Son dönemde peş peşe yayınladığımız yazı dizilerimiz ilgiyle takip ediliyor, çok yönlü istifadelere vesile oluyor ve ses getiriyor.

Bunlardan biri, Kutlular Ağabeyin daha evvel “İşte Hayatım” adıyla kitap olarak çıkan hizmet hatıraları.

Bu kitaptan seçme bölümleri geniş bir derleme halinde toparlayıp gazetede dizi halinde yayınladık.

Her bir bölümde ve başlığa çıkardığımız mesajında, yer yer “Tarih tekerrürdür” dedirtecek bir güncellik taşıyan dizi, aynı zamanda Yeni Asya’nın Risale-i Nur eksenindeki yarım asırlık tavizsiz ve kırıksız çizgisini özetleyen bir vesikalar serisi mahiyetindeydi.

Bayram Ağabeyin “Üstad sadece ona gazete okuturdu” dediği Zübeyir Ağabeyden aktarılan çok önemli anekdotlar, Zübeyir Ağabeyin İttihad ve Yeni Asya’nın çıkış serencamındaki rehberliği, müdebbirliği, meşvereti sistemleştirerek cemaatin birlik ve beraberliğini muhafaza etmesi, hizmet elemanlarını koruyup kararlılıkla sahip çıkması...

12 Mart, 12 Eylül ve 28 Şubat süreçlerinde verdiğimiz mücadeleler, darbelere karşı yaptığımız yayınların yankıları, Kemalizme teslim olmadığımız için hedef olmamız ve içimize fitne sokulması, ödediğimiz ağır bedeller...

Maruz kaldığımız çok yönlü sıkıntıları hep cemaatle birlikte aşmamız ve zulme karşı kararlı duruşumuzun cemaati gayrete getirip hizmetlerimizin önünü açması...

Ve daha birçok önemli başlık.

Bu vesileyle, en zor ve çetin zamanlarda şahs-ı manevi ile birlikte hizmetin istikametini ve dirayetli duruşunu temsil eden Kutlular Ağabeye hizmetleri için tekrar teşekkür ediyor, Rabbimizden sağlık ve afiyetler diliyoruz.

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Kutlular Ağabeyin hatıralarından sonra yayınına başladığımız ve yarın son bölümü çıkacak olan “Rusya’da Risale-i Nur davaları” dizisinde ise, bazı Rus mahkemelerinin Risaleler hakkında verdiği yasak kararlarının AİHM’den dönmesinin arkaplanına ışık tutan orijinal bilgiler ilk kez açıklanıyor.

Arkadaşımız Cevher İlhan’ın hazırladığı dizide, 2000 ile 2007 arasında yapılan Rusça Risale çevirilerinin Rus toplumu ve gençliği içinde meydana getirdiği müsbet neticelerden rahatsız olan bazı mihrakların tahrikiyle başlatılan yasak dalgasına karşı Yeni Asya’nın yaptığı çalışmalar anlatılıyor:

Rusya’da takibata uğrayan Nur Talebelerinin Diyanet ile Adalet ve İçişleri Bakanlarımıza yaptıkları müracaatlar ve aldıkları cevaplar, Rusya Müftüler Konseyi ve Müslümanlar Birliğinin Risaleler ve Nurcular hakkındaki müsbet kanaatleri, Duma Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Puşkov ile yapılan görüşme ve ona yazılan mektup, TBMM İnsan Hakları Komisyonunun Üstad hakkında verdiği iade-i itibar kararının Tataristan’a gönderilmesi ve müsbet sonuçları, Büyükelçi Karlov’la yapılan görüşme ve onun samimi yardımları gibi.

Başta rahmetli Nureddin Tokdemir ile Burhan Kayatürk ve Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere bu çalışmalara katkısı olan herkese ve Cevher İlhan’a teşekkürler.

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“Rusya’da Risale-i Nur davaları” dizisinden sonra Tokdemir’in konuşmalarından derlediğimiz bir diziye başlayacak ve onun fikirlerini ilk kez yazıya döküp kalıcı hale getireceğiz inşaallah.

FOTOĞRAF: MURAT SAYAN