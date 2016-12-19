İki önemli kitap

Risale-i Nur neşriyatındaki 666 günlük bandrol ve devlet tekeli engelinin kalkmasıyla yaşanan “Nurun bayramı”na özel olarak hazırladığı Hatıra Külliyatı en geç Şubat ayı sonuna kadar tamamlamayı hedefleyip, elindeki diğer bütün dosyaları bu çalışma tamamlanıncaya kadar askıya alan Yeni Asya Neşriyat’ın, bu karar öncesinde çıkarmış olduğu iki önemli kitaptan daha önce çok kısa olarak bahsetmiştik.

Bunlardan biri, Orhan Dindar’ın kaleminden çıkan Bediüzzaman Said Nursî ve Sultan II. Abdülhamid, diğeri Latif Salihoğlu’nun Ahirzaman Serisinin 3. kitabı olarak çıkan Elveda Osmanlı isimli eseri.

Sultan II. Abdülhamid’in çokça gündeme geldiği ve ismi üzerindeki tartışmaların hâlâ yoğun şekilde devam ettiği bir ortamda çıkan Dindar’ın kitabındaki “Takdim” yazısında Bediüzzaman’ın cehalet, zaruret ve ihtilâf hastalıklarına reçete olarak önerdiği ve bugün dahi güncelliğini koruyan Medresetüzzehra projesi Abdülhamid’e ulaşmış ve onun tarafından anlaşılabilmiş olsaydı, tarihin çok daha farklı şekillenebileceği ifade edildikten sonra şöyle deniliyor:

“Ama Sultanın istibdat rejimi, böyle bir buluşmaya ne yazık ki fırsat vermedi.

“Çocukluk yıllarından itibaren hürriyet idealinin peşinde koşan Said Nursî, ‘şefkatli sultan ve bir nevi veli’ olarak nitelediği Abdülhamid’in şahsına değil, hafiye jurnalleriyle yürüyen istibdat rejimine karşı çıktı ve bundan dolayı eziyet çekti.

“Ama itidal, hakkaniyet ve gerçekçilik çizgisinden hiç ayrılmadı.

“Elinizdeki eserde, Sultan Abdülhamid’in uygulamaları, onu bunlara mecbur kılan şartlar ve Bediüzzaman’ın yaklaşımları, kaynaklara dayanan ciddî ve titiz bir araştırma ile mercek altına alınıyor.

“Said Nursî’nin çizgisiyle tam bir uyum içinde, ifrat ve tefritten uzak, dengeli bir bakış açısıyla kaleme alınan eserin, konuya ilgi duyanları hem muhtevası, hem de üslûbuyla ikna ve tatmin edeceği kanaatindeyiz.”

Salihoğlu’nun eserinde ise Osmanlının çöküşü ve millî mücadele döneminin resmî tarihçe gizlenen gerçekleri anlatılıyor.

Kitaptan bazı başlıklar:

İstiklâl mücadelesini kimler ne zaman başlattı? Millî mücadelenin isimsiz kahramanları. Erzurum ve Sivas Kongrelerinin gerçeklere dayalı anlatımları.

Sevr faciası ve orada yapılamayanların Lozan’la başarılması.

Yeni Türkiye’nin yeni Meclisi. Birinci Mecliste dinî atmosfer. Yeşilaycı Anadolu hükümeti. İlk Meclisin ilk Bakanlar Kurulu. Kâzım Karabekir ve sahte kahramanlar.

Saltanat biterken Bediüzzaman Ankara’da. M. Kemal ile şiddetli münakaşalar. Milletvekillerine beyanname ve Tabiat Risalesi.

Yeni rejimin ruhu: Entrika siyaseti. Seferberlik bitti, diktatörlük başladı. Tek parti diktatoryası. Demokrasi sözü verildi, muhalifler biçildi. Muhalefeti reddeden faşizan uygulamalar. İstiklal değil, istibdat mahkemeleri. Bir günde bin yılın rövanşı alındı.

Ve daha birçok ilginç başlık.

İki kitabı da hararetle tavsiye ediyoruz.