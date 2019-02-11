Konsept satış mağazamız açıldı

Bediüzzaman Hazretleri Nur Talebeleri arasında ihlâs, sadâkat ve uhuvvete çok önem verirdi. Bunun yolunun da “müfritane irtibat”tan geçtiğini vurguluyordu.

Yeni Asya olarak uzun süredir, kitap satış mağazalarımızı bu esasın hayata geçirilmesi için yeniden dizaynını planlamış ve gerçekleştir-meye çalışıyorduk.

İlk örneğinin de Cağaloğlu’ndaki kitap satış mağazamızın olmasını istedik. Daha önce de belirttiğimiz gibi, bu mağazamız, kitap satışın ötesinde okuyucularımızın da irtibat noktalarından biri olacak. Öğrencisinden esnafına, memuruna, sade vatandaşına kadar herkesin istifade edebileceği alanları içinde barındırması düşünüldü. Mağazamızda; sohbet alanı, ders çalışma bölümü, yorgunluk giderme, soluklanma, hal hatır sorma, yayınlarımızla ilgili düşüncelerini paylaşma, yazarlarla biraraya gelip hasbihal edebilme ve daha pek çok faaliyet için uygun ortam hazırlandı. Bunu haberimiz de göreceksiniz.

Adeta sıcacık bir yuva gibi düşündüğümüz mağazalarımızın hizmetlerimize önemli bir katkı ve hareket sağlayacağını duâ ediyor, bir an evvel bütün Türkiye’de yeni örneklerinin hayata geçirilmesini bekliyoruz.

ANKARA VE SAMSUN FUARLARI

Ankara ve Samsun Kitap Fuarları bu hafta içinde açılıyor ve biz de Yeni Asya Medya Grup olarak bu fuarlardaki yerimizi alacağız. 13. Ankara Kitap Fuarı,15-24 Şubat tarihleri arasında ATO Congresıum Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılacak. Ankaralı okuyucularımız geçen yılki fuara büyük ilgi göstermiş ve memnuniyetlerini dile getirmişti. Bu yıl da geçen yılın üstünde ilgi ve katılım beklediğimizi ifade edelim.

Samsun’daki Karadeniz 5. Kitap Fuarı da 16-24 Şubat tarihleri arasında Tüyap Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılacak. Samsunlu okuyucularımızın kitap ilgisi herkesçe bilinir. Geçen yıl bu ilgi üst seviyedeydi. Bu yıl da üst seviyede olacağına inanıyoruz.