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19 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

Hukuk ve adalet mücadelemiz

Yeni Asya'dan Size
18 Aralık 2017, Pazartesi 00:05
Hayli zaman önce başlayıp 20 Temmuz sürecinde iyice tırmanan ve yaygınlaşan ağır ve vahim hukuk ihlallerine karşı ortaya koyduğumuz sağlam ve kararlı duruşu, farklı taktik ve yöntemlerle uygulanan baskılara rağmen hiç bozmadan devam ettiriyoruz.

Ve çok şükür, en azından bazılarında netice de alıyoruz.

Geçen hafta yaşanan son örneği, 15 Temmuz’dan kısa bir süre sonra tutuklanan ve aylardır cezaevinde tutulduğu yetmiyormuş gibi, üstüne üstlük 11 gün hücre hapsiyle cezalandırılan Topal Hafız’ın tahliye edilmesi oldu.

Üstad Bediüzzaman’la üç kez görüşen, Şualar’daki bir mektupta adı geçen ve hayatını iman-Kur’an hizmetlerine vakfeden Topal Hafız lakaplı Ali Osman Karahan’ın, darbeyle de, terör örgütü üyeliğiyle en ufak bir alâkası olmaması bir yana, ilerlemiş yaşına ve ağır rahatsızlıklarına rağmen bunca zaman içeride tutulması başlı başına bir hukuk ve insanlık ayıbıydı.

Ailesiyle görüşürken söylediği ve kamerayla kayda alınan sözleri yine alâkasız bir şekilde çarpıtılarak yorumlanmak suretiyle Cezaevi Disiplin Kurulu tarafından 11 gün hücre hapsiyle cezalandırılması ve bu cezanın itiraz prosedürü tamamlanmadan infaz edilmesi, bu ayıbı katmerleyen bir utanç oldu.

Ve hücre cezasına itirazı değerlendiren İnfaz Hakimliği bu kararı kaldırdı, ama infaz tamamlandıktan sonra!

Topal Hafız’a yapılan zulmü 30 Kasım  ve 8 Aralık tarihli manşet ve sürmanşetlerimizle gündeme taşıdık.

Ardından nihayet tahliye kararı çıktı.

Daha önce de yoğun bakımda tedavi gören tutuklu Doç. Dr. Turan Özcerit’in durumunu manşetten duyurmamız sonrasında tahliyesine karar verilmişti.

Benzer durumda olan bildiğimiz ve bilmediğimiz daha nice insan var.

Mağduriyetlerinin sona erdirilmesi için hepsinin tek tek manşete çıkarılması mı gerekiyor?!

Ve demir parmaklıklar ardındaki 293. gününe de giren, ama masumiyetinden emin ve kefil olduğumuzu başından beri ısrarla tekrarladığımız Nur’un durumunu her gün gündemde tutmamıza rağmen, delilsiz tutukluluğunu sürdürme inadı daha ne kadar devam edecek?!

Keza aynı durumdaki benzerlerinin?!

Keyfî ve gerekçesiz tutukluluk kararları ve bunların otomatiğe bağlanmış gibi habire uzatılması, şimdiye kadar hakim ve savcılara HSK aracılığıyla yapılan siyasî baskı ile açıklanıyordu.

Ama geçtiğimiz günlerde çıkan “Hakim ve savcılara empati eğitimi verilecek” haberi, işin büyük önem taşıyan diğer bir boyutunu gündeme taşıdı. 

Yakın zamana kadar “Yargı bağımsız ve tarafsızdır, fedakârca çalışan hakim ve savcılara haksızlık edilmesin” diyegelmiş olan Adalet Bakanı Gül’ün bu defa “Yargı bağımsızlığı bir ayrıcalık değildir ve hakimlerin keyfî karar verebileceği anlamına gelmez” deme ihtiyacı duyması, umarız, sürekli mağduriyet üreten keyfî kararlarla adalet terazisinin ayarını bozan gidişata olumlu bir müdahalenin sinyalidir.

Empati eğitimi hakim ve savcılara ne katar ve bundan sonra verecekleri kararları nasıl etkiler, bilemiyoruz ve göreceğiz, ama empati konusunu da çok daha önceden yine Yeni Asya’nın gündeme getirmiş olduğunu hatırlatalım.

Örneklerinden biri, Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz’ün 9 Mart 2017 tarihli “Nerede merhamet ve empati?” başlıklı yazısı.

Dileğimiz, hukukun da, merhamet ve empati gibi değerlerle birlikte vicdanın da yargıya hakim olması ve mahkemelerin hukuksuzluk ve mağduriyet  değil, adalet üretir hale gelmesi.

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Yorumlar

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  • hilal

    18.12.2017 16:30:16

    Sucsuz esi 9 aydir cezaevinde yatan bir vatandas olarak,adalet ve hukuk ihlalleri karsisindaki bu saglam durusunuzu destekliyorum..rabbim mazlumun yanindadir ve hicbir zulum ilelebet devam etmeyecektir..Allah kaleminize kuvvet versin dogruluktan ayirmasin..

  • Fatih

    18.12.2017 14:58:50

    Allah sizden razı olsun Yeni Asya camiası, hakkın hatırını al-i tutup, mazluma sahip çıktığınız için. Rabbim umum nurcuları muhafaza buyursun.

  • HÜSEYİN İLHAN

    18.12.2017 11:35:09

    Cenab-ı Hak CC'ne ne kadar şükretsem yinede bahşedilen İMAN NİMETİ,İMAN DAİRESİNDEKİ SAMİMİ,HAK İÇİN ÇALIŞAN,ÇABALAYAN nasip ettiği fedailerin varlığını görmek,işitmek,şahit olmak ve İNSAN ile MÜSLÜMAN olmanın zenginliğini idrak ediyoruz.YENİASYA GAZATEMİZ vasıtasıyla sosyal hadiselerden haberdar olup hayırlı haberlerle seviniyor,yanlışları,haksızlıkları görüp de HAYKIRAN FEDAİLERİN varlığı ile mesrur oluyoruz. Özelde bahsedilen HAFIZ OSMAN AMCAMIZIN HABERLERİ ve NUR kardeşimizin muhatap olduğu akıl,iz'an,insaf,vicdan,şefkat,merhamet,hak-hukuk ile adaletten nasipsizlerin yaptıkları zulümlerin sona ermesi Hafız amcamız için gerçekleşmesi ile MÜSBET HAREKETİN ne kadar elzem olduğu ortadadır. iNŞAALLAH BU KARANLIKLAR DAĞILACAK,ZULÜMLER SON BULACAK,MASUMLAR SÜRURA GARKOLACAK VE YAPANLARDA ELBETTE adl-i mutlak OLAN YÜCE MEVLAMIZDAN GEREKEN KARŞILIĞI GÖRECEKLERDİR.imanımız tam ve kat'idir.

  • Ali R. Yardimoglu

    18.12.2017 06:57:02

    ....90+ senelerdir garib dindarlara intikamla hirs besleyen o amansiz komitalara; ihtiyar, cocuk, lohusa anne, kadin, bebekli cocuklu anne, bebekleriyle beraber zindanlara tikanlara, ve buna --unvani ne olsa olsun-- seyirci ve ortak olanlara, yaziklar olsun, "Ya Hasratan Alal Ibad....." Yasin (36:30) "Kullara Yaziklar Olsun....." ..sizler ki, Yeni Asya' da madem emegi gecip, onlara yardim ettiniz, sizlere de, barekAllah......

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