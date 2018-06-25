Okuma programlarına özel kitap setleri

Yaz tatiliyle birlikte Türkiye’nin her yerinde okuma programları başladı.

Bu programlarda her zamanki gibi Risale-i Nur okunacak, müzakereli dersler yapılacak, yazarlarımızın katılacağı sorulu cevaplı sohbetler düzenlenecek.

Geçen yıl bunlara şöyle bir ekleme yapmanın uygun olacağını düşündük:

Yayınlarımızdan seçilip derlenen özel kitap setlerini gençlerimizin her birine verip okutmak ve yazar buluşmalarını bu kitaplar ekseninde organize etmek.

Setleri belirlerken özellikle şu hususu dikkate aldık:

Yaşadığımız süreçte bilhassa içtimaî ve siyasî konularla cemaat bahislerinde yer yer ciddî kafa karışıklıkları oluyor. Hariçten esen rüzgârlar, üflenen telkinler, algı operasyonları, kara propagandalar herkes gibi gençleri de etkiliyor.

Setlerde yayınlarımızdan bu konulara açıklık getirenlere ağırlık verdik. Özellikle bunlar okunsun ki, soru işaretleri ve istifhamlar izale olsun.

Yazar buluşmalarında da yeni sorular varsa doğrudan iletilip cevaplandırılsın.

Setlerimiz şunlar:

İçtimaî Set, Toplum ve Siyaset Seti, Ahirzaman Tarihi Seti ve Hizmet Prensipleri Seti.

Bu setlere koyduğumuz kitaplara, geçen yıldan bu yana çıkan yeni eserleri de, uygun düştükleri sete ekleyerek dahil ediyoruz.

Bu setlerin okunması, gençlerimize ayrı bir ufuk ve pencere açarak hem Risale-i Nur meslek ve meşrebini daha iyi kavrayıp özümsemelerini sağlayacak; hem de Yeni Asya kimliğini sağlam bir şekilde pekiştirmelerine yardımcı olacak.

Söz konusu okumaların, gençleri yazarlarımızla bir araya getirecek buluşmalarla takviye edilmesi ise, istifade oranını çok daha yükseklere çıkaracak.

Konuyu program organizatörü arkadaşlarımızın dikkatine sunarken, gençlerimize verimli ve feyizli okumalar diliyoruz.

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Gençler gelmeye başladı

Gençler demişken, “50. yılımıza birlikte hazırlanalım” çağrımıza cevap veren arkadaşlarımız gazeteye gelmeye başladılar.

Seçimin ardından bu gelişlerin daha da artarak yoğunlaşacağını, kayıt formlarındaki bildirimlerde görüyoruz.

Gençlerimizin merkezdeki yayın süreçlerine aktif şekilde katılmalarını ve kabiliyetlerine uygun görevler üstlenmelerini sağlayacak olan bu çalışmalarda hem devam etmekte olan yayın hizmetlerimize gençlerin katkısını devreye sokmuş olacağız; hem de 50. yıl hazırlıklarını onlarla birlikte planlayıp hayata geçireceğiz inşaallah.

Bu vesileyle, katılmayı düşünüp henüz form doldurmamış olanların da bir an önce sitemizdeki kayıt formlarını doldurup bize ulaştırmalarını bekliyoruz.

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Seçimin ardından

Bir seçimi daha geride bıraktık. Seçimin, adalet, hukuk ve demokrasinin önünü açma fırsatı olarak değerlendirilmesi için elimizden geleni yaptık. Sandıktan çıkan neticenin hayırlı olmasını diliyoruz.