Geçtiğimiz haftalarda ifade ettiğimiz gibi külliyatı en kısa zamanda tamamlama çalışmaları bütün hızıyla devam ederken, yayın kurulumuzda önceden kararlaştırdığımız önemli çalışmalardan biri daha çıktı.

Risale-i Nur’dan ilgili bahisler derlenerek hazırlanan serinin son örneği, “Müsbet Hareket” adıyla yayınlanan kitabımız.

Gerek “Arap baharı” adıyla başlatılan fitne sürecinin özellikle Libya, Mısır ve son olarak Suriye’de ortaya çıkardığı acı tablonun, gerekse ülkemizde yaşanan iç karışıklıkların tekrar tasdik ve teyid ettiği gerçek şu ki:

Bediüzzaman’ın “müsbet hareket” esasına dayalı hizmet metoduna Türkiye başta olmak üzere bütün İslam dünyasının ihtiyacı var.

Kendi çıkardıkları kaos ve çatışmalardan beslenen şer odaklarının ve ifsad şebekelerinin tuzaklarını bozmanın en sağlam ve kestirme formülü, müsbet hareket.

Müsbet hareket, zulüm ve haksızlıklara boyun eğip teslim olmadan, ama provokasyona gelip asayiş ve güvenlik problemine yol açmadan hak mücadelesi vermenin adı.

Bu prensibi önce kendi hayatında titizlikle uygulayan, eserlerinde her vesileyle ve defaatle vurgulayan, talebelerine verdiği en son derste de ısrarla tavsiye eden Üstad Bediüzzaman’ın ortaya koyduğu bu örnek, çatışmaları sona erdirme ve yenilerine meydan vermeme konusunda kafa yoran herkesin görmesi ve dikkatle incelemesi gereken bir nitelik arz ediyor.

İşte Yeni Asya Neşriyat’ın külliyattaki ilgili bahislerden derleyerek okuyuculara takdim ettiği kitap, bu noktada kayda değer bir kılavuz ve rehber.

Kitapta yer alan ve arka kapağa da konulan cümlelerden birkaçı:

“Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfî hareket değildir.

“Bizler asayişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde her bir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz.

“Asıl mesele bu zamanın cihad-ı manevîsidir. Manevî tahribatına karşı set çekmektir. Bununla dahilî asayişe bütün kuvvetimizle yardım etmektir.”

Kitabı dikkatle okuyalım ve olabildiğince çok kişiye ulaştırarak okutalım.

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21 Şubat ekimiz

Allah nasip ederse 48. yılımıza gireceğimiz önümüzdeki 21 Şubat için planladığımız özel ek de Yeni Asya’nın Risale-i Nur’dan aldığı müsbet hareket çizgisinin anlatıldığı bir muhteva ile hazırlanıyor.

Müsbet hareket prensibinin müşahhas olaylara tatbikinin, örnekleriyle sunulduğu ek, verilen mesajları destekleyen manşetlerden seçmelerle zenginleştiriliyor.

Ve bu yönüyle 21 Şubat ekimiz, yukarıda sözünü ettiğimiz “Müsbet Hareket” kitabının şerh ve izahı niteliğini kazanıyor.

Böyle bir bütünlük içindeki iki çalışmamıza da hak ettikleri ilgiyi göstereceğinize inanıyor; gerek “Müsbet Hareket” kitabımız, gerekse 21 Şubat ekimiz için taleplerinizi bekliyoruz.

23 Mart için de hazırlıklarımız sürüyor.

Açıklama daha sonra...