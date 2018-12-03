Medyanın derin krizi ve Yeni Asya

Demirören Medya İcra Kurulu Başkanı ve Milliyet yazarı Mehmet Soysal son dönemde medyanın içinde bulunduğu krizi değerlendiren sorgulayıcı yazılar yazıyor.

27 Kasım’da yazdıklarından:

“Operasyonel pis oyunlarla herkese saldıran, hakaret eden marazi tipler çıktı. Bunların birçoğu istihbaratçı diye geçiniyor...

“Devletin derinliklerinden kendisine haberler veriliyormuş gibi, şizofren portreler sektörü sürekli kirletti.

“Kirletmeye de devam ediyor...

“Diyoruz ki bu hastalıklı sistem artık değişmeli... İstihbaratçı diye geçinen, marazi duruş sergileyen arıza tiplerden devlet ve medya kendini kurtaramıyorsa sektör kendisini asla düzeltemeyecektir...”

Soysal’ın ardından, mesleğe başladığı İhlas Grubunun Türkiye gazetesinde, Haber Müdürü Fatih Selek de medyadaki çöküşün sebeplerini sıralarken şunları yazdı:

* HOLİGANLIK: Gazeteler, televizyonlar birer propaganda aygıtına dönüştü. Bazı yayın yönetmenleri, köşe yazarları holigan gibi. Partililerden daha partici gazeteciler var yahu! Bir kesim hükûmetin eksiğini görmemek için iyimserlik sınırını zorlayarak pembe dünyalar oluşturmaya çalışıyor. İdeolojik saplantılarına esir olan diğer kesim ise sürekli eksik bulmak ve kara tablolar çizmek için uğraşıyor.

* GÜVEN KAYBI: Herkes kendi kompartımanında kendi dünya görüşünün doğruluğunu savunmaya kalkıyor. Herkes birbirine bağırdığı için kimse kimseyi dinlemiyor. Hâliyle bu ortamda söylenene de kimse itibar etmiyor.

* ALGI DEĞİŞİKLİĞİ: Medyadan beklentiler değişti. Geçenlerde önemli bir probleme temas eden habere imza attık. İlgili kurumdan basın danışmanı aradı, “Odatv, Sözcü yazsa anlarız. Biz sizden bunu beklemiyorduk” dedi. Eleştirmek, bir meseleye dikkat çekmek muhaliflikle eş değer tutuluyor. Karşı mahalle bizden beter... Hükûmetin icraatını birazcık övenlerin nasıl linç edildiğini, onlara hayat hakkı tanınmadığını söylememe gerek yok.

* ÇIKARCILIK: Kamu yararı, halkın menfaati dediğimiz şey unutuldu. Parayı verenin düdüğü çalınıyor. Gazeteci, olanı değil, inandırmak istediğini yazıyor.

* DÖNÜŞEMEYEN DÖNÜŞÜM: AK Parti’yle birlikte medya inanılmaz dönüşüm geçirdi. Köşebaşlarını tutan arkaik yapı tasfiye edildi. Eski Türkiye düzeninin demokrat görünümlü faşistleri yerle yeksan oldu. Fakat gidenlerin yerine, ideal olan konamadı. Model medya sistemi oluşturulamadı. Gelenler, yıllar yılı şikâyet ettiklerini bu sefer kendileri yaptı.

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Bu acı, ama doğru tesbitlerle ayna tutulan medya ortamında Yeni Asya, gazetecilik anlamında—çoğu imkânsızlıklardan kaynaklanan—bazı eksikleri olmasına karşılık, bütün bu sayılan arızalardan uzak ve temiz, ilkeli yayıncılık ve duruş kalitesi açısından son derece farklı, dengeli, mutedil, yapıcı, orijinal ve kendine has bir örnek oluşturuyor.

Gazetemizin kıymetini bilelim ve bilmeyenlere de bildirelim, tanıtalım.

Fotoğraf: Murat Sayan - Yeni Asya