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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

“Kıvamında bir gazete, bu sıkıntıda iyi geldi”

Yeni Asya'dan Size
12 Aralık 2016, Pazartesi
Bir Twitter takipçisi, hafta başında attığı bir tweet mesajında Yeni Asya için “Bayiden aldım. Çok güzel, kıvamında bir gazete. Bu sıkıntılı günlerde iyi geldi” demiş.

Özellikle son dönemde Yeni Asya’ya yönelik genel yaklaşımın latif bir ifadesi bu.

İzmir’den Şakir Argın’ın aktardığı bilgiler de aynı paralelde: 

Şehrin kalbi olan Kemeraltı’da esnafa tanıtım gazeteleri dağıtıldıktan sonra Yeni Asya hakkındaki kanaatleri sorulduğunda büyük bir ekseriyet “Gerilim ve çatışmalara taraf olmayan, haktan yana dengeli bir yayın politikası var” diyor. Ve Argın’ın söylediğine göre, İzmir’de her gün yeni yeni insanlar gazetemize abone oluyor ve abone buluyor.

Şu satırlar da yazarımız Sabahattin Boyacı’nın mesajından:

“Adapazarı’ndan eski bir dost aradı. ‘İki yazını okudum, tebrik ederim. Gazeteye ara vermiştim. Arayı kapatmak için iki abone oldum. Biri şimdi, biri de şimdiye kadar almadıklarımın yerine’ dedi. Birini eve, birini kahvehaneye bırakmaya başlamış. 

“Ayrıca, ‘Yazını Samsun’daki eskilerden birine de okudum, inanamadı. İnşaallah bu şekilde giderse bırakanlar tekrar gazetemize dönecekler’ dedi.”

Bir mesaj da Caner Kutlu ile birlikte haftalık yazılarına başlayan Mustafa Oral’dan:

“Dün yayınlanan yazımızdan sonra tanımadığım bir okur mesaj göndermiş. Mesaj aşağıdaki gibi. Bir kişinin bile risaleye ulaşmasına vesile oluyorsanız çektiğiniz sıkıntıya değer. Yazılarımızı yayınlamanızdan Caner de, ben de çok mutlu olduk. Ama aşağıdaki mesaj beni daha çok memnun etti:

“Mail adresinize Yeni Asya gazetesinin sitesindeki yazınızdan ulaştım.

“Ben Silivri’de ikamet ediyorum, ancak bu bölgede sohbet var mı bilmiyorum, acaba beni yönlendirebilir misiniz? Şimdiden teşekkür ederim.  Selâmetle.”

Ve Genel Yayın Müdürümüz Kâzım Güleçyüz’e gelen çok sayıda mesajdan ikisi:

“Binlerce öğrenci yetiştirilmesine vesile olmuş ve akıllarına geldiğimizde ‘Allah razı olsun desinler yeter’ diye kendi çocuğumuz gibi öğrencilerimizle ilgilendiğimiz 17 yıllık bir öğretmenlik hayatından sonra 1 Eylül tarihinde terörist gibi ihraç edilmiş biri olarak, 10 yıllık arkadaşlarımızın ara(ya)madığı, bazı yakın akrabalarımızın dahi görmezden geldiği bir dönemde binlerce mağdura sahip çıkan yazılarınızdan dolayı Allah razı olsun diyorum. Rabbim diğer âlemde şahitlik yapmak nasip ederse şahsım adıma size şahitlik ederim. Varsa sevaplarımızın mislini Rabbim inşaallah sizin gibi Hak dostlarına yazsın...”

“Yaşadığımız bu zorlu süreçte yazılarınız her zaman güçlendirdi beni. Tam unutuluyoruz, bizi kimse hatırlamıyor dediğim anda hep imdada yetişip umut verdiniz. 11 yıllık öğretmen(d)im. Çocuklarım hâlâ öyle olduğumu, evden çıkarken okula gittiğimi düşünüyorlar. Gönlüm ve vicdanım rahat. İman ettiğim Allah büyük. Sabrettim bekliyorum. Allah sizden de razı olsun. Bakıyor, görüyor ve en önemlisi söyleyebiliyorsunuz.”

Sadece bu örnekler bile Yeni Asya’nın ulaşmadığı yer bırakmama hedefinin ne kadar önemli olduğunu göstermeye yetmez mi?

Etiketler: yeni asya
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Yorumlar

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  • m.ali

    12.12.2016 20:20:39

    Bende esimle beraber ihrac edilmis bir ogretmenim. Su an evimin iasesini zor temin ediyorum. Ancak feraha ulastigimda ilk isim gazetenize abone olmak olucak

  • Yasin okuyan terörist?

    12.12.2016 19:30:17

    Haberi alır almaz İnternet'e baktım yüreğim sıkıştı kalbim sızladı dua ettim benim gibi khk mağdurlarını facebook sayfasında bulduğumda sıkıntıma ortak olur dedim ara sıra girer bakar oldum insanların ne kadar zor durumda olduklarını bilseniz.Ben halime şükreder oldum.Öğretmen (dim) taki parasını maaşımdan devletin kestiği bir sendika yüzünde terörist damgası yiyene kadar.Ama sıkıntı içinde khk mağdurları sayfasına baktığımda insanlar şehitlerimiz için yasin paylaşıyor aklıma o an geldi.Yasin okuyan terörist? Bizler khk mağdurları olarak sizden para veya yardım istemiyoruz sadece bizim için dua edin.Bizim sessiz çığlıklarımıza bir perde olun.

  • Nurdan

    12.12.2016 16:55:59

    Sayın Mehmet Bey (15:56 yorum saati) Ben de sizin gibi düşünüyorum, yeniasya gazetesi bu zamanda gözümüz kulağımız oldu, Allah onlardan razı olsun. Ben de işimi ve hayatımı istiyorum. Darbe soru çalma vb yasalara uymayan kim varsa cezasını çeksin ama binlerce insan mağdur ediliyor ve ne yazık ki nasıl bir toplumda yaşadığımızı sorguluyorum. İnsanlık nedir, dine göre, hukuku göre, medeniyetlere göre bize yapılanlara sessiz kalanlara insan diyebilir miyiz? Neyse şu zamanda herkesin yeğenine kardeşine sahip çıkmadığı bir zamanda yeniasya gazetesi insanlık adına haber yapıyor. Allah istikametten ayırmasın.

  • Mehmet

    12.12.2016 15:56:46

    Sizlerden Allah razı olsun, devlet büyüklerimiz hakkında doğru yanlış hiç bir yorum yapmıyorum, tek istediğim tırnaklarımla kazıyarak edindiğim işime geri dönmek, kimseye kin nefret duymuyorum, darbe yasalara göre suçtur ve darbeye katılan destekleyen kimler varsa cezasını yasalara göre çekmelidir. vicdanlara sesleniyorum; lütfen darbeye karışmamış insanlara işlerini ve özgürlüklerini versinler.

  • khk magduru

    12.12.2016 14:49:17

    Ben anakarada bayilerde niçinyeni asya gazetesini vgöremiyorum. Ben mi tam bakmiyorum acaba? Ben bayilerde verilmiyor diye düşünüyordum yaftalandi diye..

  • demokrat

    12.12.2016 12:46:37

    Yeni Asya;işini layıkıyla yapan ve risaleleri yayan ve Müellifinin "Zilletsiz ve minnetsiz" duruşunu matbuata yansıtan Zübeyri çizgi.O çizgide siyasal din sömürüsü yok,hırsızlık yok,biat yok ve de takiyye yok."Dikleşmeden dik durmak"ve "En büyük hile,hilesizliktir."söyleminin tezahürleri var.Bir partiyi ya da fikriyatı desteklemek var;ama o partiye ve devlete sızmak fikri yok.Desteklediği misyon tarafından kösteklenmek var ama o misyona küsmek yok.Basın dünyasında içerden en çok ihanete uğrama var,şikayet yok;vakar var.Eee bu gazete daha ne yapsın kardeşim...

  • Birgul eraslan

    12.12.2016 12:29:32

    Rabbim sizden ebeden razı olsun.sizin gibi adaletli yazan insanlara zarar gelir diye korkuyorum.Rabbim sizi SETTAR ismiyle setreylesin.

  • melik mert

    12.12.2016 11:08:56

    Bende ihraç olan ögretmenlerdenim maddi imkansızlıklardan dolayı gazete alamıyorum ama internetten takip ediyorum. Keşke diğer kardeşlerde sizin gibi mazlumun yanında yer alsalardı.

  • Toygar

    12.12.2016 10:51:39

    Söze hacet bırakmayan, hâli izah etmekte de kusur etmeyen ifadeler bunlar. Rabbim iyi ki böyle bir hizmet anlayışını hâlâ daha bizlere ihsan ve ikram etmekten geri durmuyor. Bize düşen de şükrünü edâ etmek olsa gerek! Hizmete devam!..

  • Aciz Kul

    12.12.2016 09:20:59

    Her zaman hakkı savunan bir gazete görmek, insanı mutlu, huzurlu ediyor. Allah ebeden razı olsun.

  • CESUR ADAM

    12.12.2016 04:45:09

    Rabbimiizn ayeti kerimede mealen'HİÇ BİR GÜNAHKAR,BAŞAKASININ GÜNAHINI YÜKLENMEZ,emrinden, RESULULLAH EFENDİMİZ SAV.min hadisi şeriflerinde 'Bir kötülük gördüğünüz zaman gücünüz yetiyorsa elinizle,ona yetmezse dilinizle,ona da yetmezse kalbinizle buğz ediniz,Son hali imanın zayıf halidir,diyerek bizlere nasıl davranmamız,tavır almamızı ifadeleri, 'HAK'KIN HATIRI ALİDİR,HİÇBİR HATIRA FEDA EDİLMEEEZ,buyuran , RABBİMİZE KUUL,EFENDİMİZ SAV.'ÜMMED,AZİZ ÜSTADIMIZA TALEBE OLMAK KOLAYMI. İşte YENİ ASYA bunu kolay ve çoook sık yaşayarak,yaparak,ikaz ederek yapmaktadır. Rabbim bu davada bizlere toz kadar da olsa zerre kadar da bulunsa dahil olmayı nasip eylesin.

  • Serdar celik

    12.12.2016 00:42:35

    Bu gazete gercekten supermis bende iki aylik sendikadan ihrac oldum hic alakam yok bu gazeteyi 16 eylulde tandim dunya gorusumuz farkli ama gazete cesur durust meslege donersem abone olmak isterim ama yarin bu gazeteyede birsey olabilir k yuzden bayiden alcam

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