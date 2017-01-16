"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 OCAK 2017 PAZARTESİ - YIL: 47

Müsbet Hareket

Yeni Asya'dan Size
16 Ocak 2017, Pazartesi
Geçtiğimiz haftalarda ifade ettiğimiz gibi külliyatı en kısa zamanda tamamlama çalışmaları bütün hızıyla devam ederken, yayın kurulumuzda önceden kararlaştırdığımız önemli çalışmalardan biri daha çıktı.

Risale-i Nur’dan ilgili bahisler derlenerek hazırlanan serinin son örneği, “Müsbet Hareket” adıyla yayınlanan kitabımız.

Gerek “Arap baharı” adıyla başlatılan fitne sürecinin özellikle Libya, Mısır ve son olarak Suriye’de ortaya çıkardığı acı tablonun, gerekse ülkemizde yaşanan iç karışıklıkların tekrar tasdik ve teyid ettiği gerçek şu ki:

Bediüzzaman’ın “müsbet hareket” esasına dayalı hizmet metoduna Türkiye başta olmak üzere bütün İslam dünyasının ihtiyacı var.

Kendi çıkardıkları kaos ve çatışmalardan beslenen şer odaklarının ve ifsad şebekelerinin tuzaklarını bozmanın en sağlam ve kestirme formülü, müsbet hareket.

Müsbet hareket, zulüm ve haksızlıklara boyun eğip teslim olmadan, ama provokasyona gelip asayiş ve güvenlik problemine yol açmadan hak mücadelesi vermenin adı.

Bu prensibi önce kendi hayatında titizlikle uygulayan, eserlerinde her vesileyle ve defaatle vurgulayan, talebelerine verdiği en son derste de ısrarla tavsiye eden Üstad Bediüzzaman’ın ortaya koyduğu bu örnek, çatışmaları sona erdirme ve yenilerine meydan vermeme konusunda kafa yoran herkesin görmesi ve dikkatle incelemesi gereken bir nitelik arz ediyor.

İşte Yeni Asya Neşriyat’ın külliyattaki ilgili bahislerden derleyerek okuyuculara takdim ettiği kitap, bu noktada kayda değer bir kılavuz ve rehber.

Kitapta yer alan ve arka kapağa da konulan cümlelerden birkaçı:

“Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfî hareket değildir.

“Bizler asayişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde her bir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz.

“Asıl mesele bu zamanın cihad-ı manevîsidir. Manevî tahribatına karşı set çekmektir. Bununla dahilî asayişe bütün kuvvetimizle yardım etmektir.”

Kitabı dikkatle okuyalım ve olabildiğince çok kişiye ulaştırarak okutalım.

***

21 Şubat ekimiz

Allah nasip ederse 48. yılımıza gireceğimiz önümüzdeki 21 Şubat için planladığımız özel ek de Yeni Asya’nın Risale-i Nur’dan aldığı müsbet hareket çizgisinin anlatıldığı bir muhteva ile hazırlanıyor.

Müsbet hareket prensibinin müşahhas olaylara tatbikinin, örnekleriyle sunulduğu ek, verilen mesajları destekleyen manşetlerden seçmelerle zenginleştiriliyor.

Ve bu yönüyle 21 Şubat ekimiz, yukarıda sözünü ettiğimiz “Müsbet Hareket” kitabının şerh ve izahı niteliğini kazanıyor.

Böyle bir bütünlük içindeki iki çalışmamıza da hak ettikleri ilgiyi göstereceğinize inanıyor; gerek “Müsbet Hareket” kitabımız, gerekse 21 Şubat ekimiz için taleplerinizi bekliyoruz.

23 Mart için de hazırlıklarımız sürüyor.

Açıklama daha sonra...

Okunma Sayısı: 256
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    1. tur tamamlandı: 7 günlük süreçte neler yaşandı, 2. tur ne zaman başlayacak?

    Hukukçular ve uzmanlardan vekillere tarihi ikazlar

    Türkiye’yi zor günler bekliyor

    Kıbrıs halkı çözüm istiyor

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Dolar bozdurma çağrısı zarar ettirdi

    Kalın'dan ''özeleştiri'' çağrısı

    İsrail, dükkanına 'servet' teklif etti: ''Ant olsun ki, burayı onlara bırakmayacağım''

    Krizlerin de çaresi var

    İstanbul hakkında korkutan açıklama

    Meteoroloji'den önemli uyarı!

    Tüketicilere haksız kazanç uyarısı

    İsraf önlense zama gerek kalmayacak

    Titrenecek bir hukuk: Anne-baba hukuku...

    H7N9 virüsü tekrar ortaya çıktı!

    Doktorlar tükendi: Birçoğu antidepresan kullanıyor

    3 madde daha kabul edildi

    Karar verildi, yine cezaevinde

    Araçta başladı, binaya sıçradı!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Türkiye’yi zor günler bekliyor
    Genel

    Hukukçular ve uzmanlardan vekillere tarihi ikazlar
    Faruk ÇAKIR

    Kontrolsüz güç zarar verir
    Genel

    Ali Fuad Başgil anıldı: O, kahraman bir âlimdi
    Mehmet KARA

    “Teklif geçmezse” ne olur?
    Ahmet Hamdi AYDIN

    Özel güvenliğe genel düzenlemeler
    Genel

    1. tur tamamlandı: 7 günlük süreçte neler yaşandı, 2. tur ne zaman başlayacak?
    Yeni Asya'dan Size

    Müsbet Hareket
    Genel

    Yıldırım'dan Bahçeli'ye 'kimlik' jesti...
    Süleyman KÖSMENE

    Hangi mü’mine iki cennet verilecektir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.