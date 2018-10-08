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8 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Kitap fuarları başladı

Yeni Asya'dan Size
08 Ekim 2018, Pazartesi
Yeni hizmet sezonu açılırken, son yıllarda çok özel bir önem verdiğimiz kitap fuarları da farklı şehirlerde peş peşe organize edilmeye başlandı.

Ve bu dönemin startını, kendi açısından da bir ilk’e imza atmak suretiyle Manisa vermiş oldu.

İzmir’in ve çevre ilçelerin de desteğiyle bu fuara katkı sağlayan Manisalı okurlarımız, benzerini geçen dönemde diğer mahallerde de gördüğümüz şevk ve heyecanı yaşamanın hazzını tattılar.

Yeni Asya Standı, Risale-i Nur başta olmak üzere neşriyatımızın çok yeni ve farklı kesimlere ulaşmasına vesile oldu.

Öğrencilerin fuarı ziyaretine getirilen keyfî engelleme ise, bu hizmete daha fazla sahip çıkma azim ve kararlılığını güçlendirdi.

Böylece Manisalı okurlarımız da “İyi ki bu fuara katılmışız, inşaallah sonraki yıllarda daha hazırlıklı ve donanımlı şekilde katılalım” diyenlere dahil oldular.

Manisa’dan sonra sıra Eskişehir’de.

Bu vilayetimiz de geçen yıl ilk kez kitap fuarına katılmıştı ve bu katılımın vesile olduğu hizmetlerden aldığı şevk ve heyecanla bu yılki fuara iştirak ediyor.

Yazarlarımızın imza programlarıyla.

Yeni Asya standı, Risale-i Nur’un ve Üstadın en güzel şekilde tanıtım ve ilânatının yapıldığı bir adres olarak orada da bayrağımızı dalgalandırıyor.

Kitap fuarlarının her vesileyle vurguladığımız önemini, 20-22 Temmuz’daki Barla ve 8 Eylül’deki Ankara neşriyat toplantılarında da tekrar tekrar altını çizerek ifade etmiş; yayınlarımızın pazarlama ve tanıtımı için fuarları mutlaka değerlendirmeye çalışmamız gereğinde fikir birliğine varmıştık.

Şimdi uygulama zamanı.

Manisa ile başladık, Eskişehir’le devam ediyoruz.

Diğer fuar organizasyonları da sırada.

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MEDRESE-İ YUSUFİYE SETİ

Geçen hafta duyurduğumuz gibi, Yeni Asya Neşriyat’ın uzun süredir hazırlığını yaptığı 5 kitaplık Medrese-i Yusufiye Seti çıktı. Üstadın cezaevi mektuplarından derlenen Medrese-i Yusufiye Risalesi ile, Meyve Risalesi, Haşir Risalesi, Gençlik Rehberi ve Hizmet Rehberi’nden oluşan bu setteki eserler, özel bir dizayn, tasarım ve baskıyla okurlara sunuluyor. Fiyatı 80 TL. Cezaevlerinden gelen yoğun kitap taleplerine cevap vererek çok hayırlı ve sevaplı bir hizmete hissedar olmak isteyen imkân sahiplerinin bu setten bol miktarda gönderilmesi için sponsor olmalarını bekliyoruz. 

KAMPANYA DESTEK HATTI: (0531) 609 65 56

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E-SATIŞ MAĞAZASI (yeniasyakitap.com)

Yenilenen e-satış mağazamız, yeni bir ara yüz ve yeni modüller eklenerek çok daha verimli ve kaliteli hale getirildi. Aynı zamanda bütün kredi kartlarına 6 taksit satış yapma imkânı sağlandı. Yeni Asya Neşriyat’ın bütün eserlerini yeniasyakitap.com da bulabilir ve taksitli şekilde alabilirsiniz.

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KİTAP FİYATLARIMIZ GÜNCELLENDİ

Kâğıt fiyatlarının ve diğer maliyetlerin artması üzerine Ağustos ayında yapmamız gereken fiyat artışlarını iki ay gecikmeli olarak 1 Ekim 2018 itibarıyla yaparak güncellemek mecburiyetinde kaldık. Zor şartları birlikte aşabilmek için okurlarımızın yayınlarımıza daha fazla sahip çıkmasını bekliyoruz.

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“İŞTE HAYATIM”dan sonra 

“RUSYA’DAKİ RİSALE-İ NUR DÂVÂLARI”

Kutlular Ağabeyin hizmet hatıralarını anlattığı İşte Hayatım kitabımdan seçtiğimiz bölümlerin gazetede yayını dün tamamlandı. Bölüm başlıkları, geçmişte olduğu gibi bugün de güncelliğini koruyan önemli mesajlarıyla, yarım asırdır Risale-i Nur’un medyadaki dili olan Yeni Asya’nın özgün çizgisini bir kez daha vurgulayıp dikkatlere sunmuş oldu.

Bugün de AİHM kararına konu olan Rusya’daki Risale-i Nur dâvâlarının serencamını anlatan çok önemli bir yazı dizisine başlıyoruz. Cevher İlhan’ın kaleme aldığı dizide, bu sürecin bilinmeyen arkaplanını okuyacağız.

Okunma Sayısı: 128
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