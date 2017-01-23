Medrese-i Yusufiye için mesaj var

Uzun zamandır cezaevlerine gazete, kitap, dergi ulaştırma hizmetlerini sürdüren “Medrese-i Yusufiye” köşesi yazarımız Muharrem Okur’un, gelinen noktadaki son durumla ilgili olarak gönderdiği mesajı, gereğini istişarelerinizin dikkatine sunarak, okuyucularımızla paylaşıyoruz:

“Umumî musibetler herkese zarar veriyor. Yaşanan olaylardan cezaevi hizmetlerimiz de etkilendi. Bize destek olan bazı kimselerin işleri bozuldu. Bazı kuruluşlar tamamen yok oldu. Bize destek olan bazı kimselerin birinci dereceden akrabaları açığa alındı veya işten el çektirildi. Bazıları her ay yaptıkları destekleri yapamaz oldu.

“Biz de bu gelişmeler neticesinde bazı tedbirler almak mecburiyetinde kaldık. Meselâ gönderdiğimiz dergi sayısını yaklaşık yüzde 25 azalttık.

“Ayrıca üzülerek şunu da belirtmeliyim ki, kargo masraflarını azaltmak için hizmetlerimizin lokomotifi olarak gördüğümüz dergilerimizi artık iki ayda bir gönderebiliyoruz.

“Bu arada şimdiye kadar hem neşriyatımıza destek olmak için, hem de cezaevlerindeki kardeşlerimize verdiğimiz değerden dolayı hep yeni kitap göndermiştik.

“Ama bahsettiğimiz son sıkıntılardan dolayı, en azından ‘düze çıkıncaya kadar’ kütüphanelerde kullanılmayan, ama yıpranmamış ‘ikinci el’ kitapları okurlarımızdan temin edip hapishanelere ulaştırma konusunu gündemimize aldık.

“Şimdilik külliyat dışında, bu özellikteki kitap bağışlarınızı ve desteklerinizi âcilen bekliyor, şimdiden teşekkür ediyoruz.

“Bize şu numara ile doğrudan ulaşabilirsiniz: (0532) 471 53 52”

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Bu arada, gazetemiz başta olmak üzere yayınlarımızın cezaevlerinde büyük bir heyecanla takip edildiğini, bize ulaşan çok sayıda mektup ve mesajdan anlıyoruz.

Ve diyoruz ki, özellikle yaşadığımız şu süreçte oralara gazetemizin ve yayınlarımızın ulaştırılmasına çok büyük ihtiyaç var.

Konunun mahallerdeki istişare gündemlerine öncelikli bir madde olarak alınması gereğini okurlarımızın takdirine sunuyoruz.

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Bu noktada, cezaevi dışındakilere yönelik tanıtım çalışmalarını da yoğun ve kesintisiz bir şekilde, tempoyu daha da arttırmak suretiyle devam ettirmemiz hususunu ayrıca ifade etmemize gerek var mı?

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Şanlıurfa’da dijital külliyat tanıtımı

Çorum’la başlayıp, Kütahya, Kahramanmaraş, Adana, Burdur ve Eskişehir’le devam eden Risale-i Nur bilboard afişlerinde Şanlıurfa farklı bir formatla listeye girdi.

Külliyat için arkadaşımız Mustafa Işıldak’ın hazırladığı tanıtım filmi, bu şehrimizdeki dijital led ekranlarda yayınlanıyor.

Şanlıurfa’yı ve Işıldak’ı tebrik ediyoruz.

Işıldak’ın “Benzer şekilde reklam yapmak isteyen diğer illere de hazırlayabilirim” dediği tanıtım filmini şu adresten izleyebilirsiniz:

https://www.facebook.com/mustafaisildak/videos/10207659100307985/?permPage=1