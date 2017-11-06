Toplantının ardından

2017 güz dönemi temsilciler toplantımız, geçtiğimiz 4 Kasım Cumartesi günü İstanbul’daki merkezimizde yapıldı.

Alabildiğine yoğun gündem maddelerinin her biri, her zamanki gibi seviyeli ve yapıcı müzakerelerle tek tek müzakere edilerek sonuçlandırıldı.

Bu toplantının dikkat çeken özelliklerinden biri, önceki toplantılarda “problem” olarak gündeme getirilen bazı konuların artık geride kalmış, kalan bir-iki maddenin de bu toplantıda çözüme bağlanmış olmasıydı.

Bu durum, Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Yavuzyiğitoğlu’nun açış konuşmasında vurguladığı hedef ve projelere odaklanmamızı kolaylaştıracak inşaallah.

Gazetemizin Türkiye genelindeki bütün bayilerde bulundurulması, hizmetlerimizin bütün alanlarında genç kadroların devreye sokulması, İstanbul’da tüm ihtiyaçlarımıza cevap verecek kapasitede bir külliye inşa edilmesi gibi.

Genel Yayın Müdürümüz Kâzım Güleçyüz de ilki 21 Ekim’de İstanbul’da, ikincisi 24 Ekim’de Ankara’da yapılan ve büyük şevke medar olan İttihad buluşmalarının diğer mahallerde de devamı, aynı şekilde Üç Dal Papatya kitabı ekseninde ilki Yeni Asya Vakfında yoğun bir katılımla gerçekleşen seminerlerin de yaygınlaştırılması çağrısında bulundu; bundan sonraki süreçte gerçekleşecek kitap fuarlarındaki etkinliklerin bu çerçevede planlanmasını tavsiye etti.

Ayrıca, 12 Kasım’da kızlar, 19 Kasım’da erkekler için düzenlediğimiz gençlerle buluşma programlarına gençlerin katılımının teşvik edilmesini istedi.

Bu çağrıların da mâkes bulduğu toplantıda alınan kararların hizmetlerimiz için hayırlı neticelere vesile olmasını diliyor, katılan ve katkıda bulunan bütün temsilcilerimize teşekkür ediyoruz.

İzmir’de İttihad buluşması

3. İttihad buluşması bu hafta sonu, 11 Kasım Cumartesi akşamı İzmir’de gerçekleşecek. Aynı gün yine İzmir’de “OHAL mağdurları ve Üç Dal Papatya” seminerimiz de yapılacak inşaallah.

Benzer programların 24-25 Kasım günleri Adana ve Mersin’de de tekrarlanması için çalışmalar devam ediyor.

Ardından bir İttihad buluşması da Diyarbakır’da planlanıyor.

Tokat fuarındaki provokasyon

Toplantıda, Tokat Kitap Fuarındaki provokasyona yönelik tepkilerimizi, bize yakışan bir üslûpla Tokat Belediyesine iletmeye devam etmemiz de istendi.

Kıbrıs’taki hizmet binası

Lefkoşa’da Yeni Asya Vakfına ait hizmet binasının yarım kalan inşaatını tamamlamak için ihtiyaç duyulan desteğin sağlanması da, toplantıda alınan tavsiye kararlarından biri.

TÜYAP Kitap Fuarı

Geçen Cumartesi açılan ve bu hafta da devam edecek olan TÜYAP Kitap Fuarına okuyucularımızı bekliyoruz.