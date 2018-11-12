TÜYAP’a ailecek bekliyoruz

Yeni hizmet sezonunun Manisa ile başlayıp Eskişehir ve Rize ile devam eden fuarlar faslının İstanbul TÜYAP etabındayız.

10 Kasım Cumartesi günü başlayan bu fuar, 18 Kasım Pazar günü bitimine kadar açık kalacak.

TÜYAP Kitap Fuarlarının Yeni Asya Neşriyat tarihinde özel bir yeri var.

80’li yıllarda organize edilmeye başlanan bu fuarlara başlangıç aşamasında o zamanki adımızla Yeni Asya Yayınları olarak katılmıştık ve bu iştirakimiz çok yankı yapmış, ses getirmişti.

Gerek yayın kalitesi ve çeşitliliği, gerek okuyucu ilgisi, gerekse imza etkinliklerimize yoğun katılım dost-düşman herkesin dikkatini çekmişti.

Hattâ bu ilgiden duydukları rahatsızlığı, “TÜYAP’ta cemaat yayınlarının ne işi var?” gibisinden yorumlara konu edenler olmuştu.

Aradan yıllar geçti. İlk dönemlerde dile getirilen rahatsızlıklar ortadan kalktı. Her çeşit yayının demokratik bir ortamda özgürce tanıtım ve satışının yapılabildiği bir olgunluğa erişildi.

Ve epeyce bir fasıladan sonra, Yeni Asya Neşriyat TÜYAP’a tekrar katılmaya başladı.

Özellikle iki senedir öncekilerden daha geniş bir standımız var.

Orada Risale-i Nur’u, Üstad Bediüzzaman’ı ve Yeni Asya’yı en görünür ve dikkat çekici şekilde nazarlara sunuyor ve Risalelerin şerh ve izahı mahiyetindeki diğer yayınlarımızı da teşhir edip satışını yapıyoruz.

Aynı şey dergilerimiz için de geçerli.

Son yıllarda katıldığımız bütün kitap fuarlarında tekrar tekrar gözlenen gerçek şu ki:

Risale-i Nur’un yayıncılık âlemindeki bayrağı ve bayraktarı Yeni Asya. Eserleri, göğsünü gere gere ve açıktan, ilân ederek okurlara sunan tek yayınevi Yeni Asya Neşriyat.

Bu, Risale-i Nur’un medyadaki dili olma misyonunun gereğini hakkıyla ifa ediyor olmasının da göstergesi.

Bunun için hizmetimiz adına iftihar ve Rabbimize hamd ediyoruz.

Ve bu bayrağın dünya durdukça aynı ihlâs ve istikamet çizgisinde dalgalanmaya devam etmesini niyaz ediyoruz.

TÜYAP Kitap Fuarı’nda her gün farklı yazarlarımızın imza etkinlikleri de var.

10 Kasım Cumartesi günü Rifat Okyay ve Mehmet Ali Kaya ile başlayan imza programlarının dünkü konukları Yasemin Güleçyüz ve Zeynep Çakır’dı.

Sonraki günlerin listesi şöyle:

Bugün Faruk Çakır (13:30-17:00).

13 Kasım Salı: Demirhan Kadıoğlu (11:00-16:00).

14 Kasım Çarşamba: İsmail Tezer ve Demirhan Kadıoğlu (11:00-16:00).

15 Kasım Perşembe: Demirhan Kadıoğlu (11:00-16:00).

16 Kasım Cuma: Ali Ferşadoğlu ve Hayreddin Ekmen (14:30-17:30).

17 Kasım Cumartesi: Kâzım Güleçyüz ve İbrahim Özdabak (13:30-17:00).

18 Kasım Pazar: İslâm Yaşar ve Latif Salihoğlu (13:30-17:00).

Bütün okuyucularımızı bu kitap şölenine ailecek bekliyoruz.

