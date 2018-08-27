"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

“Nur postacısı”

Yeni Asya'dan Size
27 Ağustos 2018, Pazartesi
Geçen ay Barla’da İzmir, Trabzon, Tokat, Konya, Kırşehir, Aksaray, Kastamonu, Ankara, Düzce, Tekirdağ, Eskişehir, Bursa, Kütahya, Isparta, Samsun ve Burdur gibi merkezlerimizden gelen Yeni Asya Neşriyat mağaza temsilcilerimizle yaptığımız üç günlük toplantıda kabul gören hususlardan birini “Gazetede, yayınlarımızı tanıtırken yaşanan ve şahit olunan şevke medar olacak hadiselerin paylaşılacağı ‘Nur postacısı’ adlı bir köşenin açılması ve bu köşenin bütün temsilcilerimizin aktif katılımıyla sürdürülmesi” olarak ifade etmiştik.

Ardından, “Nur postacısı” başlığının isim babası olarak hayli zaman önce de bu ad altında birkaç yazı yazmış olan Şakir Argın’ın yazısıyla siftahı yaptık, onu Muharrem Okur izledi.

Neden Nur postacısı?

Üstadın Risale-i Nur eserlerini Barla’da telif etmeye başlamasından itibaren gelişen neşir hizmetinin o dönemdeki faal elemanları, yeni yazılan her bir risaleyi civar köylerdeki Nur Talebelerine ulaştıran Abdullah Çavuş gibi Nur postacıları idi.

“Santral Sabri Efendi” başta olmak üzere saff-ı evvel talebeler, bulundukları mahalde, her yeni risaleyi hem bir an önce okuyabilmek, hem de elle yazarak çoğaltmak için sabırsızlıkla Nur postacılarının yolunu gözlüyorlardı.

Risaleler senelerce bu şekilde elden ele ulaştırılarak okundu, yazıldı, yayıldı.

Şakir Argın Nur postacılarının o dönemde yaptıkları hizmetin, şimdi Risale-i Nur’un medyadaki dili olan Yeni Asya’nın satış ve pazarlama elemanları tarafından devam ettirildiğini söylüyor.

Son derece doğru bir değerlendirme.

Bir defa yayınevi olarak Risale-i Nur Külliyatı’nı basıp okurlara ulaştırmaya devam ediyoruz. Gazetemiz, dergilerimiz, kitaplarımız ve diğer yayınlarımız da Risale-i Nur’daki Kur’anî hakikatlerin şerh ve izahı mahiyetinde.

Bu itibarla, gerek Külliyatı, gerek diğer yayınlarımızı insanlara ulaştırmak ve tanıtmak için çalışan arkadaşlarımız, bugünün Nur postacıları.

Bu çalışmalar esnasında son derece orijinal ve şevke medar diyaloglar yaşandığını, çoğu zaman şifahen aktarılan anekdotlarda görüyoruz.

Bunun yanı sıra, gazete tanıtım çalışmalarıyla ilgili olarak veya kitap fuarlarının ardından kaleme alınıp gazetemizde yayınlanan yazılarda da çok manidar örnekler yansıtılıyor.

Meselâ, İzmir’de Mehmet Çetin, Mersin’de Sertaç Lüser, Adana’da Şeyda Sultan Zengin ve Samsun’da M. Serkan Dağlı gibi arkadaşlarımız bu anlamda çok güzel yazılar yazdılar.

Şimdi bu tür aktarımların, düzenli aralıklarla devamını arzu ettiğimiz “Nur postacısı” köşesinde paylaşılmasını rica ediyor ve bekliyoruz.

Bu köşe tek bir yazara ait olmasın.

Bütün temsilcilerimiz, neşriyat gönüllülerimiz, fuarlarda veya gazete tanıtım çalışmalarında görev alan arkadaşlarımız, karşılaştıkları ve yaşadıkları güzellikleri bu köşede hepimizle paylaşsınlar.

Böylece hizmetimizin dört temel esasından biri olan şevk-i mutlak düsturunun bir gereğini daha hayata geçirelim.

Okunma Sayısı: 1455
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • şahin tokmak

    27.8.2018 15:51:12

    YENı ASYA YENı ASYA Okuyan beynine, Yazan kalemine, Söyleyen diline, YENı ASYA YENı ASYA. Cahilken alınan ilme, Okurken öğrenilen bilime, sık sık söyeleyen dilime, YENı ASYA YENı ASYA. Onlar yok etmeye çalıştı, O yaşatmaya çalıştı, bu milletin dini islamdı, YENı ASYA YENı ASYA Süfyan boş durmadı, Mehdi onu koşturmadı, Allah dedi, Peygamber dedi, YENı ASYA YENı ASYA şahin TOKMAK 10.03.2009 /KIRşEHıR

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Kabil'de peş peşe intihar saldırıları: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Doğu Kudüs'te işgal sürüyor: İsrail, Yahudilere yeni konutlar inşa edecek

Çavuşoğlu: Her bakımdan felaket olur

AKP’de Yassıada rahatsızlığı

Güvensiz ürünlerin duyurulmasında GÜBİS dönemi

İdlib kan gölüne dönmesin

TL’de kayıp sürecek

İlâç piyasası ne durumda?

Raflarda yerli ürünler olsun

Sermaye girişleri sert düştü

'İstanbul Zirvesi'ne ilişkin Rusya'dan açıklama

'ABD'nin kararını derin bir esef ve hayal kırıklığıyla karşılıyor ve reddediyorum'

Alman Bakandan Türkiye'ye ilişkin önemli mesajlar

Gazi Fikret Çubukçuoğlu: Telefon kırıp dolar yırtmak yerine bunu yapsınlar

Aralarında İstanbul da var: Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı!

Mesut Özil hakkında Löw'den açıklama

Türkiye'deki kayıtlı drone sayısı belli oldu

BM: Arakan için harekete geçmek insiyatifi BMGK'da

Rusya İdlib'de El Nusra'yı vurdu

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Diyanet, cemaatler, şahısçılık, Said Nursî
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü'
Mustafa ORAL

Dünya balondur, gün gelir elinde patlar
Genel

Bir insani kriz daha kapıda
Raşit YÜCEL

Tokdemir Ağabey
Süleyman KÖSMENE

Cennette yasak meyve var mıdır?
Genel

Şarbon korkutmaya devam ediyor
Genel

Bu proje Türkiye’ye örnek olacak
Faruk ÇAKIR

Kriz böyle aşılır

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.