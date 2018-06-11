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11 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Ramazan’ı uğurlarken

Yeni Asya'dan Size
11 Haziran 2018, Pazartesi
Bir Ramazan-ı Şerifi daha uğurlamaya hazırlanıyoruz.

Nasipse önümüzdeki Perşembe günü son oruçlarımızı tutup Cuma günü Ramazan Bayramını idrak edeceğiz. Şimdiden mübarek olsun. Bu vesileyle, her zamanki gibi gazetemizdeki bayramlaşmanın, mescidimizde kılınacak bayram namazını müteakip yapılacağını hatırlatmış olalım.

Ve bu günler aynı zamanda zekât için de son günler. Henüz zekâtını vermemiş olanlara bir hatırlatma daha yapalım.

“Zekâtlar hizmetlere” çağrımızla ilgili olarak iki konuda öteden beri var olan iki tereddüdün izale edilmesi ve bu noktada eskiye göre dozu hayli azalmış olsa da yapılmakta olan kara propagandaların boşa çıkarılması açısından, bir izaha ihtiyaç var.

Tereddütlerden biri “Zekât müesseseye değil, şahsa verilir” iddiası. Diğeri “Üstadın istiğna düsturu var, zekât istenmez.”

Aslında iki iddianın da cevabı, bu köşede yaptığımız iktibas ve izahlarda mevcut:

“Üstad Münazarat’ta diyor ki:  ‘Büyük bir çeşme var; şimdiye kadar suiistimal ile şuristana (çöle) dağılıp bazı aceze ve seeleye (düşkünlere ve dilencilere) neşvünema verdi. Bu çeşmeye güzel bir mecra yapınız; mesai-yi şer’iye ile şu havuza dökünüz, sonra da bostan-ı kemalâtınıza su veriniz. Bu hiç bitmez ve tükenmez bir menbadır.’

“Bu ifadeler üzerine gelen sual:

‘Nedir o çeşme?’

Cevap: Zekât. (Eski Said Dönemi Eserleri, s. 272)”

Üstad zekâtın müesseseye değil, şahsa verilmesi gerektiğini düşünseydi bunları yazar, zekât ve sadakaları Medresetüzzehra gibi bir kuruma yönlendirir miydi?

Peki, Üstadın bu çağrısı, hayatı boyunca titizlikle uyguladığı istiğna düsturuyla çelişseydi böyle bir çağrıyı yapar mıydı?

Bugünün Medresetüzzehra’sı, Risale-i Nur hizmeti veren müesseseler topluluğudur. Talebe yetiştirme ve neşriyat hizmetleri ile Üstadı ve risaleleri tanıtma ve duyurma amaçlı sosyal faaliyetlerin tamamı bu kapsama dahildir. Onun için zekât ve fitreler özellikle bu hizmetlerin finans ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak değerlendirilmelidir. Allah kabul etsin.

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Kıbrıs ve İstanbul vakıf inşaatları

Lefkoşa’da temeli atılmış bulunan hizmet binası inşaatı hızla devam ediyor. Temsilcimiz Eyüp Aktaş, binanın Eylül-Ekim gibi hizmete açılmasının planlandığını söylüyor. İnşaallah diyoruz. Bu arada, sıradaki bir projeden de bahsedelim. İstanbul Süleymaniye’deki vakıf binamızın yanındaki boş alana ek hizmet binasının yapılması için hazırlıklar son aşamasında. İmkânı olanların desteğini bekliyoruz.

***

Seçim broşürümüz

24 Haziran için hazırladığımız ve büyük ilgi gören broşür 5. baskıya giderken, Çorumlu okurlarımız broşürü sembolik bir bedel karşılığı yerel gazetelerle elden dağıtılan ulusal gazetelerin içine insert olarak koydurmak suretiyle abonelere ulaştırmışlar. Örnek bir uygulama olarak duyuruyoruz.

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