Neşriyat toplantımız

Genişletilmiş Neşriyat Komisyonu toplantımız, geçtiğimiz Cumartesi günü Ankara’da Türkiye’nin her yerinden yoğun bir katılımla, son derece verimli, istifadeli ve şevkli müzakerelerle yapıldı.

Toplantının ağırlıklı gündem maddelerinden biri, gazetemizin fiyatını bir ay geçmeden tekrar arttırmaya bizi mecbur eden malûm ekonomik ortam ve bunun hizmetlerimize getirdiği ilave yük ve zorluklar oldu.

Yarım asırlık hizmet tarihimizde birçok kez yaşadığımız gibi bu defaki zorlukları da yine hizmetlerimize daha çok sarılıp sahip çıkarak aşma irade ve kararlılığımızı ortaya koyarak, buna yönelik müşahhas projeler üzerinde konuştuk.

Bu cümleden olarak:

* Her mahal, özellikle kampanyaları devam eden külliyat ve kitap setleri başta olmak üzere yayınlarımızdan, miktarını imkânlarına göre belirleyeceği peşin ödemeyle toplu alımlar yapacak.

* Yine imkânı olanlar, her gün birden fazla gazete alıp uygun kişi ve adreslere ulaştırabilir ve gazete aboneliği hediye edebilir.

* Büro, satış yeri ve mağazalarımız yaygınlaştırılmalı. Dışarıdan insanların yayınlarımıza daha kolay ulaşabileceği irtibat yerleri vasfını taşıyan bu mekânlar, “ayakkabıyla girilen çarşı dershaneleri” mantığıyla açılıp her bakımdan desteklenmeli.

* “Nur postacılığı” misyonunun güncel versiyonu olan tanıtım ve pazarlama hizmeti, bu işe kabiliyeti olan temayüz etmiş arkadaşlarımızın koordineli çalışmasıyla organize edilmeli ve yaygınlaştırılmalı.

* Son dönemde, özellikle geçen yıl artan bir sayı ile katıldığımız kitap fuarları hem tanıtım ve ilânat, hem satış açısından çok faydalı ve verimli oluyor. Bu yıl da mümkün olan her yerde katılmalıyız.

* Yüzde 40 indirimle peşin ödeme esasına dayalı “kitap aboneliği” sistemini hayata geçirmeliyiz.

* Neşriyatımızı cezaevlerine ulaştırma çalışmalarını sponsor desteğiyle sürdürmeli ve bu çerçevede yakında çıkacak olan “Medrese-i Yusufiye Seti”mizi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışmalıyız.

* Neşriyat hizmetlerimizi, eğitim ve sosyal faaliyetlerimizle entegre bir şekilde götürmeliyiz.

* Neşriyat çalışmalarında hanımların potansiyelini de mutlaka âzamî seviyede işin içine katmalı ve bu hizmetlerin o cenahta da paralel şekilde yürüdüğü bir mekanizmayı organize etmeliyiz.

* Üstadın vefat yıldönümü için yapılacak kongre ile gazetemizin 50. yılını kutlama programını bu defa ortak bir başlık ve muhteva ile birleştirme fikri bu toplantıda da benimsendi ve kabul gördü.

* Dijital yayıncılık alanındaki çalışmalarımızın devam ettiği ve yakın zamanda sonuçlarını vermeye başlayacağı; e-gazete aboneliği başta olmak üzere e-satış projelerimizin de yine mümkün olan en kısa zamanda hayata geçirileceği ifade edildi.

Katılım ve katkılarıyla şahs-ı manevînin her zamanki gibi dimdik ayakta olduğunu bir kez daha gösteren bütün temsilcilerimize ve neşriyat gönüllülerimize teşekkür ediyor, “Allah razı olsun” diyoruz.

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Seminerlerimiz devam ediyor

Hanımlar etabı yoğun katılımla gerçekleşen gazetecilik seminerlerimizin erkekler etabı bugün başlıyor. Gençlerimizi yine heyecanla bekliyoruz.

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Üç Dal Papatya’dan Nur’a beraat

Nur Ener Kılınç, hakkında Üç Dal Papatya kitabı için açılan davada oybirliğiyle beraat etti. Bu dava, Nur’un 357 gün tutuklu yargılandığı önceki davada verilen 7.5 yıl hapis cezasına “en önemli gerekçe” olarak gösterilmişti. Son kararla, bu “gerekçe”nin geçersizliği yine bir mahkeme kararıyla ortaya konulmuş oldu. Hayırlı olsun. Darısı istinafa götürdüğümüz önceki dava ile diğer tüm masumlara.