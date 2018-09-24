Yayınlarımızı en az 25 kişiye tanıtmak

Neşriyata sahip çıkılmasının önemini vurgularken eserlerdeki atıf yaptığımız yerlerden biri Tarihçe-i Hayat’ın son kısmında yer alan “Risale-i Nur nedir ve nasıl bir tefsirdir?” başlıklı bölümün sonundaki şu paragraf:

“Büyük bir titizlik ve hassasiyetle üzerinde durduğumuz mühim bir husus da Risale-i Nur’un lâyık ellere geçmesi ve onun hakikî fiyatı olarak en az yirmi beş kişinin istifade etmesinin temin edilmesidir.”

Buradaki “en az yirmi beş kişi” ifadesi, neşriyatımıza sahip çıkma seferberliğini yoğun şekilde gündeme getirdiğimiz şu dönemde yapacağımız çalışmalarda kilit bir anlam kazanıyor.

Bu konuyu işlediğimiz her zeminde diyoruz ki, gazetemiz başta olmak üzere dergilerimiz ve kitaplarımız için de hedefimiz, her bir yayınımızı en az yirmi beş kişiye tanıtmak, ulaştırmak ve benimsetmek olmalı.

Burada, gazeteyle ilgili tiraj çalışmalarının müzakere edildiği her toplantıda seslendirilen “Her okurumuz gazeteyi bir kişiye tanıtıp abone olmasını sağlasa sayıyı ikiye katlarız” sözündeki hedefi yirmi beşle çarpan çok daha geniş ve kapsamlı bir perspektif var.

Hele günümüz şartlarında böyle bir hedefi yakalamanın zorluğunun elbette ki farkındayız.

Gerek yürütülen insafsız algı operasyonları, iftira ve çarpıtmalara dayalı saldırılar, korkutma ve yıldırma amaçlı propagandalar, ekonomik ortamın getirdiği olumsuzluklar... böylesine iddialı bir hedefe ulaşmayı çok daha güçleştirdi.

Ama bütün bunlara rağmen böyle bir hedefi önümüze koyup çalışmaya koyulmamıza bir mani var mı?

Hiç münhasıran bu hedefe odaklanan bir çalışma yaptık mı?

Şimdi, Ankara’daki neşriyat toplantımızda konuşulduğu üzere, kabiliyetli arkadaşlarımızı yayınlarımızın tanıtım ve pazarlama çalışmaları için bir araya getirip, belli bir program ve koordinasyon çerçevesinde seferber etsek, en az yirmi beş kişiye ulaşma hedefiyle çalışmaya başlayıp en kısa zamanda yola koyulsak ve sözünü ettiğimiz seferberliğin içini böyle doldursak diyoruz.

Bize düşen, sebepler dairesinde elimizden gelen gayreti göstermek.

Netice Allah’ın takdirinde.

Gayret bizden, tevfik Allah’tan.

Allah yardımcımız olsun.

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Zam öncesi Külliyat fırsatı

8 Eylül’de Ankara’da yaptığımız Genişletilmiş Neşriyat Komisyonu toplantısında konuşulan hususlardan biri, mahallerin imkânları ölçüsünde yayınlarımızdan toplu ve peşin alımlar yapmasıydı.

Bu çerçevede önceliği Külliyata veren bir çalışmayı yazarımız Muharrem Okur başlattı ve gazetemize verdiği ilanlarla, 1 Ekim’de Külliyat dahil yayınlarımıza yapılacak yüzde 25 zam öncesi indirimli fiyattan Külliyat alıp Medrese-i Yusufiyeleri aydınlatmaya devam çağrısı yaptı.

30 Eylül Pazar gününe kadar geçerli olan bu kampanyada Külliyat fiyatları ortaboyda 400, büyük boyda 550 TL.

Bu hayra ortak olmak isteyenler (0532) 471 53 52’den Muharrem Beyle irtibat kurabilirler.