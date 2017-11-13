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13 KASIM 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

İttihad buluşmaları

Yeni Asya'dan Size
13 Kasım 2017, Pazartesi
Geçen hafta hatırlattığımız gibi ilki 21 Ekim’de İstanbul’da, ikincisi 24 Ekim’de Ankara’da yapılan ve büyük şevke medar olan İttihad buluşmalarının üçüncüsü geçtiğimiz Cumartesi akşamı İzmir’de gerçekleşti.

Gerek İzmir’den, gerek çevre il ve ilçelerden yoğun katılımın olduğu programa hanımlar da büyük ilgi gösterdi.

Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Yavuzyiğitoğlu ile Genel Yayın Müdürümüz Kâzım Güleçyüz, konuşmalarında İttihad’dan Yeni Asya’ya uzanan yarım asırlık kırıksız ve tavizsiz çizginin nirengi noktalarını vurguladılar.

İzmir Temsilcimiz ve Yönetim Kurulu üyemiz Hasan Şen ile, İttihad’dan günümüze bu kervana dahil olan emektar isimsiz kahramanlar da izlenim, hatıra ve duygularını davetlilerle paylaştılar.

Programa katılarak coşkumuzu paylaşan bütün Egeli okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

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Sırada Konya Ereğli var

İttihad buluşmalarının İzmir’den sonraki durağı bu Cumartesi Konya Ereğli olacak. Yavuzyiğitoğlu, Ali Vapurlu ve Güleçyüz’ün de katılacağı programa çevre il ve ilçelerdeki bütün okuyucularımızı ailecek bekliyoruz.

Ondan sonraki hafta da Adana ve Mersin buluşmaları olacak inşaallah.

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Gençlerle ilk buluşma

İstanbul’daki İttihad programında teklif ettiğimiz ve ânında coşkulu bir mâkes bulan gençlik buluşmalarının ilk etabını dün genç kızlarla Yeni Asya Vakfında gerçekleştirdik. Hizmet birimleri adına yapılan sunumlarda hangi alanlarda ne tür bir katılım ve desteğe ihtiyacımız olduğu aktarıldı, gençler de ilgi alanlarına ve kabiliyetlerine göre nasıl bir katkıda bulunabileceklerini ifade ettiler. Bu görüşmelerden çıkan sonuçlar çerçevesinde, başlattığımız süreci aktif şekilde işletip canlı tutarak, kadrolarımızı gençlerle takviye etme projemizi hızlı bir tedriçle hayata geçireceğiz inşaallah.

Bu hizmete omuz verme ve bayrağı devralma heyecan ve kararlılığı ile toplantımıza katılan bütün genç kızlarımıza teşekkür ediyoruz.

Şimdi sıra 19 Kasım Pazar günü erkeklerle yapacağımız ikinci etapta.

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Risale-i Nur’un Medyadaki Dili

Genel Yayın Müdürümüz Kâzım Güleçyüz’ün yeni çıkan İttihad’dan Yeni Asya’ya Risale-i Nur’un Medyadaki Dili isimli kitabı, İttihad ve gençlik buluşmalarına ayrı bir renk ve heyecan kattı. Bu durum, her yaştaki okurlarımızdan gördüğü büyük ilgide de gözleniyor.

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TÜYAP’a yoğun ilgi

Biri neşriyat, biri Can Kardeş, biri de gazete olmak üzere üç ayrı standla katıldığımız ve her güne ayrı imza programları koyduğumuz TÜYAP Kitap Fuarında yayınlarımız yoğun ilgi gördü. Risale-i Nur başta olmak üzere neşriyatımızın ilânat ve tanıtımı noktasında da çok güzel neticelere vesile oldu.

Sıradaki fuarımız, ayın son haftası Mersin’de.

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