"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

İki önemli kitap

Yeni Asya'dan Size
19 Aralık 2016, Pazartesi
Risale-i Nur neşriyatındaki 666 günlük bandrol ve devlet tekeli engelinin kalkmasıyla yaşanan “Nurun bayramı”na özel olarak hazırladığı Hatıra Külliyatı en geç Şubat ayı sonuna kadar tamamlamayı hedefleyip, elindeki diğer bütün dosyaları bu çalışma tamamlanıncaya kadar askıya alan Yeni Asya Neşriyat’ın, bu karar öncesinde çıkarmış olduğu iki önemli kitaptan daha önce çok kısa olarak bahsetmiştik.

Bunlardan biri, Orhan Dindar’ın kaleminden çıkan Bediüzzaman Said Nursî ve Sultan II. Abdülhamid, diğeri Latif Salihoğlu’nun Ahirzaman Serisinin 3. kitabı olarak çıkan Elveda Osmanlı isimli eseri.

Sultan II. Abdülhamid’in çokça gündeme geldiği ve ismi üzerindeki tartışmaların hâlâ yoğun şekilde devam ettiği bir ortamda çıkan Dindar’ın kitabındaki “Takdim” yazısında Bediüzzaman’ın cehalet, zaruret ve ihtilâf hastalıklarına reçete olarak önerdiği ve bugün dahi güncelliğini koruyan Medresetüzzehra projesi Abdülhamid’e ulaşmış ve onun tarafından anlaşılabilmiş olsaydı, tarihin çok daha farklı şekillenebileceği ifade edildikten sonra şöyle deniliyor:

“Ama Sultanın istibdat rejimi, böyle bir buluşmaya ne yazık ki fırsat vermedi.

“Çocukluk yıllarından itibaren hürriyet idealinin peşinde koşan Said Nursî, ‘şefkatli sultan ve bir nevi veli’ olarak nitelediği Abdülhamid’in şahsına değil, hafiye jurnalleriyle yürüyen istibdat rejimine karşı çıktı ve bundan dolayı eziyet çekti.

“Ama itidal, hakkaniyet ve gerçekçilik çizgisinden hiç ayrılmadı.

“Elinizdeki eserde, Sultan Abdülhamid’in uygulamaları, onu bunlara mecbur kılan şartlar ve Bediüzzaman’ın yaklaşımları, kaynaklara dayanan ciddî ve titiz bir araştırma ile mercek altına alınıyor.

“Said Nursî’nin çizgisiyle tam bir uyum  içinde, ifrat ve tefritten uzak, dengeli bir bakış açısıyla kaleme alınan eserin, konuya ilgi duyanları hem muhtevası, hem de üslûbuyla ikna ve tatmin edeceği kanaatindeyiz.”

Salihoğlu’nun eserinde ise Osmanlının çöküşü ve millî mücadele döneminin resmî tarihçe gizlenen gerçekleri anlatılıyor.

Kitaptan bazı başlıklar:

İstiklâl mücadelesini kimler ne zaman başlattı? Millî mücadelenin isimsiz kahramanları. Erzurum ve Sivas Kongrelerinin gerçeklere dayalı anlatımları.

Sevr faciası ve orada yapılamayanların Lozan’la başarılması. 

Yeni Türkiye’nin yeni Meclisi. Birinci Mecliste dinî atmosfer. Yeşilaycı Anadolu hükümeti. İlk Meclisin ilk Bakanlar Kurulu. Kâzım Karabekir ve sahte kahramanlar.

Saltanat biterken Bediüzzaman Ankara’da. M. Kemal ile şiddetli münakaşalar. Milletvekillerine beyanname ve Tabiat Risalesi. 

Yeni rejimin ruhu: Entrika siyaseti. Seferberlik bitti, diktatörlük başladı. Tek parti diktatoryası. Demokrasi sözü verildi, muhalifler biçildi. Muhalefeti reddeden faşizan uygulamalar. İstiklal değil, istibdat mahkemeleri. Bir günde bin yılın rövanşı alındı.

Ve daha birçok ilginç başlık.

İki kitabı da hararetle tavsiye ediyoruz.

Okunma Sayısı: 1691
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Abdurrahman KOÇAK

    19.12.2016 10:14:00

    Yeni Asya ve yazarlarını doğru tarihi anlatan kitaplarından dolayı tebrik ediyoruz..

  • demokrat

    19.12.2016 10:05:36

    diyanetin bastığı kitaplarla ilgili muğlak ve müphem görüşler ve kafalarda istihfamlar var.sarih bir açıklama lutfeder misiniz?

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

54 kişinin mal varlıklarına el konuldu

PKK çocuk savaşçı kullanıyor ve savaş suçu işliyor

79 milyon bir ve beraber hareket etmeliyiz

El Bab'da şehit sayısı 16'ya yükseldi

Bilim insanlarını heyecanlandıran keşif...

Elektrik faturalarında yeni dönem

Türkiye'nin beka mücadelesidir

Hamasetle olmaz, diplomasi ile olur

Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti

Dehşet veren israfa dikkat çekti!

YÖK'ten öğrencileri ilgilendiren kararlar

Benzin fiyatlarına zam geliyor!

Suikastçı polisin ailesi serbest

Avrasya Tüneli'nden ilk geçişler başladı

Provokasyonlar dayanışmayla boşa çıkarılır

Günün Osmanlıca Vecizesi

Demirel generalleri almak istedi, Sunay engelledi

TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması: 10 asker şehit, 18 asker yaralı

MEB'de 2 bine yakın personel açığa alındı

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

OHAL’le terör biter mi?
Genel

Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti
M. Latif SALİHOĞLU

Öfkeli hamaset ile bir yere kadar...
Genel

Kemalizmin arttırdığı iman açlığını Said Nursî doyurdu
Cevher İLHAN

Suikast çarpıtılmadan soruşturulmalı
Cevat ÇAKIR

İklimden zayıf aldık
Esin FİŞEK

Notlarım
Genel

Ölü sayısı 62'ye çıktı, Putin harekete geçti
Ahmet BATTAL

Cumhurbaşkanlığı sistemsizliği
Genel

Demirel generalleri almak istedi, Sunay engelledi

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2016, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.