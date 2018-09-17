Neşriyatımız için seferberlik zamanı

Yeni Asya bayrağını burçlarda dalgalandırmaya devam etmek için, bu seferberliğe şiddetle ihtiyacımız var.

Haftalardır yaşanan gelişmeler, dövizdeki anormal yükseliş, her alanda olduğu gibi özellikle yayıncılık sektöründe sürekli artan maliyetler, kâğıt sıkıntısı, gazetemizin fiyatına bir ay geçmeden ikinci kez zam yapmak mecburiyetinde kalmamız, kitap fiyatlarını da ay sonunda tekrar güncelleyecek olmamız, karşı karşıya olduğumuz tablonun ciddiyet ve vahametini çok açık bir şekilde gözler önüne seriyor.

Benzer tezahürleri diğer gazete ve yayınlarda da görüyoruz. Bu sıkıntılar sebebiyle kâğıt baskıdan vazgeçip internette devam eden, yayınına ara veren, fiyatını arttıran, sayfa azaltan veya kapanma kararının arefesinde olan, hattâ kapanan gazeteler var.

Holding gazetelerinin bile ciddî şekilde zorlandığı, hattâ kapandığı böylesine ağır bir tablodan, hep kendi yağıyla kavrularak bugünlere gelen yarım asırlık bir gazete ve yayın kuruluşu olarak biz de haliyle etkileniyoruz.

Ve sıkıntımızı her vesileyle okurlarımızla paylaşıyoruz.

Önceki hafta sonu, Cumartesi günü Ankara’da yoğun bir katılımla gerçekleşen Genişletilmiş Neşriyat Kurulu toplantısında da ağırlıklı olarak bu konuları müzakere ettik.

Ve sıkıntıları aşabilmek için yoğunlaşmamız gereken projeleri enine boyuna değerlendirmeye çalıştık.

Orada dile getirilen hususlar, mahallerdeki okurlarımızın gündemine de taşınacak, beraber çare arayacağız ve yarım asır boyunca yapageldiğimiz üzere bugün de sıkı bir dayanışma ve seferberlikle hep birlikte zorluk ve sıkıntıların üzerine gideceğiz.

Evet, seferberlik kelimesiyle ifade edilen mananın tam yerini bulduğu bir durumla karşı karşıyayız.

Bu seferberlikte, gazetemiz başta olmak üzere yayınlarımıza çok daha farklı ve olağanüstü bir duyarlılıkla sahip çıkmamız gerekiyor.

Yeni Asya bayrağını burçlarda dalgalandırmaya devam etmek için, bu seferberliğe şiddetle ihtiyacımız var.

Bizim mütevazi satış ve iyice azalan resmî-özel ilan gelirlerimizden başka bir kaynağımız yok.

O zaman bu kalemler üzerinden gelirlerimizi katlayarak arttırmamız, yani gazete, dergi, kitap satışlarımızı çok çok yükseltmemiz gerekiyor ki, çarkları döndürmeye devam edebilelim.

Neşriyat toplantımızda bunun için konuştuğumuz projeleri hiç vakit kaybetmeden hayata geçirelim ve ilaveten yeni projeler üretelim.

Gayret bizden, tevfik Allah’tan.

Allah yardımcımız olsun.

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Gazetecilik seminerlerimiz sona erdi

3-6 Eylül’de hanımlara, 10-13 Eylül’de de erkeklere yönelik olarak düzenlediğimiz 5. gazetecilik seminerlerimiz başarıyla tamamlandı. Gençlerimizin yoğun ilgi ve katılımıyla gerçekleşen seminerler gayet verimli geçti. Giriş mahiyetindeki derslerin uygulamalı devamı için, katılımcıların tatillerinde ve uygun zamanlarında gazetemize gelip yayın süreçlerine aktif şekilde iştirak etmelerini bekliyoruz.