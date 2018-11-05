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5 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Temsilciler toplantısının ardından

Yeni Asya'dan Size
05 Kasım 2018, Pazartesi
2018 güz dönemi temsilciler toplantımız, geçtiğimiz Cumartesi günü Türkiye’nin dört bir yanından ve Avrupa’dan gelen temsilcilerimizin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantının ağırlıklı gündemi, malûm ekonomik ortamın ve ağırlaşan şartların, zaten bu noktada ciddî zorluklarla mücadele ederek yola devam eden müessesemizi karşı karşıya bıraktığı ilâve sıkıntıların nasıl aşılabileceği oldu.

Temsilciler heyetimiz bu konuyu her zamanki dava sahipliği şuuru ve olağanüstü duyarlılığı ile değerlendirdi.

Hayli zamandır devam eden gönüllü desteklerin mevcut şartlar çerçevesinde yeni formatlarla daha da güçlendirilerek devamı hususunda orijinal teklifler seslendirildi.

Bunlar katılımcı bir yaklaşımla enine boyuna müzakere edildi, olgunlaştırıldı ve uygulamaya dönük müşahhas kararlara dönüştürüldü.

Bu çerçevede özellikle Külliyat başta olmak üzere ve diğer yayınlarımızı da içine alan peşin alım uygulaması umumî heyetimizde de kabul gördü.

Hatırlanacağı gibi, bu konu 20-22 Temmuz’da Barla’da yapılan satış mağazaları ve 8 Eylül’de Ankara’da yapılan Genişletilmiş Türkiye Neşriyat Komisyonu toplantılarında gündeme gelmişti.

O toplantıların ardından bazı illerimiz konuyu hemen gündeme alıp realize etmiş ve külliyetli miktarda peşin alımlara başlamışlardı.

Bu çalışmalarda başı çeken İzmit ilimiz, talep ettiği kitapların satış ve dağıtımını hemen hemen tamamlamış bile.

Peşin alım kampanyasına katılan illerimizin sayısı artıyor. Dileğimiz, bütün illerimizin imkânları oranında bu çalışmaya iştirak etmesi.

Bir diğer konu Kütahya Temsilcimiz ve Denetim Kurulu üyemiz Servet Bilgin’in gündeme getirdiği kitap aboneliği sistemi.

Bilgin’in kendi hizmet mahallinde başlatıp şimdiden güzel sonuçlar aldığı ve diğer bazı illere de yayılan bu uygulamanın da başarılı olacağına inanıyoruz.

Bunlarında dışında diğer gönüllü destek formülleri de hayata geçiyor.

Bu arada, fiyatını 2.5 TL’ye çıkarmak mecburiyetinde kaldığımız gazetemize daha fazla sahip çıkılması gereği de, toplantıda hassaten vurgulanan önemli hususlardan biri oldu.

Yeni Asya bayrağına her zamanki gibi sahip çıkma ve her hal ve şart altında dalgalandırmaya devam ettirme kararlılığını bir kez daha ortaya koyan okuyucularımıza tekrar tekrar yürekten teşekkür ediyor; “Allah razı olsun” diyoruz.

***

Gençlik Rehberi kampanyası sürüyor

Külliyat ve Medrese-i Yusufiye Seti kampanyalarımızın yanında devam eden önemli bir kampanyamız da, Türkiye Neşriyat Komisyonunun aldığı kararla “Her gence bir Gençlik Rehberi” kampanyası. Bu kampanyamızdaki hediye kitapları Yeni Asya Vakfı kanalıyla gençlere ulaştırıyoruz. Hediye “Gençlik Rehberi” için de desteğinizi bekliyoruz.

İletişim için telefon: (0531) 609 65 56

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