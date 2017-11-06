"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 KASIM 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Toplantının ardından

Yeni Asya'dan Size
06 Kasım 2017, Pazartesi
2017 güz dönemi temsilciler toplantımız, geçtiğimiz 4 Kasım Cumartesi günü İstanbul’daki merkezimizde yapıldı.

Alabildiğine yoğun gündem maddelerinin her biri, her zamanki gibi seviyeli ve yapıcı müzakerelerle tek tek müzakere edilerek sonuçlandırıldı.

Bu toplantının dikkat çeken özelliklerinden biri, önceki toplantılarda “problem” olarak gündeme getirilen bazı konuların artık geride kalmış, kalan bir-iki maddenin de bu toplantıda çözüme bağlanmış olmasıydı.

Bu durum, Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Yavuzyiğitoğlu’nun açış konuşmasında vurguladığı hedef ve projelere odaklanmamızı kolaylaştıracak inşaallah.

Gazetemizin Türkiye genelindeki bütün bayilerde bulundurulması, hizmetlerimizin bütün alanlarında genç kadroların devreye sokulması, İstanbul’da tüm ihtiyaçlarımıza cevap verecek kapasitede bir külliye inşa edilmesi gibi.

Genel Yayın Müdürümüz Kâzım Güleçyüz de ilki 21 Ekim’de İstanbul’da, ikincisi 24 Ekim’de Ankara’da yapılan ve büyük şevke medar olan İttihad buluşmalarının diğer mahallerde de devamı, aynı şekilde Üç Dal Papatya kitabı ekseninde ilki Yeni Asya Vakfında yoğun bir katılımla gerçekleşen seminerlerin de yaygınlaştırılması çağrısında bulundu; bundan sonraki süreçte gerçekleşecek kitap fuarlarındaki etkinliklerin bu çerçevede planlanmasını tavsiye etti.

Ayrıca, 12 Kasım’da kızlar, 19 Kasım’da erkekler için düzenlediğimiz gençlerle buluşma programlarına gençlerin katılımının teşvik edilmesini istedi.

Bu çağrıların da mâkes bulduğu toplantıda alınan kararların hizmetlerimiz için hayırlı neticelere vesile olmasını diliyor, katılan ve katkıda bulunan bütün temsilcilerimize teşekkür ediyoruz.

İzmir’de İttihad buluşması

3. İttihad buluşması bu hafta sonu, 11 Kasım Cumartesi akşamı İzmir’de gerçekleşecek. Aynı gün yine İzmir’de “OHAL mağdurları ve Üç Dal Papatya” seminerimiz de yapılacak inşaallah.

Benzer programların 24-25 Kasım günleri Adana ve Mersin’de de tekrarlanması için çalışmalar devam ediyor.

Ardından bir İttihad buluşması da Diyarbakır’da planlanıyor.

Tokat fuarındaki provokasyon

Toplantıda, Tokat Kitap Fuarındaki provokasyona yönelik tepkilerimizi, bize yakışan bir üslûpla Tokat Belediyesine iletmeye devam etmemiz de istendi.

Kıbrıs’taki hizmet binası

Lefkoşa’da Yeni Asya Vakfına ait hizmet binasının yarım kalan inşaatını tamamlamak için ihtiyaç duyulan desteğin sağlanması da, toplantıda alınan tavsiye kararlarından biri.

TÜYAP Kitap Fuarı

Geçen Cumartesi açılan ve bu hafta da devam edecek olan TÜYAP Kitap Fuarına okuyucularımızı bekliyoruz.

Okunma Sayısı: 868
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    251. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    S&P: Türkiye yeni kırılgan beşliden biri

    TÜYAP saldırganı 2 kişi yakalandı

    Yeni AKM binası böyle olacak

    Büyük abdestini bile tutamayan bir pir-i fani neden 15 aydır tutuklu?

    Yeni seçim anketi: AKP yüzde 40'ın altında

    Bir haftada 1476 operasyon, 4459 gözaltı

    Türkiye, kitap okuma oranında 86. sırada

    Akıncı Üssü davasında salon karıştı

    Marmara'da 2 metrelik tsunami bekleniyor

    Dolar 3.90'a dayandı, MB devreye girdi

    18 milyar dolarlık tahtı sallanıyor

    Katalan liderin şartlı tahliyesine karar verildi

    Teksas saldırganının kimliği belli oldu

    Gökçek'in halefi bugün belli oluyor

    Madde bağımlılığı 6 yılda 17 kat arttı

    Türkiye’ye yazık oluyor

    Barış ve huzur adaletle mümkün

    S. Arabistan'da prensi taşıyan helikopter düştü

    Teksas'ta kiliseye kanlı saldırı

    Otomatik BES'e yeni düzenleme

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Türkiye’ye yazık oluyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Barış ve huzur adaletle mümkün
    Cevher İLHAN

    “Menfaat üzerine dönen canavar siyaset”in fena neticeleri
    Genel

    18 milyar dolarlık tahtı sallanıyor
    Sebahattin YAŞAR

    Fırsat sizde ise, imtihanınız ağır demektir
    Genel

    Akıncı Üssü davasında salon karıştı
    Genel

    Tutuklu Tuğgeneral Yavuz Ekrem Arslan öldü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    “Koyun gibi adam” ne anlama geliyor?
    Yeni Asya'dan Size

    Toplantının ardından

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.