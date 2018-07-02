Tatilde Yeni Asya’sız kalmayın

Okulların kapanmasıyla birlikte tatil sezonu başlayalı haftalar oldu. Gerçi tatili köyünde, kasabasında, memleketinde farklı bir “çalışma dönemi” olarak değerlendirenler de var.

Ama ne olursa olsun, yaz aylarının okul sezonundan farklı geçtiği bir vâkıa. Birçok insanın, okul zamanı yaşadığı mekândan ayrılıp memleketine veya tatil beldelerine gittiği de.

Bu durum, özellikle günlük neşriyat açısından, tanıtım noktasında birtakım fırsat ve avantajlar getirse dahi, bu fırsatların çok iyi değerlendirilebildiğini söylemek pek mümkün değil.

Buna karşılık, tam tersine, yaz tatillerinde günlük gazetelerin önemli ölçüde tiraj kaybına uğradıkları, bilinen bir gerçek.

Çünkü okuma alışkanlığı zaten bir hayli zayıflamış olan insanların bu hastalığı, tatillerde daha da şiddetleniyor.

Gerçi memnuniyetle ifade etmek isteriz ki, bu durumun en az etkilediği gazetelerin başında her halde Yeni Asya geliyor.

Çünkü gazetesiyle bütünleşmiş olan Yeni Asya okuyucusu, nereye giderse gitsin, ondan kopamıyor, ayrı ve uzak kalamıyor.

Bu sebeple, tirajındaki yaz düşüşü diğerlerine kıyasla hayli sınırlı bir seviyede kalıyor.

Yine de, bu sınırlı düşüşün dahi yaşanmaması için, üzerimize düşenleri yerine getirme hususundaki hatırlatmalarımızı tekrarlıyoruz.

Ayrıca bazı cezaevlerinde Yeni Asya’ya gösterilen yoğun talebin bir yılı aşkındır keyfî şekilde engelleniyor olmasının ortaya çıkardığı sıkıntıyı en azından tutukluların dışarıdaki yakınları üzerinden aşma gayretlerine de ağırlık vermemiz gerekiyor.

Sonuç olarak diyoruz ki, tatilde de gazeteyi takibe ve sahiplenmeye lütfen devam edelim.

Gittiğiniz her yere Yeni Asya’yı YAYSAT kanalıyla ulaştırabiliriz.

Yeter ki Dağıtım Servisimize bildirin ve takipçisi olun.

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ÖZEL BASKILI ORTA BOY KÜLLİYAT TAMAMLANDI

Risale-i Nur neşriyatında yaşanan 666 günlük bandrol ve tekel sürecinin Yeni Asya olarak tek başımıza verdiğimiz hukuk mücadelesi neticesinde kalkması üzerine hazırladığımız hatıra Külliyatın orta boy versiyonu da tamamlandı. Satış Servisimizden ve temsilciliklerimizden temin edebilirsiniz.

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DÜZCE’DE YENİ ASYA MAĞAZASI

Hayli zamandır neşriyat temsilcilerimizle ve okurlarımızla yaptığımız toplantılarda en çok konuşulan projelerden biri “Her yerde bir Yeni Asya bürosu, temsilciliği ve satış mağazası açılması.” Önümüzdeki süreçte bu konuya hep birlikte omuz verip, şart ve imkânlarımızı zorlayarak, ulaşabildiğimiz her yerde bir satış mağazası açmayı hedefliyoruz. 70’li yıllardaki büro açma seferberliğini 2020’nin eşiğine geldiğimiz bugünlere de taşımak istiyoruz. Düzce’de açılan mağazamız bu inanç ve heyecanla hizmete girdi. Emeği geçenleri tebrik ediyor, hayırlı olmasını diliyor ve “Darısı, mağazamız olmayan diğer mahallere” diyoruz.