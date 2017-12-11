Gençlerle yeni projeler

21 Ekim akşamı gazetemizde yapılan ve büyük şevke medar olan İttihad buluşmasının finalinde startını verdiğimiz gençlik buluşmalarının ilk etabını 12 Kasım’da kızlarla, 19 Kasım’da da erkeklerle gerçekleştirmiş ve bu programlarda konuştuklarımızı gazetede detaylarıyla duyurmuştuk.

Gençlerimizin “Yeni Asya için ne yapabilirim?” sualine verecekleri cevapları öğrenmek ve yeni kabiliyetleri keşfedip yön- lendirmek amacıyla yaptığımız bu programların bir sonraki aşamasında, ilk buluşmalarda kurduğumuz irtibatları kalıcı kılmak, çalışmalarımızı bir sisteme bağlamak ve genç arkadaşlarımızı hizmet birimlerimizle entegre edip yayın süreçlerine aktif şekilde katılımlarını sağlamak adına, onların da isteği doğrultusunda ilgi alanlarına göre WhatsApp grupları oluşturduk.

Bir ana grubun yanı sıra, ilgi alanlarına göre kurulan alt gruplarda daha hızlı ve sonuç odaklı çalışmaların yapılmasını hedefliyoruz.

Gençlerimizin buluşmalar için hazırladığımız kayıt formlarını doldururken belirttikleri ilgi alanlarını dikkate alarak ilk etapta oluşturduğumuz gruplar şu şekilde:

* Fotoğrafçılık

* Editörlük

* Arşiv

* Radyo/Televizyon

* Tercüme

* Sosyal Medya

* Grafik-Tasarım

* Satış-Pazarlama

Gençlerimiz, kabiliyetlerine ve ilgi alanlarına göre kendilerini geliştirmek, yayınlarımıza katkıda bulunmak ve yayın süreçlerine aktif şekilde dahil olmak için, bu gruplara katılabilirler.

Detaylı bilgi almak ve katılım için kurumsal WhatsApp hattımıza mesaj yazabilirsiniz: (0546) 539 13 69

Grafik-Tasarım-Çizim atölyesi

Süreç devam ederken, genç kızlarımızdan bir grupla Grafik-Tasarım-Çizim ekibi oluşturmanın ilk adımını attık. Bu alanda çalışmak isteyen yetenekli kızlarımız, Yeni Asya Vakfında İbrahim Özdabak ve Demirhan Kadıoğlu ile bir araya gelerek ilk toplantılarını yaptılar. Bu toplantıdan çıkan netice, hafta sonlarında dönüşümlü olarak düzenlenecek “kurs”larda re- sim-karikatür-çizim eğitimi programları oldu. Gençlerimizi kutluyor, başarılar diliyoruz.

Gençlik ve Ahiret sayfaları

Gençlerle buluşmalarımızda gündeme gelen projelerden ikisi için de çalışma gruplarımızı oluşturuyoruz. Bunlardan biri gençlerin gündemini yakalamayı ve onların dünyasına girip Risale-i Nur hakikatlerini oraya taşımayı amaçlayan Gençlik sayfası. Diğeri de bütün nazarların dünyaya çevrildiği ve dindarların dahi dünyevîleştiği bir ortamda ahiret gerçeğini hatırlatıp, ölüm, ebedî hayat, kıyamet, haşir, Cennet, Cehennem... bahislerini ilmî gerçekler ışığında, Risale-i Nur yaklaşımı ve üslûbuyla işlemeyi hedeflediğimiz “Ahiret” sayfası. Bu projeler için Külliyat taramaları başta olmak üzere görev paylaşımlarını yapmaya başladık. Çalışmalara dahil olmak isteyen arkadaşlarımızın da aktif katkılarını bekliyoruz.

Çocuk yayınları

Bir başka önemli çalışma alanımız, epeyce geride kaldığımız çocuk yayınları. Bu konuyu da düzenli toplantılarla gündeme aldık ve ilgili ar- kadaşlarımızın katılımıyla enine boyuna değerlendirmeye başladık. Bu alanda en önemli artımız olan Can Kardeş dergimiz ekseninde yapacağımız yeni çalışmalara da katkı vermek isteyenleri bekliyoruz.