişkin dikkate değer izahları bulacağınız bu eseri, nesiller boyu elden düşürmeyip zevkle ve şevkle okunacak bir başucu kitabı olarak sahipleneceğinizden eminiz.

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İttihad özel ekimiz

50. yıl için hazırladığımız ve tarihî bir doküman niteliğindeki İttihad özel ekimiz için taleplerinizi bildirmekte gecikmemenizi tavsiye ediyoruz.

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Temsilcilerimiz toplanıyor

2017 güz dönemi temsilciler toplantımız 4 Kasım’da, önümüzdeki Cumartesi günü gazetemizin hizmet binasında yapılacak. Temsilcilerimizi bekliyoruz.